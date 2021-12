Olten Warum aus dem Walter-Verlagshaus ein Bankhaus wurde Unglückliche Firmenentscheide, Überkapazitäten im Druckereigewerbe, ein zu optimistischer Verwaltungsrat: Faktoren, die dem Traditionshaus Walter-Verlag 2001 ein Ende bereiteten. Heuer wäre die Firma 100-jährig geworden. Urs Amacher Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Ehemalige Hauptgebäude des Walter Verlags, heute Alternative Bank Olten. Patrick Luethy

Der Start ins neue Jahrzehnt, in die «stürmischen Zwanzigerjahre» nämlich, markierte auch den Beginn des Oltner Walter-Verlags. Offiziell verbrieft wurde er zwar erst am 15. Juli 1922, als die Einzelfirma «Otto Walter Graphische Anstalt und Verlag» in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde; die neue AG übernahm aber alle Aktiven und Passiven rückwirkend auf den 1. Januar 1921. Somit gilt 1921 als Gründungsjahr.

Otto Walter, Gründer des gleichnamigen Verlags. Zvg / Oltner Tagblatt

Die Geschichte des Unternehmens beginnt allerdings schon früher: 1895 gab der Katholische Presseverein die «Oltner Nachrichten» heraus. Nachdem man sich am Stephanstag 1915 handelseinig geworden war, übernahm der erst 27-jährige Mümliswiler Fabrikantensohn Otto Walter per 1. Juli 1916 die Druckerei und Verlagsanstalt mit doch schon fünfzig Arbeitsplätzen. Die Zeitung benannte er 1920 in «Der Morgen» um. 1924 zog das Unternehmen in einen Neubau am Amthausquai 21 (heute Alternative Bank der Schweiz ABS), der 1931 aufgestockt und 1939 erweitert wurde. Mit der Umwandlung in eine AG konnte der Verlag ausgebaut werden. Neben der Tageszeitung hatte Otto Walter vorerst Kalender wie «Mein Freund» für Schüler verlegt. Nun konnte er illustrierte Zeitschriften wie «Der Sonntag» und «Die Woche im Bild» herausgeben und im eigenen Haus drucken. Gleichzeitig wurde die Büchersparte erweitert. Mit farbigen Bildkochbüchern und Urzeitromanen erzielte der Oltner Verlag erste Erfolge. Pfarrer Künzles «Chrut u Uchrut» war gar ein Bestseller. Ab den Fünfzigerjahren kamen reich bebilderte Walter-Reiseführer hinzu.

Otto F. Walter übernimmt Leitung des literarischen Programms

Nach einer Buchhändlerlehre und Gesellenjahren bei einem Tochterunternehmen der Walter-Verlag AG trat Otto Friedrich Walter, der Sohn des 1944 verstorbenen Patrons, in die Firma ein. 1956 übernahm er die Leitung des literarischen Programms und förderte junge, zeitgenössische Autoren wie Alfred Andersch, Peter Bichsel oder Helmut Heissenbüttel. Das Oltner Haus entwickelte sich zum führenden Verlag im deutschen Sprachraum. Otto F. Walter geriet jedoch von Beginn weg in Konflikt mit der konservativen Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat. Am 27. Dezember 1966 erhielt er die fristlose Kündigung. Letzter Auslöser war ein Gedichtband von Ernst Jandl. Allerdings wäre es wohl ohnehin zur Trennung gekommen; weniger aus ökonomischen Gründen, sondern weil Otto F. Walters Programm zu progressiv war, und auch, weil er nach der Scheidung von der Aktionärsfamilie abgelehnt wurde.

