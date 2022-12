Stromkrise: Was hat Olten daraus gelernt?

Energiekosten Auch 2024 müssen Oltnerinnen und Oltner mit grossem Preissprung rechnen: Strom soll um 30 Prozent aufschlagen – was unternimmt die Stadt? Zwei Parlamentsmitglieder wollen vom Oltner Stadtrat wissen, was man aus der aktuellen Strommangellage gelernt hat – und ob die Preise auch 2024 wieder so stark steigen. Sie tun es – und zwar stark. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Die Strombeschaffung beschäftigt die Oltner Politik. (Symbolbild) Gaetan Bally/Keystone

Um wie viel Prozent werden die Strompreise in Olten 2024 steigen, wenn die Marktpreise gleich bleiben wie jetzt? Was unternehmen die Städtischen Betriebe Olten, um die Abhängigkeit vom Strommarkt zu verringern? Und wann wird das aus der Stromkrise Gelernte einen Einfluss auf die Energiekosten haben?

Diese und weitere Fragen stellten die beiden Parlamentsmitglieder Tobias Oetiker von Olten jetzt! und Manuela Höfler von den Grünen im Rahmen einer überparteilichen Interpellation an den Stadtrat. Sie begründen ihre Fragen damit, die Strompreise würden in Olten nächstes Jahr um 30 Prozent steigen. Zudem würde sich Olten damit um 9 Prozent über dem Schweizer Median bewegen.

Tobias Oetiker, Olten-jetzt!-Gemeindeparlamentarier. Bruno Kissling

Zum Strompreis für das Jahr 2024 antwortet FDP-Stadtrat Benvenuto Savoldelli im Namen der Oltner Regierung: «Der ungefähr resultierende Beschaffungspreis wird zirka 20 Rappen pro Kilowattstunde betragen. Das entspricht einer Erhöhung von rund 400 Franken pro Haushalt oder etwa 30 Prozent gegenüber dem Jahr 2023.»

«Rückkehr in Produktion ist illusorisch»

Bei der Abhängigkeit vom Strommarkt sieht die Lage wie folgt aus: Die Städtischen Betriebe (Sbo), die zu 100 Prozent der Stadt Olten gehören, seien ein «Endverteilunternehmen im Querverbund». Die operative Führung des Energieversorgers wird von der Aare Energie AG wahrgenommen. Die Sbo sind in diesem Sinne kein Stromproduktionsunternehmen. Savoldelli hält fest:

«Die Rückkehr in die Produktion von Bandenergie (Kernkraft, Kohle, Wasserkraft) ist aufgrund der Kapital- und Betriebsstruktur der Sbo illusorisch.»

Die Sbo würden jedoch seit Jahren in eigene Fotovoltaikanlagen im Rahmen ihrer betrieblichen und finanziellen Möglichkeiten investieren. Daraus lasse sich also schliessen, dass die Sbo selbst kaum etwas tun können, um die Abhängigkeit vom Markt zu verringern.

Manuela Höfler, Grünen-Gemeindeparlamentarierin. Tom Ulrich

Strombeschaffung mit Kooperationspartnern

Tobias Oetiker und Manuela Höfler wollten zudem vom Stadtrat wissen, wie eine bessere Preisstabilität erreicht werden könne. Hierzu führt Savoldelli aus, dass die Sbo die Energie für die Grundversorgung innerhalb einer Kooperation mit 19 weiteren Energieversorgungsunternehmen beschaffen würden.

Die jährliche Beschaffungsmenge sämtlicher Kooperationspartner betrage insgesamt fast 1 Terawattstunde, was einer Milliarde Kilowattstunden entspricht. Diese würden über drei Jahre im Voraus in einer Vielzahl von Tranchen und nach genau definierten Beschaffungsfenstern eingekauft. So kann gemäss Savoldelli eine gewisse Preisstabilisierung erreicht werden.

Benvenuto Savoldelli. Bruno Kissling

Zur Frage, wann die Auswirkungen der «Learnings» aus der aktuellen Krise sich in den Energiekosten niederschlagen würden, schreibt der Stadtrat abschliessend: «Dank der beschriebenen Beschaffungsstrategie folgt der Preis – sowohl nach oben wie nach unten – zwar dem Marktpreis, jedoch mit einer breiten Streuung des Risikos und somit einer Glättung des Preises.»

