Olten: Bauprojekt neben Martinskirche wurde verkleinert

Olten Vom Gericht abgelehntes Projekt neben St.-Martinskirche wird verkleinert: «Ich gebe keine Prognose mehr ab, wann der Baustart ist» Architekt Peter Frei hat das vom Verwaltungsgericht abgelehnte Vorhaben neben der Oltner Martinskirche beim kritisierten Bereich angepasst. Der Investor erwähnte bei der Präsentation des Projekts zudem weitere Neuigkeiten. Fabian Muster Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Architekt und Investor Peter Frei steht vor dem Modell des überarbeiteten Vorhabens im Oltner Stadthaus: Sein Bauprojekt ist in hellerem Holz gehalten und befindet sich rechts neben der Martinskirche. Bruno Kissling

Der Gestaltungs- und Teilzonenplan für die Überbauung an der Oltner Ziegelfeld- und Bleichmattstrasse neben der St.-Martinskirche stand von Anfang an unter einem schlechten Stern: Zuerst musste der Stadtrat das Projekt mit ursprünglich 60 geplanten Wohnungen wegen eines Formfehlers nochmals öffentlich auflegen.

Danach kam es zur Auseinandersetzung mit dem Alters- und Demenzzentrum St. Martin, das sich gegen den Mehrverkehr vor dem eigenen Haus wehrte; die Beschwerde wies die Regierung jedoch ab und wurde vom Heim nicht weitergezogen.

Und schliesslich gab das kantonale Verwaltungsgericht einem Anwohner recht, der mit seiner Einsprache vor allem die Dimensionen des Projekts kritisierte: Im Urteil von Anfang Jahr wurde festgehalten, dass die St.-Martinskirche als «bedeutendste romanische Grossraumkirche der Schweiz (...) beeinträchtigt, konkurrenziert, ja von Norden her geradezu bedrängt und dominiert» werde vom Projekt.

Die grösste Änderung gegenüber dem Ursprungsprojekt

Die Bauherrin, die Frei Architekten AG aus Aarau, zog das Urteil nicht vor Bundesgericht. Deren Mitinhaber Peter Frei machte aber schon damals gegenüber der Zeitung klar, dass das Projekt damit nicht gestorben sei. Innert weniger Monate hat das Büro nun das Vorhaben angepasst und die Kritikpunkte aufgenommen. Am Dienstagabend wurde das aktualisierte Vorhaben im Foyer des Oltner Stadthauses vorgestellt; die Mitwirkung für die Bevölkerung läuft noch bis zum 24. Januar 2023.

Bei der überarbeiteten Überbauung (in weissem Holz gehalten) ist die erste Baute Richtung Süden ganz rechts um 23,5 Meter gekürzt worden. Bruno Kissling

Die grösste Änderung ist der Verzicht auf die verlängerte Baute entlang der Bleichmattstrasse bis an das ehemalige Pfarrhaus der katholischen Kirche, das abgerissen worden wäre. Dieser Teil des Bauprojekts ist um 23,5 Meter gekürzt geworden. Damit sind die drei südseitig Richtung Martinskirche ausgerichteten Bauten neu alle gleich lang.

Zudem weisen sie neu nur noch drei Geschosse inklusive Attika auf (vorher viergeschossig ohne Attika). Der 75 Meter lange sechsgeschossige Bau entlang der Ziegelfeldstrasse weist wie bisher sechs Geschosse auf und dient als klare Abgrenzung zum Strassenraum.

Mit der Verkleinerung des Volumens wird die Sicht auf die Frontseite der Kirche von der Bleichmattstrasse her viel früher möglich, als dies beim ersten Projekt der Fall gewesen wäre. Das Verwaltungsgericht kritisierte nämlich, dass die Martinskirche auch «einen Wirk- und Sichtbereich» brauche. Die Kirche steht unter Einzelschutz und ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung unter dem stärksten Erhaltungsziel A vermerkt.

Geplant sind Wohnungen mit Dienstleistungen

«Wir hoffen mit diesen Anpassungen, dass das Projekt nun umsetzbar ist», sagte Peter Frei am Dienstagabend bei der Präsentation. Mit dem früheren Einsprecher hatte er bisher keinen Kontakt mehr. «Wir sind der Person aber in allen Beschwerdepunkten nachgekommen.» Baudirektorin Marion Rauber bezeichnete das Projekt in ihrer Rede als «sehr wichtig» für Olten und lobte es für seine «sinnvolle innere Verdichtung am richtigen Ort».

Baudirektorin Marion Rauber bei ihrer Rede im Foyer des Stadthauses. Neben ihr Stadtarchitekt Artur Bucher. Bruno Kissling

Das überarbeitete Projekt hat noch 52 2,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen. Gemäss Architekt Frei sollen diese mit Dienstleistungen vor allem für ältere Menschen angeboten werden, wie er am Dienstagabend erstmals erwähnte. Das entspreche ganz klar einem Bedürfnis.

Schon seit Bekanntgabe des Vorhabens gebe es immer wieder Anfragen. Doch diese Interessenten müsste er darauf verweisen, dass es noch länger gehen könnte. «Ich gebe keine Prognose mehr ab, wann der Baustart ist», sagte Frei. Auch zu den Kosten wollte er sich vor allem wegen der Inflation nicht äussern.

Überbauung soll vollständig klimaneutral werden

Geplant sind entlang der Ziegelfeldstrasse rund 470 Quadratmeter Gewerberäumlichkeiten. 80 Prozent der Gesamtenergie müssen laut Sonderbauvorschriften aus erneuerbaren Quellen stammen. Architekt Frei will den Bau sogar ganz klimaneutral machen: Vorgesehen ist eine Wärmepumpe mit Erdsonde als Heizung, auf dem Flachdach eine Fotovoltaikanlage zur Stromgewinnung.

Die laut Mobilitätsplan maximal 51 Parkplätze sind alle im Untergeschoss anzusiedeln. Die Zufahrt in die Einstellhalle wird wie schon beim Ursprungsprojekt von der Bleichmattstrasse her erfolgen; die Wegfahrt über die Grundstrasse. Der Mehrverkehr von 87 Zu- und Wegfahrten pro Tag wird als unproblematisch eingestuft. Auf der Südseite des Areals wird ein Garten mit Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten entstehen, auch mehrere Hochstammbäume sind vorgesehen.

Der Abriss der bestehenden Gebäude verzögert sich erneut

Der Abriss der bestehenden Gebäude verzögert sich erneut, weil dieser komplexer sei als geplant, informierte Frei. Derzeit laufe die Ausschreibung. Der Investor hofft, dass der Abbruch der Doppeleinfamilienhäuser aus den 1880er-Jahren bis März 2023 geschehen ist. Eigentlich war dies bis Ende Jahr beabsichtigt.

So präsentieren sich die verlassenen Einfamilienhäuser diesen Sommer nach dem zweiten Brandfall. Bruno Kissling

