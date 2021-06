Oltner Fasnacht 2022: Wettbewerb für Fasnachtsplakette läuft

Olten Wer gewinnt den Wettbewerb um die beste Fasnachtsplakette 2022? Einmal mehr begutachtet und rangiert der Oltner Fuko-Rat die eingereichten Kreationen. 23.06.2021, 20.00 Uhr

Und wer kreiert heuer die beste Fasnachtsplakette?

zvg / OLT

Bis zum 14. August 2021 sind sie einzureichen: die Vorschläge zur Oltner Fasnachtsplakette 2022. Wie üblich müssen die Kreationen die Elemente «Stadtturm», «3 Tannen», das Wort «FUKO», den Schriftzug «Olten» sowie die Zahl «2022» oder «22» enthalten; «wobei Zahl und Schriftzug klar erkenn- und lesbar sein sollen», wie das Fasnachtskomitee (Fuko) in einer Medienmitteilung schreibt. Die Eingaben sind mindestens als s/w-Zeichnung oder Ausdruck im Format A4 einzureichen und dürfen nicht signiert sein. Name, Adresse Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind in einem separaten Schreiben beizulegen.