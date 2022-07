Brand in Olten: Firma hilft Feuerwehr bei der Brandbekämpfung

Brand an Ziegelfeldstrasse: Diese Firma unterstützt die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung

Am Donnerstag um 17 Uhr wurde die Firma Dörfliger AG aufgeboten, um die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung in Olten zu unterstützen. Der Firmenchef erzählt, warum man in solchen Fällen immer wieder aufgeboten wird.