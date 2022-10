Viel zu tun Wegen Flüchtlingen aus der Ukraine: Die Essensabgabe für Bedürftige in Olten ist am Limit Die Freikirche Vineyard Olten verteilt seit Jahren Lebensmittel an Bedürftige und Flüchtlinge. Seit dem Ukraine-Krieg ist deren Anzahl sprunghaft angestiegen. Um den Ansturm zu bewältigen, musste das Abgabe-System nun geändert werden. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitglieder der Vineyard-Gemeinschaft verteilen die angelieferten Lebensmittel auf die Papiersäcke. Bruno Kissling

Es herrscht ein Aufnahmestopp. Die Nachfrage Bedürftiger nach Lebensmittel-Säcken ist so hoch, dass momentan keine neuen Bezugskarten mehr ausgestellt werden können. Grund dafür sind die zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine. Bis vor ein paar Monaten seien es regelmässig zwischen 40 und 60 Personen gewesen, die Lebensmittel für sich und ihre Familien bezogen haben. Matthias Stadler sagt:

«Seit diesem Sommer kommen jetzt über 200. Praktisch alle Neuen stammen aus der Ukraine.»

Matthias Stadler, Leiter der Essensabgabe «DaN» Bruno Kissling

Zusammen mit einem Team aus Freiwilligen der Vineyard-Gemeinde Olten leitet er das Programm für die Essensabgabe «Dienst am Nächsten» (DaN). Jeden Dienstag um 14.30 Uhr können Menschen mit kleinem Einkommen beim DaN an der Tannwaldstrasse, gegenüber der Fachhochschule, einen oder mehrere Säcke voller Lebensmittel abholen. Die Anzahl hängt von der Grösse des Haushalts und der verfügbaren Nahrungsmenge ab.

Als Gegenleistung müssen sie den symbolischen Betrag von einem Franken bezahlen. «Das Geld spenden wir eins zu eins weiter an Hilfsprojekte in Rumänien und Sierra Leone», so Stadler.

Einwandfreie Lebensmittel würden im Müll landen

Die Vineyard-Mitglieder erhalten die Lebensmittel kostenlos von der Stiftung Schweizer Tafel sowie von der Migros Aare. Bereits am Freitag wird ein erster Teil angeliefert. Für die Lagerung steht ein Kühlcontainer bereit. Am Dienstag, also am Abgabetag, machen sich die Helferinnen und Helfer morgens auf den Weg, um bei sechs Migros-Filialen weitere Lebensmittel abzuholen.

Weitere Naturalspenden erhält die Gemeinde beispielsweise auch von der Kette Asia Store oder nach Gottesdiensten von Angehörigen der Vineyard-Gemeinde.

Sind alle Lebensmittel beisammen, werden diese sortiert und in die «Heiland-Säcke» verteilt. In den Taschen landet allerhand: Früchte und Gemüse, Stärkeprodukte wie Pasta und Mehl, Milchprodukte und je nach Verfügbarkeit auch Fleisch, Snacks und Süssigkeiten. Tonnenweise einwandfreie Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden.

Bezugsberechtigung hängt von Sozialamt ab

Um beim DaN Lebensmittel holen zu dürfen, müssen die Personen einen Antrag ausfüllen: «Wenn das Sozialamt uns dann bestätigt, dass die betroffene Person von der Sozialhilfe lebt, stellen wir ihr eine Stempelkarte aus», erklärt Stadler. «Wenn die Karte nach ein paar Wochen voll ist, müssen sie einen neuen Antrag stellen. So haben wir die Kontrolle, dass sie auch weiterhin Anspruch auf unser Angebot haben.»

Früher seien vor allem Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien bei der Lebensmittelabgabe gewesen. Jetzt stammt die grosse Mehrheit aus der Ukraine. Es kommen aber nicht nur in Olten wohnhafte Personen. Stadler zeigt eine Liste mit allen, die sich angemeldet haben:

«Die Leute kommen mit dem ÖV aus der ganzen Region. Auch einige aus Zofingen oder Aarau nehmen den Weg auf sich.»

Am Tag des Besuchs sind tatsächlich viele Ukrainerinnen und Ukrainer vor Ort. Zum Beispiel Martha Isaeva. Zuhause in Odessa hat sie bis vor einigen Monaten noch als Gynäkologin gearbeitet. Jetzt wohnt sie mit ihrem Mann und drei Kindern in Kestenholz. «Ich bin wirklich sehr froh über dieses Angebot hier. Ich habe von einer Freundin davon erfahren», sagt sie.

Auch gekühlte Produkte wie Joghurts werden in die Taschen gepackt. Bruno Kissling

Viele sind traumatisiert und haben Gesprächsbedarf

Auch Pavlov und Milia, ein junges Ehepaar aus Mykolajiw, ist «very happy», hier Lebensmittel holen zu dürfen. Ivan, der seit Juli in der Schweiz ist und mit seiner Familie in der Flüchtlingsunterkunft Fridau in Egerkingen wohnt, sagt in gebrochenem Deutsch:

«Ich weiss nicht genau, wer das hier organisiert. Rotes Kreuz oder so. Aber ich bin sehr dankbar dafür.»

Matthias Stadler und sein Team verteilen nicht nur die Lebensmittel-Säcke. In den Räumlichkeiten der Vineyard Olten wird den Bedürftigen während der Wartezeit auch Kaffe und Gebäck gereicht. Für die Kinder steht zudem ein «Töggeli-Kasten» bereit. «Viele der Menschen hier mussten Hals über Kopf fliehen und tragen Traumata mit sich. Wir haben deshalb auch immer ein offenes Ohr für sie.»

Am Eingang werden die Nummern verteilt, die die Reihenfolge des Bezugs festlegen. Bruno Kissling

Um dem Ansturm gerecht zu werden, musste kürzlich das Abgabesystem geändert werden. Bis im Sommer galt noch das Prinzip: first come, first served. «Die ersten Leute standen deshalb schon am Morgen an. Die Schlange reichte am Nachmittag bis hinunter in die Winkelunterführung», sagt Stadler. Damit es nicht mehr so weit kommt, werden nun zufällige Nummern verteilt, die über die Reihenfolge des Bezugs bestimmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen