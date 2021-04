Olten Wer von der SP soll bei den Stadtpräsidiumswahlen antreten: Rauber, Marbet – oder gar beide? Die SP-Geschäftsleitung hält am Vorschlag fest, der Parteibasis nur Thomas Marbet zur Wahl ins Oltner Stadtpräsidium vorzuschlagen. Genauso fähig fürs Amt halten führende SPler aber auch ihre zweite Stadträtin, Marion Rauber. Diesen Donnerstag entscheidet die Basis. Fabian Muster 28.04.2021, 05.00 Uhr

Marion Rauber: «Ich stehe derzeit nicht zur Verfügung.» Daneben: Thomas Marbet. Bruno Kissling

Am 13. Juni wird an der Urne aus den bestehenden fünf Mitgliedern des frisch bestellten Stadtrats das neue Stadtpräsidium bestimmt. Der bisherige Vizepräsident und SP-Stadtrat Thomas Marbet hat gegenüber der Partei schon vergangenen Sommer verlauten lassen, dass er gerne in die Fussstapfen des nicht mehr antretenden Martin Wey treten möchte (wir berichteten). Diesen Donnerstagabend entscheidet die Parteibasis nun, wer Mitte Juni zu den Wahlen antreten soll. Die Geschäftsleitung wird eine Empfehlung für Marbet abgeben. «Aus meiner Sicht gibt es keine grundsätzlichen Änderungen der Rahmenbedingungen, um unsere Haltung zu wechseln», sagt Co-Präsident Ruedi Moor. Es sei daher auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, an der bisherigen Kandidatur von Marbet festzuhalten.

Nach dem vergangenen Wahlsonntag mehren sich allerdings die Stimmen, Marion Rauber, der zweiten SP-Stadträtin, eine Chance aufs Amt zu geben. Die SP steigerte die Frauenvertretung im Gemeindeparlament erfolgreich mit den doppelt geführten Namen auf der Liste. Zudem hat Rauber im ersten Wahlgang ihren Parteikollegen Marbet um 373 Stimmen hinter sich gelassen. Und nun soll die einzige Frau im Stadtrat ausgerechnet von der SP, die sich die Frauenförderung auf die Fahne geschrieben hat, schon von Beginn weg an einer Wahl gehindert werden?

So deutlich will es in der Öffentlichkeit niemand ausdrücken. Aber führende SPlerInnen halten Rauber für genauso fähig wie ihren männlichen Stadtratskollegen Marbet. Corina Bolliger, die Vertreterin der Jungen SP in der Fraktion, sagt: «Aus Sicht der Frau fände ich es toll, wenn sie antreten würde.» Co-Fraktionschef Florian Eberhard sagt: «Ich kann mich derzeit nicht entscheiden, wen ich bevorzugen würde.» Und Co-Präsidentin Anna-Lea Enzler unterstreicht: «Ich halte Marion genauso wie Thomas für eine starke Führungsperson und betrachte sie ebenso als sehr geeignet fürs Stadtpräsidium.»

Was sagt die angesprochene selbst über solche schmeichelhafte Umschreibungen der eigenen Fähigkeiten? Marion Rauber gibt zu, dass sie von verschiedener Seite bereits auf das Amt im Stadtpräsidium angesprochen worden sei – auch aus der eigenen Partei. Sie hält aber gegenüber dieser Zeitung fest:

«Ich stehe derzeit nicht zur Verfügung und ich werde nicht in einer Ausmarchung gegen Thomas antreten – weder intern in der Partei noch extern vor dem Volk.»

Obwohl sie selbst ein gewisses Verständnis hat für die Forderung nach einer Frau im Stadtpräsidium und sie diesen Job als «Herzensangelegenheit» bezeichnet. Für ihr (vorläufiges) Nein bringt sie mehrere Gründe an: Marbet hätte seine Ambitionen aufs Amt bereits frühzeitig angemeldet und so auch mit ihr abgesprochen. Er sei als langjähriger Vizepräsident und mit seinem Netzwerk als Kantonsrat geeignet fürs Amt. Zudem hätte die SP ihre Hausaufgaben in Sachen Frauenförderung gemacht. Sie stehe daher hinter dem Antrag der Geschäftsleitung, Marbet zu portieren.

Entscheid der Parteibasis ist verbindlich

Marbet selbst sagt auf Anfrage, dass er als Kandidat weiterhin zur Verfügung stehe. Seit der Bekanntgabe seiner Kandidatur letzten Sommer habe er aus der Partei, aber auch privat nur Zuspruch erhalten. Er schaue der Parteiversammlung vom Donnerstag daher entspannt entgegen.

Der Entscheid der Basis ist verbindlich. Die Geschäftsleitung erwartet eine längere Diskussion, die online durchgeführt wird. Der Bevölkerung mit Rauber und Marbet eine Wahl an der Urne zu bieten, finden die meisten Geschäftsleitungsmitglieder nicht ideal. Stellvertretend dazu Ruedi Moor: «Ich würde es nicht machen.» Aber eine bessere Ausgangslage könnte sich ein Co-Präsident gar nicht wünschen, sagt Moor: «Wir haben zwei absolut fähige Kandidaten: Ich könnte mit beiden im Stadtpräsidium leben.»