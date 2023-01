Die Olten-Tour: ein 22 Kilometer langes Erlebnis für Grenzgänger

Olten umrunden Die Olten-Tour: ein 22 Kilometer langes Erlebnis für echte Grenzgänger Ist es möglich, die Oltner Stadtgrenze abzuschreiten? Es ist möglich! Allerdings führt der Weg nicht immer auf offiziellen Pfaden entlang und es gibt mitunter Überraschendes zu entdecken. Olten grenzt an neun Gemeinden und hat eine Fläche von 1149 Hektaren. Wer genau der Grenze entlang wandert, legt dabei fast 22 Kilometer zurück. Patrick Lüthy Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Einmal rund um Olten: die Olten-Tour.

Olten umrunden: Ein Eintagesprojekt, auch wenn dabei mal jenseits der Grenzen wirkt und das Sälischlössli besucht. Das Gasthaus liegt auf fremden Boden.

So viel vorweg: Wer die Stadtgrenze von Olten erkunden möchte, kann das ganz traditionell mit den bekannten Karten von Kümmerly+Frey tun. Oder aber man lädt etwa die hervorragende App von Swisstopo oder Google Maps auf sein Smartphone. Gibt man auf Google Maps «Olten Gemeinde» ein, ist die Stadtgrenze auf dem Smartphone im Nu sichtbar. Haben Mann und Frau sich ausgerüstet, kann’s losgehen.

1 Am Stadteingang aus Richtung Aarburg: Die Ortstafel ist quasi so etwas wie ein Grenzstein. Patrick Lüthy

Der Start erfolgt an der Stadtgrenze zu Aarburg. Zu Fuss (oder mit dem Bus 508) gelangen wir bis zur Haltestelle «Passerelle». Hier verläuft die Gemeindegrenze von der Aaremitte bei der Eisenbahnbrücke hin zum markanten Felsvorsprung an der Aarburgerstrasse. Dort sehen wir das Ortsschild Olten–Aarburg, fest am Felsen verankert.

Das Türmchen: links daran vorbei führt die Grenze. Patrick Lüthy

Oberhalb der Strasse ist auf einem privaten Grundstück ein Türmchen mit den Flaggen von Bern und Olten zu sehen. Genau dort verläuft die Grenze nördlich des Türmchens vorbei und – für Fussgänger unpassierbar – über die Gleise zum nahen Säliwald.

Oltner Wahrzeichen liegt gar nicht in Olten

Über die Passerelle kommen wir zur Dreitannenstrasse. Etwas versteckt ist ein Weg zu erkennen, der in den Säliwald führt. Wir folgen dem Waldweg – vorbei am Tennisplatz Säli – bis zur Krete.

A: Ausblick von der Krete ins Mittelland und in die Alpen. Patrick Lüthy

Unterhalb dieser befindet sich – auf dem Gemeindegebiet von Aarburg – das Klettergebiet Säli. Von dort (A) ergibt sich ein beeindruckender Panoramablick auf Aarburg, den westlichen Aargau und bei schönem Wetter bis hin zu den Alpen.

Das von der Krete aus sichtbare Sälischlössli befindet sich auf Gemeindegebiet von Starrkirch-Wil. Und die in der Nähe gelegene Burgruine Alt-Wartburg auf Gemeindegebiet Oftringen. Ein kurzer Abstecher auf das Sälischlössli lohnt sich – abseits der Stadtgrenze – aber trotzdem.

2 Mühlitäli mit Tierpark (unten im Bild); die Grenze verläuft links am Tierpark vorbei. Patrick Lüthy

Nördlich vom Sälischlössli führt der Waldweg durch den Säliwald zum Fustligacker und von dort aus über das Mühliloch und Mühlitäli bis zum gleichnamigen Wildpark. Dieser befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Starrkirch-Wil.

Eine Grenze mitten durch die Liegenschaft

Vom Wildpark kommen wir zwischen der Höhenstrasse Ost und der Wildparkstrasse unterhalb der Choliweid mitten durch ein Ackerfeld zu einem alten Bauernhaus und schliesslich zum Landgasthof Wylerhof.

3 Wilerhof: Die Scheune steht auf Oltner Boden, das Gasthaus auf jenem von Starrkirch-Wil. Patrick Lüthy

Hier verläuft die Stadtgrenze zu Starrkirch-Wil mitten durch die Liegenschaft. Neben dem Landgasthof befindet sich beim Wylerweg das Ortsschild, daneben, am Fustligweg, liegt ein altes Bauernhaus. Über dessen Hauseingang in Stein ist die Jahreszahl 1707 eingemesselt. Vom Landgasthof geht es weiter über Wilerhofweg über Käppelistrasse bis zum Marchweg, wo die Grenze - wiederum unpassierbar - zwischen zwei Einfamilienhäuser durchführt.

