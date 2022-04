Oltner Theaterschaffende zeigen eine Komödie von Ray Cooney

Olten Wie wird man eine Leiche los? Theaterschaffende zeigen Komödie von Ray Cooney Vom 22. bis 30. April zeigt die Freie Bühne Olten im Kulturzentrum Schützi Ray Cooneys rasante Komödie «Out of Order» in einer schweizerdeutschen Fassung von Jörg Schneider. Denise Donatsch 21.04.2022, 17.53 Uhr

Quizfrage: Wohin nur mit der Leiche? Denise Donatsch

«Ausser Kontrolle» heisst das Stück, welches am 22. April, gespielt von der Freien Bühne Olten, im Kulturzentrum Schützi Premiere feiert. Und das Spektakel hält, was sein Titel verspricht. Kaum betreten die Schauspielenden die Bühne, stecken diese schon mitten im Chaos, verstricken sich immer mehr in Lügen und fadenscheinigen Ausreden und verlieren nach und nach die Kontrolle über so ziemlich alles.