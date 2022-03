Altersheim Weingarten in Olten droht Bewilligungsentzug

Olten Alterszentrum «Weingarten» droht Bewilligungsentzug: Entweder wird investiert oder es droht die Schliessung Die Bürgergemeinde Olten will ins Alters- und Pflegeheim Weingarten fast 10 Millionen Franken investieren. Dies vor allem auf Druck des Kantons, der die Betriebsbewilligung nur noch bis Ende Juli 2023 verlängert hat. Die Gemeindeversammlung muss nun über das Geschäft befinden. Das ruft bereits im Vorfeld Kritiker auf den Plan. Jürg Salvisberg Jetzt kommentieren 07.03.2022, 14.00 Uhr

Der neuere Ostflügel des «Weingartens» soll erweitert (rechts im Bild), das Hauptgebäude saniert werden. Bruno Kissling

Das Alters- und Pflegeheim Weingarten sieht sich mit der Frage von Sein oder Nichtsein konfrontiert. Nur mit einer Erweiterung des neueren Ost- und einer Sanierung des alten Hauptgebäudes hat das Bürgerheim in den Augen des Bürgerrats realistische Chancen, die Bewilligung ab Sommer 2023 erneuern zu können und gleichzeitig das Haus weiterhin wirtschaftlich zu betreiben. Deshalb unterbreitet der Rat der Gemeindeversammlung am Dienstag einen Investitionskredit von 9,4 Millionen Franken.

Felix Frey, Bürgergemeindepräsident Olten Zvg / Oltner Tagblatt

In seinen schon 25 Jahren als Bürgerpräsident musste Felix Frey noch nie einen finanziell so bedeutenden Antrag vertreten. Dass im Weingarten ein dermassen hoher Investitionsbedarf besteht, kann angesichts der Tatsache, dass es sich um das zweitälteste Alters- und Pflegeheim im Kanton handelt, nicht ganz erstaunen.

Das Amt für soziale Sicherheit erteilte schon Anfang Februar 2019 per Verfügung nur eine Ausnahmebewilligung für den Betrieb des Bürgerheims bis Ende Juli 2021 und verlangte auf diesen Zeitpunkt hin einen Bericht, der den Weg in die Zukunft aufzeigen sollte. Damit standen unumgängliche Sanierungsmassnahmen wie die nötige Nachrüstung von Nasszellen und weitere bauliche Umgestaltungen im Raum.

Das Schweigen kostete zwei Jahre

«Wir verstehen die Position des Kantons», unterstreicht Felix Frey. Tatsächlich brauche es nun in allen Zimmern Duschen. Im Hauptgebäude sollen auf der bisherigen Fläche von drei Zimmern künftig nur noch zwei sein. Ärgerlich war für den Bürgerrat indes, dass er von dieser Verfügung des Amts für soziale Sicherheit lange nicht Bescheid wusste.

Da der damalige Heimleiter und der ehemalige Heimkommissionspräsident die unangenehmen Wahrheiten unter dem Deckel hielten, kam die ganze Dringlichkeit der Sanierung erst zwei Jahre später ans Licht.

Im November 2021 teilte das Amt der Bürgergemeinde mit, dass die baulichen Voraussetzungen für eine weitere Betriebsbewilligung nicht mehr genügten und erlaubte auf Zusehen hin den weiteren Betrieb mit 71 Plätzen noch bis 31. Juli 2023. Bis Ende Juni 2022 muss die Bürgergemeinde nun die konkreten Baupläne für die Nasszellen einreichen, die ab Baubeginn im Jahr 2023 realisiert werden sollen.

Nach einer Auslegeordnung legte sich die Heimkommission auf eine Strategie für den Weingarten fest. Dabei kamen auch Ideen zur Umstrukturierung in Richtung Alterswohnungen und das Einrichten einer Demenzabteilung zur Sprache. Nach Rücksprache mit dem Kanton erkannte die Heimkommission für beides keinen Bedarf in der Region Olten und setzt weiterhin auf eine Zukunft als Alters- und Pflegeheim.

