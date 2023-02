Naarenparty im Oltner Stadttheater zieht junges Publikum an

Olten Wenn Engel auf Teufelin trifft: So feiert das junge Publikum ausgelassen Fasnacht im Stadttheater Die Naareparty im Oltner Stadttheater ist inzwischen ein Fixpunkt in der Oltner Fasnacht. Ein jüngeres Publikum tritt mit ausgefallenen Kostümen auf und trifft sich zum Festen bis in die frühen Morgenstunden. Jan Fedeli Jetzt kommentieren 19.02.2023, 12.21 Uhr

Arabische Ölscheichs schwangen gemeinsam mit dem Rotkäppchen und dem Wolf das Tanzbein. Hippies und Feen lagen sich in den Armen, während Bauarbeiter ihre Helme im Takt schwenkten.

Was für Laien nach einem Märchen der Gebrüder Grimm tönt, lässt die Herzen vieler Fasnächtlerinnen und Fasnächtler höherschlagen: Am Samstagabend fand im Oltner Stadttheater die Naareparty statt. Das Fasnachts- und Umzugskomitee Olten (Fuko) lud zum traditionellen Maskenball mit anschliessender Prämierung der besten Kostüme ein. Das Stadttheater verwandelte sich in ein mit Konfetti und Girlanden geschmücktes Festlokal.

Zahlreiche verkleidete Fasnachtgängerinnen und Fasnachtgänger liessen sich die Gelegenheit nicht entgehen, das erste Mal seit drei Jahren wieder den Naaren rauszulassen. Stimmungsmacher wie der letztjährige Sommerhit «Layla» dröhnten aus den Boxen und brachten selbst biedere Krankenschwestern und den Samichlaus dazu, ihre besten Tanzeinlagen zu zeigen.

Familiäre Stimmung an der Naareparty

Die Kostüme der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler überzeugten auch dieses Jahr: Pantomime trugen unsichtbare Boxen durch den Saal, während Nonnen gemeinsam mit Fussballspielern zur Musik mitjohlten. Beim Gespräch mit der Professorin McGonagall aus «Harry Potter» wird zudem klar: Für viele Besucherinnen und Besucher ist die Naareparty Tradition. Ein grosser Teil der Anwesenden kannte einander – entsprechend familiär war die Stimmung.

Um Mitternacht wurden unter dem diesjährigen Obernaar Ule der 1 von der Herregäger Guggemusig die ausgefallensten Verkleidungen prämiert. Die drei besten Kostüme des Abends wurden ausgezeichnet. Den ersten Platz erhielt die Gruppe Mario Kart. Jedes Mitglied stellte einen anderen Charakter des Kultvideospiels dar. Mario, Luigi und Peach gewannen gemeinsam eine VIP-Card vom Youcinema Oftringen sowie Kinokoni in Olten. Ein Jahr lang dürfen sie kostenlos alle Kinovorstellungen besuchen.

Als Sieger und Siegerinnen gingen im dritten Rang das Badetuch, als Zweitrangierte der Cupcake (beide rechts auf Foto mit dem vorne liegenden Partychef Stefan Borner und Obernaar Ule dr 1) hervor. Die Frauengruppe Mario Kart holte sich den ersten Rang. Bruno Kissling

So kamen die Siegenden auf ihre Kostümidee

«Drei Jahre lang fand aufgrund der Covidpandemie keine Naareparty statt. Auf dieses Jahr haben wir uns deshalb besonders gefreut!» Die Idee zum Kostüm kam sehr spontan, erzählten sie: Als Kinder spielte die Gruppe viel und gerne «Mario Kart». Weil kurz vor der Naareparty das Kostüm noch fehlte, entwickelte sich die Idee, die Charaktere des Videospiels zu interpretieren.

Den zweiten Platz und damit einen Kuoni-Reisegutschein im Wert von 300 Franken holte das Kostüm «Cupcakes». Ein riesiger Muffin, verziert mit Streuseln, nahm die Prämierung entgegen. Das Podest komplettierte das Kostüm «Badetuch». Die Verkleidung der Dame bestand, wie es der Name vermuten lässt, einzig aus einem blauen Bade- und Frottiertuch.

Nach der Masken- und Kostümprämierung genossen die Partygängerinnen und Partygänger den Abend. Bis in die frühen Morgenstunden versuchten sie sich am Limbo-Dance und tranken zusammen ein Cüpli.

