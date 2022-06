Olten: Beim Projekt Neues Kunstmuseum droht SVP mit Referendum

«Das neue Kunstmuseum soll wie geplant an der Kirchgasse 10 realisiert werden.» So klar äussert sich das kürzlich gegründete Komitee Pro Kunstmuseum Olten in einer schriftlichen Stellungnahme. Alt Regierungsrat Walter Straumann und Sarah Baschung, Co-Präsidentin von Pro Kultur Olten, stehen dem Komitee vor. Das Kunstmuseum Olten verfüge über eine Sammlung mit Schweizer Kunst von überregionaler Bedeutung und sei Treffpunkt für Kunst- und Kulturinteressierte ebenso wie eine Plattform regionalen Kunstschaffens, meint das Komitee. «Spätestens 2014 wurden die Weichen in Olten gestellt, um diese wichtige kulturelle Stätte zu erhalten und die Möglichkeit für deren Weiterentwicklung zu prüfen und zu schaffen.» Es gebe keinen plausiblen Grund, zum jetzigen Zeitpunkt an diesem demokratischen Prozess zu rütteln oder ihn gar über den Haufen zu werfen, so das Komitee weiter. Der oftmals kolportierten Priorisierung des Hauses der Fotografie hält das Komitee entgegen, es sei kontraproduktiv, wenn die eine Institution gegen die andere ausgespielt werde. Das Motto könne nur lauten: «Das eine tun und das andere nicht lassen.» Das Haus der Fotografie und das International Photo Festival seien ideale, wünschenswerte Ergänzung im kulturellen Angebot der Stadt. (hub)