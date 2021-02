Olten «Weisst du, ich inszeniere einfach gerne!» – Abschied von Massimo Hauswirth Am Sonntag ist der Architekt Massimo Hauswirth verstorben. Er wurde 76-jährig. Der Urbanist, wie er sich selber auch nannte, war in der Architekturszene kein unbeschriebenes Blatt. Er war international tätig. Sein Schaffen hat auch in Olten Spuren hinterlassen. Stadthalle, Hammercenter oder etwa das SIS-Gebäude gehören dazu. Urs Huber 18.02.2021, 05.00 Uhr

Massimo Hauswirth im Element; so war seine Körpersprache, wenn er zu überzeugen versuchte.

Bruno Kissling / OLT

Wir sassen droben in seinem Oltner Atelier, wo er seinen nicht nur beruflichen Gedanken jeweils freien Lauf liess. Der Hauswirth und ich. Es muss zehn Jahre oder mehr her sein. Er lehnte sich zurück, blies den schweren Rauch seiner Zigarre in die abendliche Atmosphäre des offenen und absolut stilvoll drapierten Geschosses und sagte dann: «Weisst du, ich inszeniere einfach gerne!»

Nur für die Hände von Freunden und guten Bekannten

«Aha», dachte ich, «Inszenieren, eine seiner Leidenschaften, seiner selbst gewählten Berufung.» Aber ich fragte nicht nach. Dann überreichte er mir ein gelbfarbenes Buch, eine grossformatige Ausgabe, verschwenderisch in Sachen Weissraum, nicht herkömmlich gestaltet, auffällig inszeniert. Es komme nicht in den Handel, «sondern nur in die Hände von Freunden und guten Bekannten», verrät das Vorwort Massimos.

Und: Dass man ihm geraten habe, darin wenigstens einen Teil dessen aufzuzeigen, «was ich seit und vor der Gründung meines Oltner Büros gemacht habe», steht dort auch noch. Ein begnadeter Selbstdarsteller sicher. Ein Bonvivant dazu? Nein, dazu war er letztlich doch zu ernsthaft. Auch wenn er unter anderem im Buch auch noch verrät: «Just a little more than enough is good für me.» Frei übersetzt: Ein bisschen mehr als genug ist gut für mich.

Aus Max wurde Massimo

Mitte der 1960er-Jahre hat Massimo Hauswirth, der eigentlich Max heisst und gleich hinter dem Oltner Bahnhof aufgewachsen ist, sein Lehrabschlusszeugnis als Bauzeichner und eine Maturität in der Tasche. Und erhält durch einen guten Bekannten einen Praktikumsplatz bei Le Corbusier, ja genau: bei dem Le Corbusier.

Der stellt ihm ein vorteilhaftes Zeugnis aus. An der Ecole supérieure des architecture et urbanisme in ­Paris studiert er, schreibt eine Diplomarbeit zum Thema der Brückenüberbauungen vom Mittelalter bis zur Zukunft. «Warum», so fragt sich Max, «sollte das, was in der alten Stadt gang und gäbe war, Brücken beidseits mit Häusern zu flankieren, nicht auch heute möglich sein?» Er ist Urbanist, ohne sich vorerst so zu nennen. Das kommt später.

«Er hat seinen Weg gemacht», sagt Heinz Neuenschwander, ein Mitglied der Banause-Zunft zu Olten, wo Massimo Hauswirth seit 1988 ebenfalls Mitglied war. «Erstaunlich ist, dass er trotzdem nie so richtig zufrieden wirkte», reicht der einstige Zunftmeister nach. Er ist nicht der Einzige, der Hauswirth als einen beschreibt, der sich gerne im Zentrum des Geschehens sah. Das wusste auch der Volksgeist, wenn’s den überhaupt noch gibt. Nicht umsonst heisst der neue Brunnen auf der Oltner Kirchgasse im Volksmund «em Massimo si Äschebecher».

