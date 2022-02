«Füfibrot»: Musiker Stephan Fröhlicher backt nun Brot

Olten Wie ein Buch einen Musiker zum Bäcker machte: «Es war die Art und Weise, wie der Autor schreibt, die mich gepackt hat» Durch die Pandemie fielen die Auftritte des Musikers Stephan Fröhlicher aus. Mit seinem «Füfibrot» hat der Oltner nun eine weitere Leidenschaft gefunden. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Stephan Fröhlichers «Füfibrot»-Idee entstand während der Pandemie. Patrick Lüthy

Der Duft von frisch gebackenem Brot erfüllt den Raum, als uns Stephan Fröhlicher in der Oltner «Literatur & Bühne» empfängt. Seit Herbst backt er dort sein «Füfibrot». Mit dem Brotverkauf hat er aber bereits im April 2021 angefangen – damals noch von zu Hause aus.

Das Brotangebot ist vielfältig: vom Rusticalo bis hin zum hellen und dunklen Buurebrot oder dem Dreitannen-, Dinkel- oder Tessinerbrot. Dafür bezieht Fröhlicher ausschliesslich Biomehl aus der Altbachmühle Wittnau.

Fröhlicher ist eigentlich Musiker. Schon als kleines Kind habe es für ihn nur eine Option gegeben: Musik. Bereits sein Vater hat Trompete gespielt. Mit etwa sechs Jahren habe er dann auch damit angefangen. Der 34-Jährige bekräftigt:

«Für mich war immer klar, dass ich Musik studieren werde. Einen anderen Plan hatte ich nie.»

Anfangs hat er sich besonders auf klassische Musik fokussiert. Das hat sich aber geändert. Heute konzentriere er sich auch auf Jazz und bezeichnet sich in erster Linie als Unterhaltungsmusiker.

Der Oltner leitet an der Kantonsschule die Jazzband und unterrichtet Harmonielehre an der Agostini Drum School. Neben seiner musikalischen Tätigkeit hatte Fröhlicher immer wieder kleinere Jobs wie beispielsweise bei einem Gemüsebauern am Markt oder als Aushilfe bei einem Elektriker.

Auftritte als Musiker sind entfallen

Der Anstoss für das «Füfibrot» war das Buch «Josey Baker Bread». Patrick Lüthy

Dann kam Corona. Seine Auftritte mit der Trompete sind sausen gegangen. «Ich habe viel vom Musikspielen gelebt», erklärt Fröhlicher. Doch was macht ein freischaffender Musiker ohne Auftritte während einer Pandemie?

Er fängt mit dem Brotbacken an. Weil er immer wieder hobbymässig Brot backte, habe er vor Jahren das Buch «Josey Baker Bread» geschenkt bekommen. Angeschaut habe Fröhlicher es jedoch nie wirklich – bis der erste Lockdown kam:

«Ich habe dann angefangen, das Buch durchzublättern. Es war die Art und Weise, wie der Autor schreibt, die mich schliesslich gepackt hat.»

Dies sei der Anstoss zum Brotbacken und letztendlich auch für sein «Füfibrot» gewesen. Schnell entstand dann auch seine Sauerteigkultur «Bobby». Ein konkretes Ziel habe er aber nicht gehabt. Anfangs gab es das «Füfibrot» nur freitags. Dann fing er an, die Marktecke in Olten zu beliefern. Seither gibt es Fröhlichers Brot auch dienstags.

Zwei Tage vor dem Abholtermin fängt der Musiker bereits mit dem Vorteig an. Am Tag danach folgen dann die Mischung und das Kneten des Teiges mit anschliessender Ruhephase, bis das Brot am Folgetag abgeholt werden kann.

Fröhlicher backt sein «Füfibrot» im Literaturhaus «Literatur & Bühne». Patrick Lüthy

Als Musiker ist man viel unterwegs. Nicht aber während Corona. Fröhlicher musste sich also erstmals umgewöhnen. Gerade die Frage, wie geht es mit der Musik weiter, habe ihm zu schaffen gemacht. Deshalb habe er sich vollumfänglich auf das Brotbacken konzentriert. Im August und September habe er dann ein paar Auftritte gehabt.

«Füfibrot» soll weiterhin angeboten werden

Durch die anhaltende Pandemie habe er die Freude an der Musik etwas verloren, wie der 34-Jährige sagt. Es habe sogar Phasen gegeben, in denen er nicht mehr gewusst habe, ob er überhaupt noch Musik machen wolle. Denn er möchte vor Publikum spielen und mit ihm interagieren. Auftrittsanfragen würden aber noch immer sehr zurückhaltend eingehen. Dennoch ist der «Füfibrot»-Bäcker optimistisch: «Auftritte werden schon wieder kommen. Ich gehe davon aus, dass sich die Herbstagenda wieder füllt.»

Im Winter steht für Fröhlicher eine Musicalproduktion an, die aufgrund von Corona um zwei Jahre verschoben werden musste. «Darauf freue ich mich. Man merkt, es kommt wieder etwas», sagt der Oltner. Diese Produktion sei für ihn ein Glücksfall. Denn so sei er als Musiker für eine längere Zeit beschäftigt. Dabei gehe es ihm nicht nur um das Finanzielle.

Das «Füfibrot» gibt es immer am Dienstag und Freitag. Patrick Lüthy

Künftig wird Fröhlicher aber nicht mehr jedes Auftrittsangebot annehmen:

«Ich werde ausgewählter Musik machen. Damit habe ich aber schon vor der Pandemie angefangen.»

Wie geht es mit dem «Füfibrot» weiter, wenn Fröhlicher wieder als Musiker auftreten kann? Der Musiker sagt: «Es sollte schon irgendwie gehen. Ich bin mittlerweile schneller im Teigen und habe mehr Erfahrung. Daher sitzen die Abläufe besser.» Eines steht fest: Das Brotbacken soll beibehalten werden.

Das «Füfibrot» kann direkt auf Fröhlichers Website bestellt werden oder unter der Nummer 079 601 20 40. Bestellungen für Dienstag müssen bis Sonntag, 20 Uhr, erfolgen; für Freitag jeweils bis Mittwoch, 20 Uhr, und können bei der «Literatur & Bühne» an der Leberngasse 17 in Olten abgeholt werden.

