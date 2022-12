Neujahrsapéro: Welche Gemeinde gibt am meisten aus?

Olten und Niederamt In Schönenwerd wird selbst gebacken, Lostorf gibt am meisten Geld pro Kopf aus: Die grosse Umfrage zu den Neujahrsapéros Wir kramten in den Tabellen der Budgets 2023 nach Zahlen und fragten: Welche Gemeinde gibt am meisten Geld aus für den ersten Apéro im Jahr? Und welche begiesst das neue Jahr mit den meisten Apéro-Franken pro Kopf? Franz Beidler Jetzt kommentieren 30.12.2022, 12.00 Uhr

Um den Jahreswechsel zu feiern, haben die Gemeinden die Flaschen schon mal kühl gestellt – aber wie viele? Und was kostet das die Bevölkerung? Walter Schwager

Ein neues Jahr beginnt. Das feiern die Gemeinden mit einem Apéro, vielerorts Tradition. Jetzt, wo Gemeindeversammlungen die Budgets für das kommende Jahr festgelegt haben, kramten wir in den Tabellen nach Zahlen und fragten: Welche Gemeinde gibt denn am meisten Geld aus für den ersten Apéro im neuen Jahr? Und hochgerechnet auf Bevölkerung und erwartete Gäste: Welche Gemeinde begiesst das neue Jahr mit den meisten Apéro-Franken pro Kopf?

Natürlich malen die Zahlen kein komplettes Bild. Denn Jahreswechsel hin oder her: «Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren», soll Adlai E. Stevenson jun. gesagt haben, ein US-amerikanischer Politiker – der dann allerdings gleich zweimal bei Präsidentschaftswahlen unterlag. Umso mehr: In vielen der aufgeführten Gemeinden bemühen sich Menschen, den Jahresbeginn zu einem besonderen Erlebnis zu machen: dank Konzerten, Filmvorführungen oder spezieller Orte.

So zum Beispiel die Gemeinde Boningen, die auf Schnee hofft. Denn erstmals findet der Apéro beim Dorfweiher statt. Dort locken Punsch und Glühwein am offenen Feuer – Winterzauber zum Start ins neue Jahr.

Lehren aus der Pandemie

Ähnliches hat Däniken vor, das sich von der rustikalen Seite zeigt: Zum neuen Jahr gibt es Suppe und Wienerli, dazu ebenfalls Punsch und Glühwein. Der Apéro findet auf dem Vorplatz vom Gemeindehaus statt – eine Lehre aus der Pandemie: Draussen ist die Übertragungsgefahr auch von Grippeviren tiefer.

Wegen Corona entstand auch in Hauenstein-Ifenthal eine neue Tradition. Dort feiern die Menschen das neue Jahr nämlich erst, wenn sie eine Hälfte davon schon überstanden haben: im Sommer. Dafür rechnet man im 300-Seelen-Dorf denn auch gleich mit zwei Dritteln der Bevölkerung als Gästen auf dem Dorfplatz – ein veritables Volksfest. Dafür wendet die Gemeinde mit Abstand am meisten Apéro-Franken pro Kopf der Bevölkerung auf.

Hingegen einen der günstigsten Neujahrsapéros unter den gelisteten Gemeinden veranstaltet Schönenwerd. Denn viele Zutaten stellen Freiwillige, zum Beispiel selbst gebackene Zöpfe, wie Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin erklärt. «Die Gemeinde selbst stellt nur den Wein.»

Gar kein Geld wendet die Gemeinde Kienberg für einen Apéro auf. Der wird nämlich vom Verein Kienberg Plus veranstaltet – und zwar schon zum ersten Advent, wenn der Kienberger Weihnachtsbaum erleuchtet wird.

Auftakt in das Jubiläumsjahr von Erlinsbach

Dagegen sicher nicht sparen will dieses Jahr die Gemeinde Erlinsbach. Denn sie startet in ein Jubiläumsjahr: «850 Johr Speuz». So wird dort dann schon Wein und Bier in Flaschen ausgeschenkt, die eigens für das Jubiläum etikettiert wurden.

Doch auch ohne spezielle Etiketten scheint Weisswein das beliebteste Getränk zu sein, um das neue Jahr zu feiern. Dulliken stellt denn gleich 26 Flaschen davon bereit, dazu zwölf Flaschen Rotwein.

Auch in Starrkirch-Wil gibt es Weisswein. «Seit Jahren den gleichen», kommentiert Gemeindeschreiber Beat Gradwohl. Die Gemeinde hält sich davon stets «ein paar Kistli im Keller», wie Gradwohl erzählt. Eben erst im Dezember stockte die Gemeinde den Bestand wieder auf; wer mag, kann sich also auch noch ein zweites Glas gönnen.

Obergösgen hingegen tischt, wie manch andere Gemeinde, Punsch und Glühwein auf, und zwar je 25 Liter. Und in Gunzgen gibt es 15 Flaschen Prosecco.

Ausgestellte und bewegte Bilder in Kappel und Walterswil

Kappel nimmt den Jahresübergang zum Anlass zur Kulturförderung: Ein Künstler gestaltet eine Neujahrskarte, die an alle Kappeler Haushalte geht. Am Anlass selber stellt derselbe auch noch Bilder aus. Zudem spielt eine Band ein stündiges Konzert. Und einen Apéro gibt es danach natürlich auch noch.

Ähnliches bietet Walterswil, das sich zum neuen Jahr auf seine Wurzeln besinnt. Unter dem Titel «Anno dazumal» zeigt die Gemeinde einen Film von 1964 und erzählt Anekdoten aus dem Dorf. Mit den Zeitdokumenten erinnert sich Walterswil an jene, «die eigentlich das Fundament vom Dorf gelegt haben», wie Gemeindepräsidentin Marie-Louise Wilhelm erklärt.

Lostorf lässt sich eine würdige Begiessung des Jahresübertritts am meisten kosten: fast einen Drittel mehr pro erwartetem Gast als das zweitplatzierte Niedergösgen. Serviert wird Weisswein, Rotwein und Sekt; «Von allem so, dass sicher niemandem das Glas leer bleiben muss», wie Dominik Beriger, Präsident der Sport- und Kulturkommission Lostorf, verspricht. Da bleibt nur zu hoffen, dass seine Worte auch gleich als Omen für das neue Jahr dienen. In dem Sinn: Prosit! Und es guets Nöis!

