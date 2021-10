Olten: Zwischenbilanz zur Verkehrsberuhigung im Säliquartier

Olten Verkehrsberuhigung Säliquartier: Befürworter und Gegner ziehen Zwischenbilanz Ein knappes halbes Jahr ist seit der Einführung des neuen Verkehrsregimes im Oltner Säliquartier vergangen; die Massnahmen bleiben auf beiden Seiten bestritten. Eine Zwischenbilanz. Urs Huber Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Barrieren als Lösung oder nicht? Im Oltner Säliquartier scheiden sich darüber die Geister.

Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

«Eine unvollständige Verkehrsscheide führt zwingend zu Umlagerungsverkehr.» Das sagt Erich Bächler, einer der Hauptinitianten eines verkehrsberuhigten Säliquartiers. Denn eines steht für ihn ausser Frage: Mit einer halben Massnahme, wie sie aktuell praktiziert wird, ist eine Verkehrsberuhigung, wie sie übrigens die Beschilderung schon seit Jahren fordert, nichts als «eine ­Illusion», wie er sich ausdrückt. Das zeige sich nach den Lockerungsmassnahmen an Samstagen. Die offene Barriere an der Gartenstrasse lasse markant mehr Verkehr aufkommen.

«Ich kann auch nicht verstehen, warum in der vom Stadtrat initiierten einjährigen Versuchsphase nicht die totale Verkehrsscheide für ein, zwei Monate zum Einsatz kam, um Erfahrungen zu gewinnen»,

sagt der 54-Jährige von der Bergstrasse. Eine andere Möglichkeit sieht er nämlich nicht, um den Fremdverkehr effektiv zu eliminieren. Der Opposition hält er entgegen, eine komplette Verkehrsscheide verunmögliche niemandem, nach Hause oder von zu Hause wegzufahren. «Es dauert einfach ein paar Minuten länger», so Bächler. «Aber wenn dieses Ziel ohne Barrieren zu erreichen ist, bin ich sofort dafür zu haben.» Er glaube bloss nicht an eine andere Möglichkeit.

Im Mai wurde die Phase 1 eingeläutet

Das «Hallo» war hörbar, als der Stadtrat von Olten im Januar 2021 ankündigte, im Frühling mit einem Verkehrsregime den unerlaubten Schleich- und Durchgangsverkehr im Oltner Säliquartier zu unterbinden. Haken: Auch der quartiereigene Verkehr war von der Massnahme betroffen. Phase 1 umfasste im Wesentlichen einen festen Verkehrsblocker auf dem Maria Felchlin-Platz sowie je eine Barriere an der ­Riggenbach- und der Gartenstrasse. Im Mai waren die Barrieren eingerichtet.

Dem auf ein Jahr befristeten Versuch war ein monatelanges politisches Vorspiel vorausgegangen. Vorstösse, Volksaufträge, Anträge zur Sonderbehandlung von Fahrdiensten, Einsprachen. Aber: Das kantonale Bau- und Justizdepartement stützte Ende August die vom Stadtrat Olten getroffenen Massnahmen; sie seien rechtens. Es gebe auch für Quartierbewohner keinen Anspruch darauf, auf kürzestem Weg von einem Ortsende an das andere zu gelangen. Auch das Parlament hatte sich stets deutlich für griffige Massnahmen gegen den verbotenen Durchgangsverkehr ausgesprochen und keine gewünschten Ausnahmen gebilligt.

Schranken mehrfach manuell gebodigt

Vorerst beschränkte sich das «Hallo» auf verbale informelle Äusserungen, Leserbriefe. Später griffen Opponierende allerdings zu handfesteren Massnahmen und beschädigten beziehungsweise zerstörten im Mai die angebrachten Barrieren mehrfach. Doch änderten die Attacken nichts an der Strategie der Exekutive. Die Verkehrsmassnahmen der Phase 1 blieben bestehen. Mittlerweile hat sich das Treiben der «Barrierenmarder» allerdings gelegt.

Im Sommer folgte mit der Phase 2 eine Lockerung des strengen Regimes. Neu blieb die Barriere an der Gartenstrasse ab 2. August nur noch von Montag bis Freitag von 6 bis 9 und von 16 bis 19 Uhr geschlossen. Alle anderen Massnahmen blieben unverändert bestehen. Dadurch erhoffte sich der Stadtrat tagsüber, nachts und am Wochenende Erleichterungen für die Quartierbevölkerung sowie für Dienste wie Taxis und Spitex, während der Schutz des Quartiers und damit auch der Schulkinder zu den Hauptverkehrszeiten bestehen bliebe. Mit der Verbreitung dieser Modifikation rief der Stadtrat auch dazu auf, der Stadt via Mail die persönliche Einschätzung dieser Phase 2 zukommen zu lassen.

«Seit Beginn der Phase 2 haben wir auf unseren Aufruf hin bisher rund 15 Rückmeldungen erhalten», sagt Oltens Stadtschreiber Markus Dietler. Davon seien deren zwei als «grundsätzlich ablehnend gegenüber den getroffenen Verkehrsmassnahmen» zu bewerten. Eine Meldung stammte von einem externen Lieferdienst, der längere Fahrzeiten monierte. Die übrigen äussern sich positiv zum aktuellen System oder bemängeln sogar, dass die Massnahmen gegenüber der Phase 1 reduziert wurden.

