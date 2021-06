«Ruttiger Buben» veröffentlichen Buch mit ihren Lebensgeschichten

Olten «Veränderungen stärken unsere Lebendigkeit»: Die «Ruttiger Buben» veröffentlichen ihre Lebensgeschichten Im Oltner Knapp Verlag sind die Lebensgeschichten von Ernst und Robert Lerch erschienen. Urs Huber 21.06.2021, 05.00 Uhr

Das Buch: handlich. Der Titel: spitzbübisch. Der Stoff: die konsequente Beschreibung zweier Erfolgsgeschichten mit tragikomischen Intermezzi. Tragikomisch deshalb, weil halt vieles aus der Vergangenheit in der Rückblende belustigend erscheint, obwohl der Episode damals durchaus eine gewisse Tragik anhaftete. Wie das Leben so spielt, möchte man meinen.

Von Höhen und Tiefen durchzogen

Auf gut 100 Seiten, reich illustriert mit Bildern aus dem Familienalbum, erzählen Ernst und Robert Lerch, die eigentlichen «Ruttiger Buben», ihre Lebensgeschichte; von Höhen und Tiefen durchzogen, manchmal von der Moderne eingeholt, von Schicksalsschlägen geprägt. Aber: von Erfolg gekrönt. Beide sind sie mittlerweile über 80-jährig. Ihr Resümee: Es lohnt sich, vom Fliegen zu träumen. Weil wer nicht vom Fliegen träumt, dem wachsen keine Flügel.

So jedenfalls sieht’s der ältere der beiden «Ruttiger Buben», der 83-jährige Robert Lerch. Der mehrfache Familienvater wurde Landwirt, Psychiatriepfleger, Sozialarbeiter, Versicherungsagent und Schriftsteller (wir berichteten); Ernst als dreifacher Familienvater wiederum gründete 1976 die Einzelfirma Agro Buchhaltungen Lerch in Sissach und baute diese kontinuierlich aus. 2010 übergab der Gründer die Geschäftsleitung in neue Hände und amtet jetzt als Verwaltungsratspräsident des mehr als 30 Mitarbeitende umfassenden Betriebs im Baselbiet. Etablierte Selfmademen alle beide – im klassischen Sinne. Flügel sind ihnen gewachsen.

Schlachten geschlagen und viel gelernt

Wie sich Brüder doch gleichen, nicht nur in der Physiognomie. Als Buben schlagen sie Schlachten, entwickeln Sinn fürs Bodenständige, lernen Probleme zu lösen und Missgeschicke einzugestehen. Wie damals, als das Pferd Netti nach dem Besuch im Restaurant Kleinholz, wo die Milch abzuladen war, beim Abspannen im Ruttiger durchbrannte. Das Ganze endete unter beträchtlichem Flurschaden: Pferdewagen kaputt, Holzbank vor der Kapelle zersplittert, Kummet entzwei. Das Beste am Unglück war: Buben und Pferd blieben unverletzt. «Daran, wie der Vater reagierte, will sich Robert nicht erinnern. Auch Ernst nicht.» So jedenfalls steht’s im Buch zu lesen.

Und was die Buben auch noch lernten: Gerechtigkeitsempfinden. Als SVP-Mitglied etwa war Ernst Lerch während 20 Jahren im Kanton Basel Landschaft nebenamtlicher Kantonsrichter und stützte seinerzeit als solcher einen Entscheid des dortigen Verwaltungsgerichts. Dieses hatte befunden, dass Türken und Ex-Jugoslawen in Pratteln willkürlich die Einbürgerung versagt geblieben war. Dafür wurde Lerch von vielen SVP-Gängern kritisiert, der Fall warf ennet dem Jura hohe Wellen. «Ich war mir einfach die liberale Haltung des Solothurner Freisinns gewohnt», sagt Ernst jetzt. So etwas seien sich die Parteikollegen im Baselbiet nicht gewohnt gewesen.

