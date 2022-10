Viele Neuheiten Die Aare Energie AG hat ihr neues Betriebsgebäude bezogen: Neben Standortfusionen bietet das Gebäude noch andere Pluspunkte Minergie-Standard mit Fotovoltaikanlage auf dem Dach, Recyclingbeton, offene Büros und einheimische Bepflanzung der Umgebung: Das neue Betriebsgebäude der Aare Energie AG auf dem ehemaligen Färbiareal ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Diese Zeitung hat einen ersten Augenschein vor Ort genommen. Urs Huber Jetzt kommentieren 18.10.2022, 12.01 Uhr

Das neue Betriebsgebäude an der Werkhofstrasse 2 im ehemaligen Färbi-Areal. Bruno Kissling

«Mir hei Fröid!» So kommentiert Beat Erne, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Leiter Marketing und Vertrieb bei der Aare Energie AG (A.en) die Stimmungslage im Betrieb. Enthusiasmus aus dem Mund eines Mannes, der seit 1999 im Dienst des Energieversorgers steht und für diesen jetzt am dritten Standort wirkt. Seit rund 14 Tagen nämlich sind die gut 70 Mitarbeitenden am neuen Ort tätig. Ende Oktober werden auch die Aussenlager an den Dünnernbogen umgezogen sein.

Es gibt kleine Innenhöfe im Gebäude. Bruno Kissling

Das neue Betriebsgebäude, für gut 20 Millionen Franken in den vergangenen zweieinhalb Jahren entstanden, ist zum eigentlichen Höhepunkt bezüglich Konzentration der Kräfte bei der A.en geworden. Zuvor auf fünf Standorte inklusive Aussenlager in der Stadt verteilt, gilt nun: Alle Energie an einem Ort vereint, kurze Wege, direkter Informationsfluss.

Beat Erne, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Leiter Marketing und Vertrieb bei der Aare Energie AG. Bruno Kissling

«Das schätzen auch unsere Mitarbeitenden sehr», sagt Erne. «Natürlich braucht es für gewisse Neuheiten, die am ursprünglichen Standort nicht gegeben waren, noch etwas Eingewöhnung: Badges zur Türöffnung etwa», weiss Erne. Elektronische Schlüssel eben. Aber das werde sich legen, und die Mitarbeitenden würden sich schon nach kurzer Zeit wohl fühlen am neuen Standort.

Nun befinden sich alle Arbeitsbereiche an einem Ort

Alle Arbeitsbereiche befinden sich jetzt in drei Geschossen inklusive Lager. Bruno Kissling

Im Dünnernbogen vereint heisst: Alles Arbeitsbereiche der A.en findet sich vor Ort. Administration, IT, technische Dienste, Kleinmaterial- und Pallettenlager, Werkstatt, Parkierung für Grossfahrzeuge. In beachtlichen räumlichen Dimensionen. «Das Baukonzept folgte der Maxime Offenheit, Transparenz, lichte Atmosphäre», klärt Erne auf.

Konkret: wenig Wände, und wenn, dann meist solche aus Glas, begleitet von einer überraschend hellen Atmosphäre mit gelegentlichen Farbakzenten und einem schallabsorbierenden Boden. Man fühle sich in dieser mit einer Welleternitfassade eingekleideten Baute schon heimisch, deutet Erne an. Welleternit als Fassadenkleid – so etwas wie eine städtebauliche Hommage an den gewerblichen Aspekt der A.en und des Dünnernareals.

So sieht der Neubau von innen aus: Wenig Wände, viel Glas. Bruno Kissling

Minergie-Standard, Recyclingbeton und einheimische Bepflanzung

Das Haus ist in Minergie-Standard gebaut, der Büroteil gar in Minergie-P-Eco. Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Werkstattteils, mit einer Jahresproduktionsleistung von gut 110'000 Kilowattstunden, ist bereits seit Juni in Betrieb. Zur Anwendung kam beim Bau des Hauses Recyclingbeton, die Umgebung wird bestückt mit einheimischer und standortgerechter Bepflanzung.

Die neue Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes, die seit Juni im Betrieb ist. Bruno Kissling

Und über eine mit erneuerbarer Energie betriebenen elektrischen Erdsonden-Wärmepumpe wird das Gebäude auch beheizt. Und was auf Wunsch vieler Mitarbeitenden eingerichtet wurde: Ein kleiner Fensterflügel im Büroteil lässt sich trotz Minergievorgaben von Hand öffnen.

Fürs oberste Stockwerk werden Mietende gesucht

Dass die Baute vorausschauend geplant und auf einen weiten Zeithorizont ausgelegt ist: Das fällt auf. Das oberste Stockwerk des Administrationsteils steht derzeit zur Vermietung. «Maximal drei Parteien könnten hier unabhängig voneinander wirken», weiss Erne. Mieter werden gesucht; Interessenten seien vorhanden.

Das oberste Stockwerk im dritten Geschoss kann gemietet werden. Bruno Kissling

Und auch die Lagerräume wirken licht und nicht beengt. In Hochregallager ähnelnden Räumlichkeiten sind Flansche, Schieber, T-Stücke verwahrt. Der Bereich Wasser ist hier abgedeckt, während nur unweit davon entfernt Kabelrollen und Stromkästen andeuten: Hier ist die Elektrizität daheim, auch Chilbimaterial etwa.

«Gewisse Bauteile am Lager zu halten ist als Versorgungsunternehmen essenziell und erweist sich speziell in der aktuellen Lage als sehr sinnvoll», schiebt Erne dazwischen. Denn hin und wieder waren in der letzten Entstehungsphase des Betriebsgebäudes doch auch Lieferschwierigkeiten auszumachen.

Bruno Kissling Bruno Kissling Im Kellergeschoss befindet sich das grosse Lager für grössere Sachen wie Kabelrollen, aber auch für Kleinmaterial. Bruno Kissling

Ein Gebäude mit langer Vorgeschichte

Was auf eine eher harzige Entwicklungsgeschichte zurückblickt, steht jetzt in Vollendung an der Werkhofstrasse 2, im Lokaljargon einfach Dünnernbogen genannt. Vor 12 Jahren lag das erste Baugesuch auf. Und damit startete der Marathonlauf für ein neues Betriebsgebäude auf dem Färbi-Areal.

Die Unterschreitung des Bauabstands zur Dünnern und eine widerrechtlich beseitigte Hecke, welche es in natura aber gar nicht mehr gab, führten dazu, dass die A.en damals schliesslich vor dem Verwaltungsgericht scheiterte.

Erst das zweite, überarbeitete Gesuch 2015 wurde bewilligt, durch die A.en nach dem Verkauf der Alpiq Versorgungs AG (heute Aare Versorgungs AG) 2016 jedoch nicht beansprucht. Zwei Jahre später gelangte das entsprechend redimensionierte und nun realisierte Projekt erfolgreich «an den Start».

