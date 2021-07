Zivilschutzorganisationen Olten und Niederamt über Corona-Einsatz

Olten Wegtreten – nach total 4603 Dienstagen und 72'645 Impfdosen beendet Zivilschutz seine Arbeit im Impfzentrum Rund 700 Angehörige der regionalen Zivilschutzorganisationen Olten und Niederamt waren 6 Monate im Impfzentrum Olten dabei. Urs Huber 27.07.2021, 05.00 Uhr

Die Zelte werden zusammengeklappt und im August wohl in Trimbach wieder aufgestellt. Patrick Lüthy

Es könnte durchaus fast schon in Vergessenheit geraten sein: Aber seit 8. Februar 2021 haben an die 700 Angehörige der regionalen Zivilschutzorganisationen Olten und Niederamt im Impfzentrum Olten ihren Dienst geleistet. «Im Zweiwochenturnus», wie Franco Giori, Kommandant Zivilschutzorganisation Olten (RSZO) präzisiert. Da kam schon vor, dass einzelne Diensttuende zweimal zum Einsatz kamen, wie Giori einräumt.

Unterschiedlichste Aufgaben wahrgenommen

Die Zivilschutzdienstleistenden hatten im vergangenen Halbjahr unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen: Auf- und Abbau, Mithilfe bei der Erfassung der angemeldeten Personen, bei deren Einweisung, als Assistenz beim Impfen selber.

Aufbau für das Corona-Impfzentrum im Februar 2021. Bruno Kissling Tag 1 im Impfzentrum Olten am 8.Februar: Zivilschützer überwachen den Eingang. Bruno Kissling Zwei Zivilschützer bei der Abmeldung. Bruno Kissling Am 23.Juli 2021 werden um 14.00 die beiden letzten Personen geimpft. Patrick Lüthy Danach beginnt der Rückbau des Zentrums. Patrick Lüthy Die Zelte werden abgebaut. Patrick Lüthy Patrick Lüthy

In diesen Tagen und nach 72645 verabreichten Impfdosen, die letzten beiden im Kleinholz gingen an Flanza Hadjimehmeti und Vesel Haxhimehmeti, ist der Einsatz zu Ende gegangen. Und Giori blickt durchaus positiv auf das vergangene Halbjahr: «Es war eine komplette neue Situation für alle.» Und dennoch:

«Natürlich lässt sich alles verbessern; aber ich bin mit dem Einsatz der Zivilschutzangehörigen sehr zufrieden»,

sagt er. Innert zweier Tage war die Infrastruktur aufgebaut. Hilfreich für die Zivilschutzorganisation Olten war dabei der Umstand, dass vor fünf Jahren ein Pandemiekonzept erarbeitet wurde und zwei Jahre später auch praktisch durchgespielt wurde. «Was sich jetzt in der Realität von der damaligen Simulation im Jahr 2018 unterscheid, waren die einzuhaltenden Sicherheitsabstände unter den Impfwilligen», so Giori. Daran habe man seinerzeit nicht gedacht.

Auch die Tatsache, dass zu Beginn der Impfaktion vielleicht eher vorsichtig oder skeptisch agierende Senioren zur Kundschaft gehörten, hat Einfluss auf den Prozessablauf im Kleinholz genommen. «Aber offenbar waren die Kunden sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Jedenfalls hab’ ich nur Positives gehört», so der Kommandant.

Verständnis der Arbeitgeber gefordert

Natürlich, daraus macht Giori keinen Hehl, habe auch bei einigen Zivilschutzdienstleistenden eine gewisse Skepsis durchgeschlagen. «Es war ja vieles auch nicht klar: Ansteckungsgefahr, die Reaktionen auf die Impfung und weitere Unsicherheiten liessen bei einigen Zweifel aufkommen.» Und auch die Arbeitgeber hatten nicht bloss Freude am zivilschützerischen Einsatz ihrer Angestellten. «Hier hat sich sicher bewährt, dass die Einteilungen zu je 50 Zivilschutzdienstleistenden à 14 Tagen variabel und damit flexibel zu besetzen waren», erklärt der Kommandant RSZO.

4603 Diensttage kamen so zusammen. Die Übergabe der Arbeiten von einem Block zum nachfolgenden hatte Giori selbst überwacht und kontrolliert: «Innert eines halben Tages waren Handgriffe, Aufgabenstellungen oder die wichtigen Tipps an den Schnittstellen ausgetauscht», so der Kommandant. Im Übrigen wäre man auch mit weniger Mitwirkenden des Zivilschutzes auszukommen: «Die Aufgaben könnten mit 40 Personen erledigt werden.»

Banausiade wird zum Impfopfer

Im August wird in Trimbachs Mühlemattsaal ein neues Impfzentrum aufgebaut, welches vom Gesundheitsamt des Kantons voraussichtlich bis Ende März betrieben wird. Das kommt ungelegen für die Oltner Banause-Zunft etwa, die seit mehreren Jahren ihre vorfasnächtliche Banausiade abhält dort. «Wir wurden vor gut 14 Tagen darüber informiert», sagt Zünfter Heinz Neuenschwander auf Anfrage. «Aus heiterem Himmel, sozusagen.»

Also weichen die Banausen, wenn auch zähneknirschend aus; wohl nach Hägendorf in die Raiffeisen-Arena. Die Zunft wird in Kürze darüber entscheiden.