Hinfallen ist kein Problem, wenn man danach wieder aufsteht

Die Maxime der Lerch-Buben: Hinfallen ja, aber bloss nicht liegenbleiben. Was die beiden Brüder bei allen Parallelitäten unterscheidet? «Ich glaube, Robert ist mehr der philosophische Geist, während ich eher der pragmatische Typ bin», sagt Ernst Lerch. Dennoch glaubt er, dass beide eigentlich das Optimum aus ihren Startbedingungen gemacht haben. «Ich etwa war nach dem frühen Tode des Vaters davon ausgegangen, ich würde zusammen mit Robert den Hof im Ruttiger betreiben. Dem war aber nicht so.» Der Hof wurde 1962 bekanntlich aufgegeben, als sich die Eisenbahnlinie durchs Ruttigertäli konkretisierte. So hatten sich Robert und Ernst neu zu orientieren.

Als Ernst in die Rekrutenschule kam, hatte er keine konkrete berufliche Perspektive. Gute Geister verhalfen ihm zu einer Lehre als kaufmännischer Angestellter. Nichts für ihn. Er brach sie ab, begann eine Tätigkeit als Meisterknecht, machte eine sechsmonatige Ausbildung an einer Handelsschule und erhielt darauf eine Anstellung. «… eine Anstellung in einem Buchhaltungs- und Beratungsdienst für die Landwirtschaft.

Eine Büroarbeit mit landwirtschaftlichem Bezug – seine Nische», steht im Buch zu lesen. Heutzutage gehören rund 1300 Bauern zur Kundschaft der Lerch Treuhand AG. Und noch heute ist der Verwaltungsratspräsident mit 81 Jahren im Geschäft aktiv. Hofübergaben sowie Fragen im Boden-, Pacht- und Erbrecht gehören zu seinem Tätigkeitsfeld.

Die Wurzeljahre gefallen am besten

«Was mir am Buch am besten gefällt?» Ernst Lerch, auch eingefleischter Imbker, stutzt einen Moment.

«Ich würde es so sagen: Die Beschreibung des Ruttigers und der Geschehnisse dort noch bevor die SBB-Linie gebaut wurde, gefallen mir ausgezeichnet.»

So etwas wie die Buben- und Jugendzeit eben; die eigentlichen Wurzeljahre, als die beiden noch in gleichen Bett schliefen, auf nachahmender Hasenjagd doch einen solchen erlegten und ihre Wesenszüge offen zutage traten: Das Duo wird im Buch treffend als hartnäckig beschrieben, unnachgiebig. Und: «Zaudern lag ihnen nicht, das wird sich später auch zeigen.» Denn geschenkt wurde den beiden nichts. Auch kein Sackgeld. «Geld einfach so hätte uns Kinder erstaunt. Das musste man sich verdienen,» lässt sie Robert Lerch im Buch zitieren.

Und heute: ein Rückblick in Minne. Der Epilog im Buch verrät’s: «Veränderungen stärken unsere Lebendigkeit», sagt Robert Lerch darin. Ein Satz aus jener Zeit, als er noch Bergläufe bestritt. Heutzutage sagt er: «Ich befinde mich auf der Zielgeraden. Wo der Zielstrich ist, weiss keiner.» Das gilt im Übrigen nicht nur für Bergläufer. Lektoriert wurden die Lebensgeschichten von Alexandra von Arx, «der Hausautorin des Verlages», wie Verleger Thomas Knapp im Prolog schreibt. Und eigentlich wäre das Buch zum Achtzigsten von Ernst Lerch vorgesehen gewesen, bis der eben auf die Idee kam, eines mit seinem Bruder Robert zu veröffentlichen. Das dauerte dann eben etwas länger.

Hinweis: Die Ruttiger Buben; ca. 105 Seiten, bebildert, erschienen im Knapp Verlag Olten