Renommee der Literaturabteilung litt

Durch das Ausscheiden von Walters Literaturabteilung erlitt vor allem das Renommee des Verlags einigen Schaden. Das 50-Jahre-Jubiläum: goldenes Betriebsfest Sein 50-jähriges Bestehen feierte der Walter-Verlag 1971 mit einer grossen Jubiläumsaktionärsversammlung und mit einem «goldenen Betriebsfest» für alle Firmenangehörigen und ihre Partner, berichtete Redaktor Alfons Wirth für die «Solothurner Nachrichten». Früher als üblich machte man Feierabend. Und um sechs Uhr strömte eine 500-köpfige Schar zum Bankett in den Theatersaal. Es gab ein Festessen und die üblichen Reden. Dabei wurden auch langjährige Mitarbeiter mit einer goldenen Uhr für ihre Treue geehrt. Sämtliche Betriebsangehörige erhielten einen silbernen Becher und eine Jubiläumsgratifikation. Schliesslich spielten das «Excelsior-Quintett» und «Dennis and The Rhythm Kings» zum Tanz.

Die traditionelle Chlausfeier gabs jeweils im Saal des Olten-Hammer. Zvg / Oltner Tagblatt

Hermann Schwaller bei der Pensionierung mit Früchtekorb. Zvg / Oltner Tagblatt

Doch nicht nur in Jubeljahren förderte der Walter-Verlag den Zusammenhalt unter den Angestellten. Die Betriebskultur pflegte er mit einem jährlichen Firmenessen im Hotel «Schweizerhof». Zudem waren die Angehörigen an einem Freitagnachmittag zu einer Chlausfeier in den Saal des «Olten-Hammer» eingeladen, wo der Nikolaus den rund 130 Kindern Geschenke verteilte. Und wenn jemand vom Personal pensioniert wurde, durfte der obligate Abschiedsfrüchtekorb nicht fehlen.

In der Druckindustrie wurde in den 1970er-Jahren technisch aufgerüstet und expandiert, wodurch Überkapazitäten entstanden. Auch die Druckerei der Walter-Verlag AG war nicht ausgelastet und geriet in die roten Zahlen.

Schliesslich zog der Verwaltungsrat die Reissleine. Er entmachtete die Bereichsleiter und beförderte 1975 den erst 33-jährigen Hanspeter Keller zum Direktor. Keller war Ende 1968 als Leiter Betriebswirtschaft und Controlling in das Unternehmen eingetreten. Neu als Unternehmensleiter musste er Personal abbauen und 40 Mitarbeiter entlassen. Schliesslich schaffte der Walter Verlag den Turnaround. «Es folgten über zehn goldene Jahre», bilanziert Hanspeter Keller im persönlichen Gespräch.

Folgenschwerer Entscheid des Verwaltungsrates

Ende der 1980er-Jahre traf der Verwaltungsrat unter Präsident Stephan Renz einen folgenschweren Entscheid. Er hiess ein Millionen-Projekt zum Ausbau der eigenen Verlagsbuchbinderei in Heitersheim bei Freiburg i.Br. gut. Dies entgegen dem Antrag von Direktor Keller.

«Nach meinen Berechnungen wäre ‹Heitersheim› nie in die schwarzen Zahlen gekommen»,

erinnert sich Keller, «doch der Verwaltungsrat entschied: ‹Wir wollen’s wagen›». Keller zog die Konsequenzen und verliess die Firma 1987. Tatsächlich geriet die Walter Verlag AG in finanzielle Schieflage. Um die Verluste zu decken, verkaufte sie die an sich rentablen Anteile am Deutschen Taschenbuch Verlag (dtv), der Dreitannenverlag wurde vom «Weltbild» übernommen, der Walter Buchverlag vom Patmos Verlagshaus. 2001 wurde die Firma liquidiert. Ein angesehener Name verschwand von der Bildfläche.

2009 kehrte wieder Leben in das Verlagsgebäude ein. Die 1987 in Olten gegründete Alternative Bank Schweiz AG (ABS) eröffnete 1990 ihre Schalter zuerst an der Leberngasse. 2009 verlegte sie ihren Hauptsitz an den Amthausquai 21, wo 100 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Die ABS ist auf 8100 Aktionärinnen und Aktionäre breit abgestützt und weist eine Bilanzsumme von über 2,1 Milliarden Franken aus.