Grenzverlauf zwischen Einfamilienhäusern; links Olten, rechts Starrkirch-Wil. Patrick Lüthy

Auch bei der Starrkircherstrasse verläuft die Stadtgrenze mitten durch eine Lücke zweier Mehrfamilienhäuser. Ein Zaun verhindert hier den direkten Durchgang. Wir erreichen den Waldfriedhof über den öffentlichen Zugang und kommen so wieder zum Grenzverlauf.

B: Muslimischer Friedhof: liegt auf Boden der Gemeinde Starrkirch-Wil. Patrick Lüthy

Im Meisenhard (B) befindet sich nur der muslimische Friedhof auf dem Gemeindegebiet von Starrkirch-Wil. Im Wald sind - wenn auch etwas versteckt - zwei gut erhaltene Grenzsteine zu sehen. Bemerkenswert und auch ein wenig gespenstisch wirkt das Kolumbarium, welches aufgehoben werden soll. Der Waldfriedhof Meisenhard soll zu den schönsten der Schweiz gehören.

Runter geht es zum tiefsten Punkt der Begehung

C: Am tiefsten Punkt der Tour: Grundacker und Rüteliacker. Patrick Lüthy

Unten an der Aarauerstrasse verläuft die Stadtgrenze – wiederum unpassierbar – mitten durch Haupt- und Nebengebäude bei der Gärtnerei Hagmann und führt dann hoch bis zum Hofweg im Knoblauch. Über den Knoblauchweg kommen wir zur Wohnsiedlung.

Dort geht es - etwas versteckt - Im Meierhof über einen Waldpfad im Schächeli runter zu den Bahngleisen. Im Grundacker und Rüteliacker (C) treffen die Grenzen der Gemeinden Olten, Dulliken und Starrkirch-Wil fast zusammen. Der tiefste Punkt der Grenztour ist erreicht. 386 Meter über Meer.

Die Bahnunterführung zum Uferweg an der Aare ist mit bunten Kunstwerken bemalt und befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Dulliken. Von hier aus folgen wir dem Uferweg bis zum Stauwehr.

4 Stauwehr: Entgegen der üblichen Praxis steht die ganze Baute ausschliesslich auf Winznauer Boden. Patrick Lüthy

Obwohl die Gemeindegrenze mitten durch die Aare verläuft, wird hier das Stauwehr ausgeklammert und befindet sich komplett auf Gemeindegebiet von Winznau. Die Stadtgrenze zieht sich vom Wasserkraftwerk weiter, immer aaremittig bis zum Kantonsspital Olten. Dieses ist zu Fuss auch leicht über den lauschigen Aare-Land-Weg unterhalb der Gösgerstrasse - vorbei an zwei imposanten Bahnbrücken - zu erreichen.

Grenzort Spital: In Olten oder Trimbach behandelt werden

5 Kantonsspital Olten: Die Gemeindegrenze verläuft mittig durch das vorderste Gebäude. Patrick Lüthy

An der Quaistrasse beim Kantonsspital sehen wir ein weiteres Ortsschild. Hier geht die Stadtgrenze von der Aare mitten durch die Gebäude des Kantonsspitals hin bis zur Baslerstrasse in Trimbach. An der Baslerstrasse befinden sich an der Gemeindegrenze zu Trimbach zwei weitere Ortsschilder. Die Grenze führt hier - wiederum unpassierbar - neben dem Restaurant Kastaniengarten in den Wald.

Wir erreichen den Waldweg via den nahen Burgweg und folgen ihm über die zur Krete bis zur Chutzefluh. Hier befindet sich in einer kleinen Waldlichtung ein Hochsitz mit Aussichtsplattform. Von hier (D) aus geht es hoch zur Krete auf die Rumpelflüh, dem mit 650 Metern über Meer höchsten Punkt der Tour.

Doch aufgepasst: Dieser Weg ist nur für gute Berggänger und nicht in Begleitung von Kindern zu empfehlen. Wer mit Kindern unterwegs ist, nimmt den schönen Waldweg unterhalb der Krete bis zum Felstörli.

Wer sich den Weg auf der Krete zumutet, wird mit einem prächtigen Panoramablick sowohl auf das Gemeindegebiet von Trimbach - mit Sicht auf die markante Geissflue und südwärts auf die Stadt Olten - belohnt. Hier oben mutet die Umgebung bereits ein wenig alpin und wild an. Am Ende der Krete befindet sich beim Felstörli ein Durchgang. Hier besteht die Möglichkeit, einen Abstecher in das nah gelegene Bergrestaurant Rumpel zu machen.

Und jetzt ab bis zum Kanonenrohr

Beim Felstörli darf man keinesfalls den offiziellen Wanderwegen folgen, sondern muss den Waldpfad entlang vom Hochrüti bis zum Kanonenrohr folgen und dann weiter südwärts laufen.

