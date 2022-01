Olten: Blumenhaus Frei schliesst Filiale wegen Fachkräftemangel

Olten Wegen Fachkräftemangel: Blumenhaus Frei schliesst Filiale Nach nur zweieinhalb Jahren kommt das Aus für den Laden im Oltner Bifangquartier. Urs Huber Jetzt kommentieren 21.01.2022, 17.00 Uhr

Vor zweieinhalb Jahren eröffnet und jetzt wegen Fachkräftemangel geschlossen: die Filiale des Blumenhauses Frei im Bifangquartier. Bruno Kissling

Vor zweieinhalb Jahren erst hat das Blumenhaus Frei seine Filiale im Bifang an der Aarauerstrasse 55 in Olten eröffnet. Jetzt wurde das Geschäft – für viele doch überraschend – bereits wieder geschlossen. «Wir bedauern diesen Entscheid sehr», meint Geschäftsleitungsmitglied Jörg D. Frei auf Anfrage. Die Filiale im Bifang sei den Erwartungen entsprechend gut gelaufen. Natürlich hätte noch Potenzial nach oben bestanden, räumt er ein. Aber der Geschäftsgang im Bifang habe nichts mit der Schliessung zu tun.

Viel eher mit dem eklatanten Mangel an Fachkräften, wie Frei hinterher schiebt. Ein gutes Dreivierteljahr habe man sich um Fachkräfte für den Laden bemüht. Vergeblich «Das macht mir fast am meisten Sorgen», so der Mann weiter. Der Branche fehle es unzweifelhaft an Nachwuchs.

Bahnhofsteam bleibt Bahnhofsteam

Es hätte noch die Möglichkeit bestanden, das bestehende Bahnhofsteam in der Bifangfiliale mitwirken zu lassen, so Frei. Aber eine Interessensabwägung habe dagegengesprochen. «Der Bahnhofsladen erzielt doch markantere Umsätze als die Filiale im Bifang.» So habe man sich schweren Herzens vom Geschäft im Bifang getrennt. Immerhin: Ein Nachfolgemieter hat sich wider Erwarten bereits gefunden. «Wir waren darob selbst völlig überrascht», lacht Frei.

Neuerdings mit Blumen-Drive-in

Aktuell betreibt das Blumenhaus Frei noch zwei Verkaufsläden, je einen in den Bahnhöfen Aarau und Olten. Und neuerdings auch einen Blumen-Drive-in an der Ziegelfeldstrasse 60 in Olten. Geschäftsmodell: Bestellen, abholen. Frei sagt:

«Bezahlt werden kann dabei auf unterschiedlichste Weise.»

Auf die Geschäftsidee ist man im Blumenhaus Frei übrigens während des Lockdowns gekommen. «Wir sind überzeugt, mit dem Geschäftsmodell einer Entwicklung zu begegnen, die sich verbreiten wird», sagt Frei. Denn mit der Homeoffice-Praxis gehen auch die Frequenzen an Bahnhöfen und damit in den dortigen Verkaufsläden zurück, wie er erklärt. «Nicht massiv», aber doch spürbar.»

