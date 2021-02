Olten Was geschieht auf dem Minigolfareal? Mehrere Interessierte buhlen um die Nutzung – eine Idee hat mit Velos zu tun Mehrere Initianten engagieren sich für eine Wiederbelebung der Minigolfanlage im Oltner Kleinholz – es könnte eine Pumptrack-Anlage entstehen. Jürg Salvisberg 05.02.2021, 05.00 Uhr

Die Minigolfanlage Minigolf Minigolfplatz Kleinholz südlich der MFK in Olten Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

110'000 Franken sind im Budget 2021 der Einwohnergemeinde Olten für den Abbruch der Minigolfanlage im Kleinholz und eine Begrünung vorgesehen. Doch könnte sich die Stadt nicht zumindest einen Teil dieser Kosten ersparen, wenn das Areal direkt einer neuen Nutzung zugeführt würde? Initiativen dafür gibt es mehrere.

Auf eine davon ging Stadtrat Thomas Marbet schon in der Budgetdebatte im Gemeindeparlament im vergangenen November ein. Der Baudirektor konkretisierte die Begrünung dahingehend, dass unter weitgehender Erhaltung des Baumbestands ein verwendbarer Kiesplatz entstehe, auf dem zum Beispiel eine Pumptrack-Anlage Platz finde. Dahinter stehen vier Initianten aus dem Bike Club Olten.

Pumptrack-Anlage, wo früher noch eingelocht wurde: So in etwa würde die neue Nutzung im Kleinholz daherkommen. Visualisierung: zvg

Wiederbelebung der Minigolfanlage

Daneben gibt es zwei Gruppen, welche zumindest 18 der 36 Mini­golfbahnen im Kleinholz erhalten möchten. Während der Zahn der Zeit seit der Schliessung im August 2016 an der Filzanlage genagt hat, trotzte die Eternitanlage Wind und Wetter weit besser. Ihr Zustand erlaubt einen neuerlichen Gebrauch.

Noch immer liegt beim Minigolfclub Olten eine Anfrage aus Neuenburg vor, diese 100 Kilometer westwärts zu verlegen. Im Unterschied zum Stadtrat (siehe Box rechts) halten alle Initianten auch den Zustand der Gebäulichkeiten mit Kiosk, Restaurant und WC für erneuerbar, sodass an eine Wiedereröffnung zu denken sei.

Pumptrack-Konzept ist fixfertig

Auslöser der neuesten Diskussionen um die Zukunft des Mini­golfareals ist der Rückzug der Pläne für ein Ballsport-Center im Kleinholz (wir berichteten). Nun können neue Ideen für das Minigolfareal blühen, das dafür beansprucht worden wäre. Eine konkrete Realisierungschance ergab sich so für die Initianten eines Pumptracks, die schon seit Sommer 2019 auf der Suche nach einer Parzelle ausserhalb eines Wohnquartiers sind.

Das Quartett aus dem Bike Club Olten stiess mit seinem Vorstoss im letzten Herbst bei der Stadt auf positives Echo. «Wir suchen eine Zusammenarbeit mit der Stadt auf Basis einer Leistungsvereinbarung», sagt Mario Schmuziger.

Ein Ganzjahresangebot für Velo- und Rollsport

Der Bike Club Olten als möglicher Trägerverein möchte damit ein unentgeltliches Ganzjahresangebot für den Velo- und Rollsport bieten, das die Sportstadt aufwerte und laut den Initianten mit Sponsoring finanzierbar wäre. Das fertig ausgearbeitete Projekt, das an verschiedenen Standorten zum Fliegen kommen könnte, umfasst drei Pumptrack-Rund­strecken mit unterschiedlichem Niveau und Ruhezonen mit Grillstellen.

Das Minigolfareal weise dafür eine ideale Grösse auf, unterstreicht Mario Schmuziger. Allerdings würden die 3500 Quadratmeter Fläche für die Umsetzung gänzlich benötigt, sodass eine Kombination etwa mit der Weiterführung der Eternit-Minigolfanlage nicht in Frage komme.

Privater Betrieb auf Gratisgelände?

Das Szenario von wieder bespielbaren Minigolfbahnen verfolgen in der Stadt jedoch zwei weitere Kreise. Bauingenieur Clemens Baschung hat mit seinen Mitstreitern den Kontakt zum erfolgreichen Minigolfclub Olten geknüpft, weil er glaubt, dass Olten mit seiner Minigolftradition mehr als nur eine Indoor-­Anlage verdient. «Ich denke, dass unabhängig vom bestehenden Standort eine neue Anlage rentabel zu betreiben ist.»

Eine Neulancierung des Mini­golfs am alten Platz strebt Marc Aeschbacher mit seinen zwei Söhnen und weiteren jungen Leuten noch im Laufe vom 2021 an. Nötigenfalls wollen die Initianten dem Anliegen über einen Antrag Geltung verschaffen. Damit nehmen sie den Faden wieder auf, der schon früher zum Erhalt der Anlage gesponnen wurde.

Eine von 1320 Personen unterschriebene Petition im Jahr 2013 und das im Jahr 2018 im Gemeindeparlament für erheblich erklärte Postulat des verstorbenen Kinderarzts Christoph Fink visierten in dieselbe Richtung. Ursache solcher Bemühungen waren die nicht von Erfolg gekrönte vorläufige Endphase mit dem Management durch die Sportpark Olten AG und der Konkurs der ehemaligen Betreiberfirma Minigolf Kleinholz AG mit der Übernahme der Liegenschaft durch die Stadt.

Freiwillige wollen anpacken

Die Initianten wollen einen Verein Pro Minigolf Kleinholz gründen und mit Freiwilligen die Instandstellungsarbeiten an Gebäuden und Anlagen in Angriff nehmen. «Will die Stadt wirklich für so viel Geld den Rückbau durchführen?», fragt sich Aeschbacher. Eine Outdoor-­Minigolfanlage in Olten fehle, der Weg nach Neuendorf sei wenig ökologisch. Sponsoring und Crowdfunding sollen eine finanzielle Basis ermöglichen, die eine attraktive Freizeitanlage für Jung und Alt erlaubt.

Im Gegenzug erwartet Aeschbacher, dass die Stadt, wenn sie Abrisskosten entgeht, die Anlage dem Verein ohne Miete zur Verfügung stellt. Die Minigolf Kleinholz AG, die keine öffentlichen Beiträge erhielt, hatte der Stadt jeweils einen jährlichen Baurechtszins von 1000 Franken abgeliefert.