U2-Bar unter dem Oltner Restaurant Olivo geht wieder auf

Olten U2-Bar unter dem Restaurant Olivo geht neu auf – das hat der neue Pächter vor Janick Rohner übernimmt das Zepter in der Bar unter Oltner «Olivo». Der 25-Jährige ist in der Szene kein Unbekannter. Fabian Muster 03.02.2022, 18.49 Uhr

Janick Rohner will Gäste mit speziellen Drinks und Cocktails in die U2-Bar locken. Bruno Kissling

Wer in die U2-Bar will, muss zuerst einmal Treppen steigen oder Lift fahren. Zwei Stockwerke geht es in den Untergrund, bis man bei der Bar unter dem Restaurant Olivo in der Oltner Innenstadt angelangt ist. Dort empfängt uns Janick Rohner.

Der 25-Jährige ist in der einheimischen Bar-Szene kein Unbekannter: Bis vor knapp einem Jahr betrieb er mit einem Compagnon die Stadtmix-Bar. Diese musste er dann wegen Corona, aber auch wegen Lärmklagen der Nachbarn aufgeben.

Neuer Anlauf inklusive Cocktails und Wein- und Gindegustationen

Das sollte Rohner unter dem «Olivo» nicht mehr passieren. Denn selbst Raucherinnen und Raucher müssen den Untergrund nicht mehr verlassen: Es gibt neu einen Raucherraum.

Rohner will seine Gäste mit hausgemachten Drinks und Cocktails verwöhnen. Auch eine Weinkarte mit Tropfen, die man «in Olten sonst nicht findet», werden angeboten.

Dies zusammen mit der Firma des Oltners Sascha Rickenbacher. Vorgesehen sind auch Degustationen mit Weinen, Rum oder Gin. Zudem ist das ganze Essensangebot des «Olivo» erhältlich – via Warenlift.

Im Sommer will Rohner seine Drinks und Cocktails in der Aussenwirtschaft des Restaurants anbieten; im späteren Abend ginge es dann wieder in den Untergrund. Offen ist die Bar mittwochs und donnerstags ab 18 Uhr, freitags und samstags ab 20 Uhr; Zutritt ist ab 23 Jahren.