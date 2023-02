Olten: Restaurant Cabana öffnet wieder

Olten Wiedereröffnung: Restaurant Cabana öffnet nach dreimonatiger Schliessung seine Tore Im vergangenen November ging die Beiz unerwartet zu. Ab dem 1. März sollen die Gäste wieder gutbürgerliche Küche im grüneren Garten geniessen können. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Das Restaurant Cabana öffnet nach unerwarteter Schliessung Ende November per 1. März wieder seine Tore. Patrick Lüthy

Am 27. November schloss das Restaurant Cabana an der Aarauerstrasse in Olten unerwartet seine Tore – laut eigener Aussage auf der Website des Restaurants geschah das «schweren Herzens». Was genau zur plötzlichen Schliessung geführt hat, ist unklar.

Kilian Hagmann, Firmenchef von Hagmann Gartenbau und Besitzer des Restaurants, möchte die Hintergründe der zwischenzeitlichen Schliessung nicht kommentieren: «Das ist eine interne Sache.»

In der Vergangenheit gab es, was die Leitung des Restaurants angeht, immer wieder Schwierigkeiten. «Wir hatten mit den zwei Pächtern in der Vergangenheit Pech», sagt Hagmann. Darum kümmere er sich seither wieder selber um die Beiz.

Laut einem kursierenden Flyer soll das Restaurant am 1. März wiedereröffnet werden. Gesucht werden noch eine Kochkraft in der Küche und eine Person für die Bedienung.

Offenbar ist es Hagmann trotz des ausgetrockneten Arbeitsmarkts gelungen, genügend Bewerbungen zu erhalten, sodass einer Wiedereröffnung nichts mehr im Wege stehe: «Die Wiedereröffnung am 1. März klappt.»

Neu ist laut dem Besitzer, dass nicht mehr die Servicekraft das Restaurant leitet, sondern der Inhaber des Wirtepatents. Auch darüber hinaus soll es Veränderungen im Restaurant geben.

So wird der Garten laut Hagmann noch grüner. Die bereits bestehende gutbürgerliche Küche werde fortgeführt und um einige Fischgerichte ergänzt. Das Karibikfeeling, welches das Restaurant mit seiner Terrasse und Pergola auszeichne, bleibe aber erhalten.