«Sie fordern zusätzliche Massnahmen»,

so Dietler. Die Einrichtung der baulichen Massnahmen sei die erste Massnahme gegen den Durchgangsverkehr, welche eine spürbare Wirkung erzeugt habe, wird in einer Stellungnahme betont. Deshalb sei nicht verständlich, dass der Versuch mit den Barrieren schon wieder «aufgeweicht» worden sei. Positiv wird unter anderem auch vermerkt, dass sich die Qualität eines Aufenthalts im Quartier durch die Massnahmen deutlich erhöht habe und der Schulweg sicherer geworden sei. Dieser Sicherheitsgewinn rechtfertige die Verkehrsberuhigungsmassnahmen vollkommen und man würde es begrüssen, die Massnahmen auch in Zukunft beizubehalten. «Andere befürwortende Stimmen betonen, dass sie sich mit der nur teilweisen Schliessung am Morgen und Abend als Kompromiss einverstanden erklären könnten», so der Stadtschreiber.

Die meisten sind unzufrieden mit dem Status quo

Und andere Direktbetroffene? Dusan Nedeljkovic hat sich von allen Gegnern der verkehrsberuhigenden Massnahmen in vorliegender Ausgestaltung wohl am meisten aus dem Fenster gelehnt. «Ich glaube, ich bin dabei auch missverstanden worden», sagt er heute. Natürlich sei der Anspruch auf ein normales Leben an einer Quartierstrasse mehr als verständlich. «Es geht nicht, dass eine halbe Autobahn durchs Quartier führt.» Aber: Nedeljkovic findet einfach die vom Stadtrat getroffenen Massnahmen wenig tauglich, weil diese die Leute aus dem Quartier mit jenen gleichsetzt, die widerrechtlich durchs Quartier fahren.

«Ich kenne Quartierbewohner, die verlieren durch die Massnahmen täglich 20 bis 30 Minuten»,

sagt der 37-Jährige. Das sei nicht in Ordnung und deren Situation werde auch durch die im August begonnene Phase 2 nicht besser. «Wir brauchen eine technisch clevere Lösung, die der echten Problematik, nämlich jener des Flucht- und Schleichverkehrs im Quartier, begegnet», sagt er. Nedeljkovic will in Italien ein Verkehrserkennungssystem ausgemacht haben, welches eben solches zu leisten im Stande ist. Mit der gegenwärtigen Situation jedenfalls ist er unzufrieden. Dass er in einem anonymen Schreiben zur Aufgabe seiner Opposition aufgefordert worden ist, ändert daran nichts. «Das ist zwar beängstigend, aber auf eine Art auch amüsant», meint er dazu.

Ein Unterschied wie Tag und Nacht

Fast happy mit der neuen Situation ist eigentlich nur eine. «Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.» So nämlich beschreibt die 37-jährige Selina Sapora lachend die aktuelle Situation. An der Reiserstrasse sei es seit den Interventionen wieder möglich, über die Strasse ein Gespräch mit der Nachbarschaft zu führen. «Das war vor dem konsequenten Regime undenkbar.» Trotzdem nimmt die Bewohnerschaft an der Reiserstrasse in der Regimefrage keineswegs eine homogene Haltung ein, wie man als aussenstehende Person meinen könnte.

«Nein, nein, da können im einen Haus Befürwortende des harten Regimes wohnen. Und gleich daneben solche, die das alles völlig überflüssig finden»,

so Selina Sapora. Jetzt, mit der im August lancierten Phase 2, könne sie auch gut leben, meint sie. Diese nehme sie als guten Kompromiss wahr. Aber sie stellt fest, dass seit der Lockerung zumindest der Feierabendverkehr Richtung Aarburg wieder vermehrt die Abkürzung Bifangplatz, Engelbergstrasse, Reiserstrasse nimmt. «Dafür kontrollierte die Polizei ab und zu den Durchfahrtsverkehr; das ist sehr gut», so Selina Sapora.

«Eigentlich gar nicht mal so schlecht»

Und Paul Zorzin? Der 72-Jährige hatte sich in Leserbriefen geäussert und hielt von der Phase 1 wenig bis gar nichts. Heute sagt er: «Die Idee, so wie sie sich jetzt präsentiert, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht.» Auch wenn er vom Gedanken ausgeht: «Wir zahlen alle Steuern, dann gibt’s keine spezifischen Verkehrsrechte für die einen oder andern.» Persönlich finde er allerdings, die morgendliche Öffnung um 9 Uhr an der Gartenstrasse erfolge ein bisschen spät. Denn: «Um 9 Uhr sind die Kinder in der Schule.» Aber er gibt auch zu verstehen: «Natürlich habe ich ein gewisses Verständnis für die Massnahmen. Und dennoch muss ich sagen: Sie sind letzten Endes ein bisschen übertrieben.» Vor allem auch, weil nach seiner Ansicht das Problem mit konsequenten Durchfahrtskontrollen hätte gelöst werden können.

Ab Mitte Oktober wird der Stadtrat das weitere Vorgehen in der Causa Säliquartier beraten.