Bei der Prüfung der verschiedenen Sanierungsvarianten entschied sie sich auf ein Vorgehen in zwei Etappen. Zuerst soll das Ostgebäude um zwei Geschosse aufgestockt und um 20 Zimmer erweitert werden, danach die Sanierung des Hauptgebäudes erfolgen.

Diese vom Bürgerrat einstimmig unterstützte Variante ist teuer, hat aber den Vorteil, dass während der je maximal 12-monatigen Bauzeiten der Betrieb, wenn auch reduziert, aufrechterhalten bleibt und damit auch Einnahmen generiert werden können. Am Ende stehen im Bürgerheim 73 Zimmer zur Verfügung.

Die Varianten einer Schliessung oder eines Verkaufs des Heims verwarf die Heimkommission. Schliesslich entschied sie sich auch gegen eine alleinige Totalsanierung des Hauptgebäudes, die von den Baukosten her günstiger zu stehen käme. Im Endausbau hätte das Heim so jedoch nur noch 50 Zimmer, was die Rentabilität in Frage gestellt hätte. Ausserdem müsste der «Weingarten» während eines Jahres vollständig geschlossen werden.

Wiedereröffnung des Restaurants auf der Froburg

Finanziell immer noch bedeutsam nimmt sich der zweite Antrag des Bürgerrates an die Gemeindeversammlung aus. Für die vorläufige Sanierung des Restaurants auf der Froburg möchte er mit einem Kredit von 792'000 Franken als Kostendach grünes Licht geben. Der Bürgergemeinde besitzt auf der Froburg drei aneinander gebaute Liegenschaften.

Am stabilsten ist die Lage beim verpachteten Bauernhaus. Für das Restaurant fehlt nach dem Abgang des früheren Pächters im Herbst 2020 auch pandemiebedingt weiter eine Nachfolge. Das Internatsgebäude nutzen Lehrlinge des auf der Jurahöhe beheimateten Verbands Feu Suisse. Er logiert im Baurecht im Neubau auf der Südseite und möchte nun im gleichen Status gegenüber der Bürgergemeinde auch das Restaurant übernehmen.

Neu verkehren auch Kaminfegerlehrlinge auf dem Berg, womit das Bedürfnis nach einer Wiederaufnahme der Restaurantküche gestiegen ist.

Der Gebäudekomplex auf der Froburg: Links ist das Restaurant mit Terrasse, der Verband Feu Suisse ist im Gebäude ganz rechts untergebracht. Bruno Kissling

Da im Restaurant grosser Investitionsbedarf vorhanden ist, eine vollständige Sanierung jedoch Kosten von mehreren Millionen Franken nach sich ziehen würde, entschied sich der Bürgerrat für eine Übergangslösung. Alter Charme soll so in neuem Glanz erstrahlen und einen neuen Pächter anziehen.

Eine zumindest teilweise Wiedereröffnung des Restaurants ist für den Sommer 2022 geplant. Dieses Vorgehen entspricht den Interessen von Feu Suisse, da der Verband befürchtet, dass sich eine teure Renovation auf die noch strittigen Konditionen des Baurechtsvertrags auswirkt, mit dem Feu Suisse das Gebäude übernehmen möchte.

Das Restaurant Froburg ist seit dem Herbst 2020 geschlossen, nachdem das frühere Pächterpaar in Pension ging. Bruno Kissling

Die Stimmung im Hinblick auf die Gemeindeversammlung kann Bürgerpräsident Felix Frey kaum einschätzen. Eine negative Stimme indes hat sich schon im Vorfeld zu Wort gemeldet. Der ehemalige Bürgerrat Peter Schafer kritisiert in erster Linie die fehlende Kommunikation:

«Bei der Behandlung des Budgets 2022 an der letzten Gemeindeversammlung wurde kein Wort über die zwei offenen Punkte verloren.»

Auch inhaltlich hat der frühere Stadtrat wegen der Vorlagen Bedenken. So findet er es fragwürdig, dass sich eine Bürgergemeinde für ein Alters- und Pflegeheim freiwillig verschulden soll, wenn Private solchen Aufgaben übernehmen könnten.

