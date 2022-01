Kino Palace Olten: Von der Geschichte bis zur Schliessung

Olten Von Stehplätzen im Kino bis hin zum Strumpfladen: Das Oltner Kino Palace im Wandel Konrad Schibli erzählt, wie sich das Kino Palace in Olten im Verlauf der Jahre verändert hat. Und warum es nun zum Verkauf ausgeschrieben und derzeit vermietet ist. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 20.01.2022, 18.00 Uhr

Konrad Schibli trennt sich vom Ursprungslokal der Familie. Das Kino Palace in Olten wird derzeit von einem indischstämmigen Geschäftsmann gemietet. Bruno Kissling

1927 war es, als Konrad Schiblis Grossvater Bruno die Lokalität des Kino Palace baute. Wie es dazu kam? Dessen Vater ist Kaufmann gewesen und hat seinem Sohn ein Gebäude erstellt. Schiblis Grossvater bekam also das Gewerbehaus an der Aarauerstrasse 75 in Olten geschenkt.

Dort wurde das Schibli-Ursprungskino realisiert: Denn Brunos Passion sei schon immer das Fotografieren und Filmen gewesen. So habe es ihm zumindest sein Grossvater erzählt, meint der Kinobetreiber.

Während der Kriegszeit sind vor allem amerikanische Filme auf der Leinwand gezeigt worden. Jeweils vor den Film-Vorführungen wurde die Schweizer Wochenschau präsentiert. Quasi eine News-Sendung im Kino. Die gesamte Bevölkerung besuchte damals die Lichtspielhäuser.

Mit dem Bau des Belchentunnels in den 60er-Jahren seien viele italienische Arbeiter gekommen. «Mein Grossvater hat hier drin noch italienische Filme gezeigt», sagt Konrad Schibli. Da seien auch schon mal 300 Italiener in einer Vorstellung gewesen. Das «Palace» bot sogar Stehplätze auf der Seite im Saal an. Lachend erzählt er:

«Die Leute standen im ganzen Saal und man konnte sogar noch rauchen.»

Lüftungen? Die waren damals noch nicht so effizient wie heute.

Das Ursprungslokal der Familie Schibli in den 1970er-Jahren. Zvg

Vor dem Gebäude befand sich eine Tankstelle. Am Standort der heutigen «Sichtbar» eine Pneu-Handlung. Die seien aber nicht von seinem Grossvater geführt worden, sagt Schibli. An der Stelle der« Sichtbar» befand sich sogar mal ein Strumpfgeschäft. «Es könnte sein, dass meine Grossmutter Emma den Laden geführt hat», sagt Kinokoni.

Im Oltner Kino Palace befand sich mal eine «Pneu-Handlung». Zvg

Irgendwann in den 70er-Jahren sei die Eisenbahnboutique von Schiblis Eltern, Peter und Isabelle, dort eröffnet worden. Etwa in jener Zeit, als Konrads Eltern die Lokalität übernahmen. Gewohnt hätten sie gleich oberhalb des Cinémas. «Ich bin in diesem Gebäude aufgewachsen», erzählt der 52-Jährige.

Eisenbahnboutique der Familie Schibli. Zvg

Dann war es so weit: Seine Eltern haben 1986 die anderen Kinos in Olten übernommen. Zeit für die Eisenbahnboutique sei da nicht mehr geblieben. Sie wurde verkauft. Konrad Schibli ist dann nach einem sechsjährigen Aufenthalt im Ausland Ende der 90er-Jahre wieder zurück in die Schweiz gekommen. Er dachte, eine Bar sollte mit dem «Palace» verbunden werden.

2004 wurde das Palace vollständig umgebaut und die «Sichtbar» im Foyer integriert. Anfangs sei es etwas holprig gewesen. Aber dann habe sein Bruder Roland das Zepter hinter der Theke übernommen. Die Kombination Kino-Film und Bar kam an. «Dann ist es wie blöd abgegangen», schmunzelt Kinokoni. Auch die Aussenfläche blühte:

«Da war es an einem Donnerstag, Freitag oder Samstag brechend voll.»

Dann kam der Punkt, an dem sein Bruder sich auf seine eigene Tätigkeit konzentrierte. Die Barvermietung allerdings habe nicht funktioniert.

Die Kinobesucher ziehe es immer mehr nach Oftringen, sagt er. Man spüre die Entwicklung ausserhalb der Städte: Olten zählte damals jährlich 170’000 Kinobesucher. Jetzt nur noch 60’000. Aber selbst wenn es heute kein Mehrsaal-Kino in Oftringen geben würde: Die Situation wäre kaum anders. Denn die Anforderungen an einen Besuch heutzutage seien gestiegen. Er bekräftigt:

«Die Leute wollen das Drumherum haben. Sie wollen vorher etwas essen gehen und dann noch in eine Bar. Das Ambiente soll vielseitiger sein als nur ein Foyer und Kino.»

Wir schreiben das Jahr 2022. Das Kino Palace samt den vier Wohnungen steht nun für 2,7 Millionen Franken zum Verkauf ausgeschrieben. Drei Interessenten gäbe es. Geschlossen ist es bereits seit Januar 2020. Grund: zu wenig Besucher. Es sei keine einfache Zeit, auch nicht für Gegend und Immobilie. Das Erdgeschoss müsste umgebaut werden. Dazu fehle aber einfach das nötige Kapital. Der Entscheid, das Stammhaus der Kinofamilie Schibli zu verkaufen, sei keinesfalls leichtgefallen.

Derzeit wird das Kino Palace für Bollywood-Filme gemietet. Bruno Kissling

Ein Baselbieter, der ursprünglich aus Indien kommt, miete nun das Kino. «Wir haben Glück, dass wir momentan einen Mieter haben. Denn ohne ihn gäbe es ein Defizit», sagt Schibli. Gezeigt werden vor allem Bollywood-Filme und solche aus Sri Lanka. Meistens ohne Untertitel. Das Programm sei für Landsleute des Mieters angelegt. «Und die reisen aus der ganzen Schweiz an», sagt Schibli.