«Er war eine markante Persönlichkeit, die in der Stadt zu wenig wahrgenommen wurde», gibt Stadtpräsident Martin Wey zu verstehen. Dabei sei Massimo mit Olten sehr verbunden gewesen, auch wenn die Stadt vielleicht als Terrain für die raumgreifenden Gedanken des Urbanisten einfach zu klein gewesen sei. Damit stützt Martin Wey das geflügelte Wort jenes anonym bleibenden Aphoristikers, der meinte: «Hauswirth ist scheinbar in der Welt zu Hause, aber die gute Stube hat er noch immer in Olten.»

Theaterdirektor, Zirkusretter und Olympiapromoter

Ja, seine Verdienste. Um Olten und andere. Er war erster und einziger Leiter des Theaters am Zielemp. Zu Urzeiten, wie es heute scheint; von 1966 bis 1988. Just in jener Zeit also, als die sogenannte Kleinkunst zu ihrer Hochblüte ansetzte. Bill Ramsey, Kurt Marti, Reinhard Mey, Hannes Wader, Emil, Ma-ni Matter oder Hanns Dieter Hüsch gaben sich dort die Klinke in die Hand. Um nur einige der späteren Stars zu nennen.

Aus heutiger Sicht eine Sensation. Ich selbst habe dort, wenn ich mich richtig erinnere, Toni Vescoli erstmals live singen hören und miterlebt, wie sich das Kellertheater im Nu füllte und sich die Gäste auf den Füssen herumtraten, wenn sie in der kolossalen Enge des Kellers und unter akrobatisch anmutenden Körperverrenkungen ihren Sitzplatz suchten. Ein bleibendes Erlebnis. Massimo sei Dank.

Zwischenzeitlich wurde er auch Zirkusbesitzer. Der «Nock» war in Schieflage geraten. So arg, dass er schier sank. Massimo sprang ein, schoss, wie das bereits erwähnte gelbfarbene Buch verrät, via Schweizerischen Bankverein Geld ein. Auch «Blick» war dabei. Er wäre gern Zirkusdirektor geworden. Allein, die Vernunft siegte; bei den Nocks und bei Massimo. Die Zirkusfamilie kaufte kurze Zeit später ihren Betrieb wieder zurück.

Die Stadthalle als Vermächtnis

Auch die Stadthalle im Kleinholz ist sein Vermächtnis. Die Idee, die Olympischen Winterspiele im Jahr 2000 auf dem Land, und das dafür notwendige modulare Dorf für 10000 Athleten in Olten anzusiedeln, entspringt ebenfalls Massimos Geist.

«Ein Fantast ohne Nonchalance», sagte mal einer, der ihn zu kennen glaubte und aus der Berufsgilde Massimos stammte. Warum? «Weil er seiner Umgebung die Botschaften immer todernst präsentiert», so der Berufskollege. Aus den Winterspielen wurde auf alle Fälle nichts.

Der Schöpfer von «Fort Knox» an der Baslerstrasse

Wahr wurde dagegen das Perrycenter in Oftringen, der Wengihof in Solothurn oder das «Fort Knox» der Schweiz, das SIS-Gebäude an der Baslerstrasse, Olten, kurz nach der Jahrtausendwende. «He! Und wer hat die Arbeitsplätze hierher gebracht?», fragte er rhetorisch, wenn er darüber sprach. Es tröstete ihn noch nicht einmal, wenn man ihm antwortet: «Natürlich du.» Vom Projekt Turm auf dem Giroud Olma Areal aus dem Jahr 2010 sprach er nie mehr in meiner Gegenwart. Über Projekte in Südamerika oder Asien schwieg er sich aus. Olten zählte.

Architekt Massimo Hauswirth und der Unternehmer Thomas W. Jung vor dem geplanten Turm von Olten.







ImagoPress

Vor rund zehn Jahren lancierte er unter anderem mit Marc Thommen die Aare Architektur + Design AG. Daraus ging das Projekt des Ballsport-Centers im Kleinholz hervor. Es scheiterte, zum grossen Ärger der Initianten.







Bruno Kissling

Vor wenigen Monaten hatte er mir erklärt, sich aus dem Geschäftsleben zurückzuziehen. Was er auch umsetzte. Ein Buch wolle er schreiben, hatte er noch verraten. Dazu kam’s nicht mehr. Am 14. Februar ist Massimo Hauswirth, 76-jährig, überraschend zu Hause in Olten verstorben. Also an jenem Ort, der für ihn die gute Stube war.