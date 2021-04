Olten Unmut um Verkehrsschranken im Säliquartier – so wehrt sich der Stadtrat Der Stadtrat Olten besprach die Reaktionen auf die Verkehrsschranken im Säliquartier. Erwartungsgemäss waren die Meinungen zu den am vergangenen Mittwoch eingeführten Massnahmen zahlreich und sehr unterschiedlich. Urs Huber, Joel Dähler 26.04.2021, 18.10 Uhr

Barriere an der Gartenstrasse in Olten: einfach umgebogen. zvg

Noch hat das letzte Woche in Olten eingeführte neue Verkehrsregime fürs Säliquartier die Akzeptanzhürde offenkundig nicht geschafft. Nachdem am frühen Freitagmorgen die Barriere an der Riggenbachstrasse mutwillig zerstört wurde, war übers Wochenende jene an der Gartenstrasse an der Reihe. Damit sind die beiden Barrieren, die im Rahmen der Verkehrsberuhigung Säliquartier den Fluchtverkehr unterbinden sollten, innert 48 Stunden Anschlägen zum Opfer gefallen. Mittlerweile sind beide die Barrieren wieder instand gestellt.