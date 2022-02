Olten Verkehrsberuhigung Säliquartier: Fertig gepröbelt – jetzt kommt das definitive Verkehrsregime Die im Januar durchgeführte Umfrage im Oltner Säliquartier zeigt eine mehrheitliche Zustimmung; die Massnahmen sorgen spürbar für weniger Verkehr. Ab März sollen diese nun nahtlos weitergeführt werden. Urs Huber Jetzt kommentieren 15.02.2022, 17.00 Uhr

Die Barriere an der Riggenbachstrasse zur Verkehrsberuhigung des Säliquartiers wird mit dem Definitivum durch Poller ersetzt. Patrick Luethy

Im vergangenen Januar hatte der Stadtrat von Olten im Säliquartier wie angekündigt eine qualitative Bevölkerungsbefragung durchführen lassen. Grund: Er wollte die vorherrschende Haltung ergründen, die sich um die verordneten Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Säliquartier gebildet hatte. Diese sollte als weitere Grundlage – neben den Verkehrsmessungen – dienen, bevor er über das definitive Vorgehen für eine langfristige Regelung beschliessen würde.

Die Fragen betrafen die generelle Zufriedenheit mit den Verkehrsmassnahmen. Fazit: Aufgrund der Rückmeldungen aus der Bevölkerungsumfrage sieht der Stadtrat die definitive Regelung weder in der Entfernung der aktuell bestehenden Massnahmen noch in einer erneuten Verschärfung.

Denn:

«Eine Totalschliessung der Gartenstrasse stösst mehrheitlich nicht auf Akzeptanz»,

hält die Stadtkanzlei in ihrer gestrigen Medienmitteilung fest. Und: «Eine Schliessung über die Mittagszeit dürfte zwar für mehr Sicherheit auf dem Schulweg und eine Nachtschliessung für mehr Nachtruhe sorgen.» Hätte aber auch einen Nachteil: Die für Dritte schwer(er) nachvollziehbare Regelung von offenen und geschlossenen Zeiten könnte wieder zu verstärkten Wendemanövern von «anrennenden» Fahrzeuglenkenden führen.

Konkret ändert sich nun fast nichts

Auf den Punkt gebracht bedeutet dies: Das aktuell gültige Verkehrsregime bleibt weiterhin bestehen und umfasst die dauerhafte Schliessung der Riggenbachstrasse, die Schliessung der Gartenstrasse von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr sowie 16 und 19 Uhr sowie die Sperre mit Betonblöcken im Bereich des Maria-Felchlin-Platzes.

Eine in der Umfrage teilweise geforderte ähnliche Regelung mit zeitweiser Öffnung für die Barriere an der Riggenbachstrasse würde nach Ansicht des Stadtrates deren Wirkung zur Verhinderung des Verkehrsabflusses aus dem Sälipark durchs Quartier radikal reduzieren, die Massnahme grundsätzlich in Frage stellen. Auch das Einbahnregime wird aufrechterhalten, erfährt am Krummackerweg Ost aber eine Änderung: Dieser wird künftig von Südwest nach Nordost befahrbar sein.

Versuch beendet: Ab März ein Definitivum

Voilà. Damit geht die einjährige Probephase ihrem Ende entgegen. «Um die Verkehrsmassnahmen per 1. März 2022 nahtlos weiterführen zu können, hat der Stadtrat einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen», so die Stadtkanzlei abschliessend. Natürlich werden weitere Verfeinerungen des Regimes keineswegs ausgeschlossen.

So ist auch der Stadtrat der Ansicht, dass mehr Kontrollen erfolgen sollen, nachdem er bei Versuchsbeginn auch damit argumentiert hatte, dass die von ihm beschlossenen Massnahmen unter anderem auch die Kontrolltätigkeit durch die Polizei erleichtern würden.

Auch soll die Riggenbachstrasse mit Pollern versehen und diese die Barriere, die während der Probephase mehrfach beschädigt wurde, ersetzen. Und auch die Barrierenanlage an der Gartenstrasse soll als definitive Einrichtung verbessert werden.

Einsprachen wurden abgelehnt

Die auslaufende einjährige Versuchsphase war auch von rechtlichen Intermezzi begleitet. Wie die Stadtkanzlei festhält, hat das Bau- und Justizdepartement (BJD) im August 2021 auf Beschwerden hin entschieden, dass die vom Stadtrat Anfang 2021 beschlossenen Verkehrsmassnahmen zur Reduktion des Fluchtverkehrs im Säliquartier den gesetzlichen Grundlagen entsprechen.

Und im Februar letzten Jahres hatte das BJD zuvor Beschwerden gegen den Entzug der aufschiebenden Wirkung abgewiesen. Gemäss Strassenverkehrsgesetz könnten funktionale Verkehrsmassnahmen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor unnötigem Fluchtverkehr und den daraus resultierenden Gefahren für die Bevölkerung eingeführt werden.

Verkehrsberuhigung wurde wahr Aus dem Quartier sind 428 ausgefüllte Fragebogen eingegangen. «Gesamthaft wird mehrheitlich erkannt, dass nach den Verkehrsmassnahmen eine Verkehrsberuhigung im Quartier stattgefunden hat, sowohl generell wie auch in der unmittelbaren Umgebung des jeweiligen Wohnortes», kommentiert die Stadtkanzlei das Umfrage­resultat. Der Effekt der ersten Phase (Barriere an der Gartenstrasse ganztags geschlossen) wurde als markanter beurteilt als in der Phase mit der teilweisen Schliessung beziehungsweise Öffnung. In den Bemerkungen haben aber 14 Prozent der Antwortenden betont, dass dieser Effekt nur um den Preis von Verkehrsverlagerungen erreicht werden konnte; ebenso viele haben moniert, dass sie durch die Massnahmen zu Umwegfahrten gezwungen würden, die ihre Fahrzeiten verlängerten und zu Klimabelastungen führten. Unterschiede zeigt die Auswertung nach Altersgruppen auf, wo die 50- bis 64-Jährigen die ergriffenen Verkehrsmassnahmen stärker begrüssen als die ab 65-Jährigen.

