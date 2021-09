Olten Verein «Schlaf guet» macht Ernst mit Notschlafstelle und Co. Aus der Liegenschaft Bleichmattstrasse 21 in Olten wird «ein Haus für Menschen in Not»; die Anwohnerschaft ist skeptisch. Urs Huber Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Eines kann man den Mitgliedern des rund 50-köpfigen Vereins Schlaf guet beim besten Willen nicht absprechen: ein gerütteltes Mass an Idealismus und Hartnäckigkeit.

Nicht mehr nur Notschlafstelle

Denn im November 2022 will der Verein sein Pilotprojekt an der Bleichmattstrasse 21 in Olten starten, welches sich im Wesentlichen um drei unterschiedliche Nutzungskategorien dreht: Dauervermietung, Notpension und Notschlafstelle. Die Liegenschaft soll «ein Haus für Menschen in Not» sein, wie Schlaf guet erklärt. Möglich gemacht hat diese Diversifizierung, die Abkehr von der reinen Notschlafstelle, ein ganz bestimmter Umstand: Die Liegenschaft konnte von der Stiftung «Raum für soziale Projekte in der Region Olten» zu marktunüblichen Konditionen erworben werden. Verknüpft mit der Bedingung eben, das drei Etagen umfassende Haus der elementaren sozialen Nutzung zuzuführen.

Die Liegenschaft Bleichmattstrasse 21 in Olten (mit Gerüst) soll «ein Haus für Menschen in Not» werden. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

So nahm der Stiftungsrat mit Schlaf guet Kontakt auf und lud den Verein ein, unter den gegebenen Bedingungen ein Konzept auf die Beine zu stellen. Erfolgreich: Im Juni gab die Stiftung grünes Licht für die Nutzung. «Für uns ist das Konzept passend», so Stiftungsratspräsident Cyrill Jeger.

Mulmiges Gefühl einer gewissen Bedrohung

Allerdings: Es mag just die Forderung nach elementarer sozialer Nutzung sein, welche die Nachbarschaft in spürbare Aufregung versetzt. Diesen Eindruck jedenfalls vermittelte die Informationsveranstaltung am Mittwochabend, an der rund zwei Dutzend Interessierte teilnahmen. Was vor allem laut wurde: Die Befürchtung, das Projekt – allen voran die Klientel Notschläfer – könnte eine wenig sozialisierte Gästeschar an die Bleichmattstrasse locken, dort für allerlei Unruhe und Unrat sorgen und überhaupt den vertrauten und lieb gewonnen Alltag im Quartier empfindlich stören.

Zumal die Reihenhäuser, zu denen auch die 21 gehört, «hellhörig gebaut sind und jeder auf dem Boden aufschlagende Löffel gut hörbar ist», wie sich ein Teilnehmer äusserte. Dass bei den gegenwärtig laufenden Umbauten dort die Schallisolierung Beachtung finde, wie Cyrill Jeger entgegnete, konnte nur bedingt beruhigen. Höchstens noch seine Bemerkungen, das Projekt abzubrechen, sollte dieses nicht nachbarschaftsverträglich zu gestalten sein.

Ein Hotspot im schiefen Licht?

Dennoch: Auch die Sorge, die Umgebung könnte zum Hotspot im schiefen Licht verkommen, wurde laut. Diese sei dafür prädestiniert, so ein weiterer Teilnehmer. «Überall gibt’s Unterstände, die sich als Aufenthaltsort für jene eigenen, die auf Einlass ins Haus warten.» Auch die Bedrohung der Sachbeschädigung machte die Runde. Die des Herumlungerns sowieso. Schon heute gebe es verbreitet Vandalismus rund ums Schulhaus, dem nur schwer beizukommen sei.

Vorstand Verein Schlaf guet: von links Andreas Brun, Ursula Ulrich, Timo Probst, Dominique Plattner und Roman Ettlin. Urs Huber / Oltner Tagblatt

Die Frage, ob nicht andere Gegenden für derartige Vorhaben besser geeignet wären, kam deshalb nicht unerwartet. Dass der Standort wohl nicht der geeignetste sei, räumte der Verein freimütig ein. Aber:

«Wir haben uns in den letzten vier Jahren, seit Bestehen des Vereins, zig Liegenschaften und Brachen angesehen, die als Notschlafstelle in Frage gekommen wären»,

so Vereinspräsidentin Ursula Ulrich. Allein: Selbst Brachen wie jene in Olten SüdWest, wo eine Containerlösung möglich gewesen wäre, fielen aus dem Raster. Wohl ein Zeichen dafür, dass Notschlafstellen per se wenig charmant wirken, auch wenn die Initianten der festen Überzeugung sind, es gäbe Bedarf danach.

Umgebung konsequent im Auge behalten

Kurt Adler, Präsident des Vereins Notschlafstelle im aargauischen Baden, erklärte, die Umgebung von Notschlafstellen sei genau im Auge zu behalten, ebenso die konsequente Handhabung von Hausregeln, welche in Olten weder Drogen- noch Alkoholkonsum erlauben, ein Gewaltverbot beinhalten und die Einhaltung der Lärmverordnung einfordern. Die Erfahrungen in Baden, so Adler, hätten im Übrigen gezeigt, dass sich keine Warteschlangen vor den Notschlafstellen bilden. «Die Nutzenden kommen tropfenweise», so Adler.

Professionelle Leitung zwingend

Das Konzept für den Betrieb des Hauses an der Bleichmattstrasse sieht eine professionelle Leitung vor, die durch Freiwillige ergänzt wird. Tagsüber bleibt das Haus geschlossen, öffnet ab 19 Uhr seine Türen. Ab 22 Uhr findet kein Check-in mehr statt, morgens um 8 Uhr müssen die Gäste das Haus verlassen. Die drei Etagen beherbergen unterschiedliche Gäste: Während sich im Parterre neben Administration auch zwei Zimmer für Notschläfer oder Notpensionäre befinden, stehen im ersten Stock ein Zimmer für Frauen beziehungsweise zwei Zimmer für Notpensionäre oder Dauermieter zur Verfügung. Im zweiten Stock finden sich drei Zimmer für drei Dauermieter mit gemeinsamem Bad und gemeinsamer Küche.

Der Verein Schlaf guet wird sich durch Einnahmen aus der Miete und Spenden von Privaten, Institutionen und Stiftungen finanzieren. Ein Fundraising-Konzept steht in Bearbeitung. Vor der Umnutzung der Bleichmatt 21 muss ein entsprechendes Gesuch mit Einsprachemöglichkeit öffentlich publiziert werden. Der Zeithorizont im Bewilligungsverfahren sei möglicherweise ein weiter, so Jeger. «So was weiss man nie im Voraus.»