Das Kanonenrohr: Woher der eigenartige Name stammt, ist offen. Patrick Lüthy

Hier trennt der Oltner Forenwald die Grenze mit dem Holzhubel (E) in Wangen bei Olten. Wir kommen zu einer Waldlichtung und sehen vor uns ein Ackerfeld. Der richtige Pfad bis zum Kalchofen muss jetzt im Baumgewirr etwas gesucht werden. Alles wirkt wie in einem Zauberwald. Das wird vermutlich auch der Grund sein, wieso sich hier eine Schule ihren Waldplatz eingerichtet hat.

Grenzgebiet zu Wangen beim Kalchofen. Patrick Lüthy

Unten auf der Dorfstrasse (Wangen bei Olten) und Solothurnerstrasse (Olten) befinden sich die Ortsschilder der beiden Gemeinden. Die Umfahrungsstrasse (ERO) und die Bahngeleise verhindern den direkten Durchgang.

Entlang der Solothurnerstrasse gelangen wir beim Bahnhof Wangen zur unteren Dünnernstrasse in das beliebte Naherholungsgebiet.

6 Die neue Dünnernbrücke steht auf Oltner Boden. Patrick Lüthy

Die Dünnernbrücke Gheidgraben über der revitalisierten Dünnern befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Olten. Unmittelbar davor befindet sich ein sehr gut erhaltener Grenzstein. Der Aspweg trennt Olten von Wangen bei Olten Über die Holzbrücke gelangen wir zum Flugfeld der Segelfluggruppe Olten. Hier verläuft die Gemeindegrenze entlang dem Gheidweg bis zum Wegkreuz bei zwei mächtigen Linden.

7 Die Dame sitzt in Wangen bei Olten, aber hinter ihrem Rücken tut sich Oltner Boden auf. Der Aspweg markiert die Grenze zwischen Olten und Wangen. Patrick Lüthy

Wer sich hier auf der Sitzbank ausruht, befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Wangen bei Olten. Von hier aus geht es den Aspweg (rechts) entlang hoch bis zur Krete (F) vom Steinbruch Born.

F: Steinbruch am Born; die Grenze verläuft über die Krete rechts. Patrick Lüthy

Die Gemeindegrenze verläuft über dessen westliche Seite und ist über Waldwege zu erreichen. Unterhalb der Krete des Borns befinden sich auf der Südseite der Höfliwald und der Oltnerberg auf dem Gemeindegebiet von Olten. Von der Krete aus (G) gibt es einen fantastischen Blick auf Aarburg.

Der Abstieg: steil. Wir begegnen einer spitzen Felsform, die den Namen «Kleines Matterhorn» trägt und weiter unten steht auf einem Felsen der Schriftzug «Waldhexe». Die Grenze zieht sich von der Krete runter nach Ruppoldingen. Über das berühmte 1000iger-Stägeli steigen wir hinunter bis zur Boningerstrasse, vorbei an keuchenden Freizeitsportlern, die uns emsigen Schrittes entgegen kommen.

Andere Tischseite, andere Gemeinde

Der «Aareblick»: wird durch den Grenzverlauf «halbiert». Patrick Lüthy

In Ruppoldingen verläuft die Grenze mitten durch das Restaurant Aareblick. Auf der Terrasse befindet sich auf dem Boden als Grenzpunkt ein kleiner Messingbolzen. Wer hier den Tisch darüber stellt, kann sich einerseits in Olten und auf der anderen Seite in Boningen hinsetzen. Hier treffen in der Mitte der Aare die Gemeinden Boningen, Rothrist und Olten aufeinander.

8 Olten weiss die A1 auf seinem Gemeindegebiet; und auch die Hälfte der Aareinsel rechts. Patrick Lüthy

Das daneben liegende Aareinseli befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Olten und auch ein Teil der Autobahn und der Aarebrücke A1. Somit befindet sich auf Oltner Gemeindegebiet ein kurzes Stück der A1.

Und jetzt einfach nur noch Aare abwärts

Über die Boningerstrasse erreichen wir vor der Brücke zum Städtchen Aarburg den Ruttigerweg. Er verläuft unterhalb des Restaurants Höfli und folgt dem Weg entlang der Aare, vorbei am Alters- und Pflegeheim Ruttiger.

Eleganter Schwung: die Gasleitung des Gasverbundes Mittelland. Patrick Lüthy

Auf der rechten Seite sehen wir das Unterwerk der Aare Energie AG und der primeo energie mit den imposanten Transformatoren. Davon nach wenigen Schritten entfernt ein weiteres Unikum: Die sonst unter Boden verlaufende Gasleitung des Gasverbunds Mittelland überquert hier mit elegantem Schwung die Aare.

9 Wieder am Anfang: Auf der Höhe des mittleren Brückenpfeilers führt die Grenzverlauf wieder auf Festland. Dort hat unsere Tour auch begonnen. Patrick Lüthy

Schliesslich gelangen wir zu den gewaltigen Stützpfeilern der Eisenbahnbrücke, über welche die Züge Richtung Bern rollen. Von hier aus können wir über die Aare zum Ausgangspunkt unserer Grenzwanderung blicken. Die rund 22 Kilometer lange Tour hat ein Ende gefunden.

