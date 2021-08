Olten: Barriere an Gartenstrasse nur zur Rushhour geschlossen

Olten Viel diskutierte Barriere an der Gartenstrasse bleibt täglich 6 Stunden geschlossen Der Stadtrat von Olten bezeichnet die seit 2. August gültige Modifikation ebenfalls als eine provisorisch gültige. Urs Huber 05.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klare Ansage: Von Montag bis Freitag bleibt die Barriere morgens und abends für je drei Stunden geschlossen. Bruno Kissling

Seit 2. August gilt die angepasste Versuchsanordnung der Verkehrsführung im Säliquartier. Das heisst so viel wie: Während die Barriere an der Riggenbachstrasse weiterhin geschlossen und die Sperre beim Maria-Felch­lin-Platz unverändert bleibt, ist die Barriere an der Gartenstrasse nur noch von Montag bis Freitag von 6 bis 9 und von 16 bis 19 Uhr geschlossen.