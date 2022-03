Oltner Altersheim Weingarten wird für knapp 10 Millionen saniert

Olten Trotz scharfer Kritik: Bürgerversammlung bewilligt 9,4-Millionen-Kredit für Erneuerung des «Weingartens» Das Alters- und Pflegeheim Weingarten auf der rechten Oltner Stadtseite muss saniert werden, sonst droht der Entzug der Betriebsbewilligung des Kantons. So weit soll es nun nicht kommen. Jürg Salvisberg Jetzt kommentieren 09.03.2022, 13.49 Uhr

Das Ostgebäude des «Weingartens» soll um zwei Geschosse aufgestockt und um 20 Zimmer erweitert werden. Bruno Kissling

Ein Generalangriff auf das Projekt und viele Fragen dazu standen an der Gemeindeversammlung der Bürgergemeinde Olten im Raum. Doch die Abstimmung um den Kreditantrag für die Bauarbeiten im Alters- und Pflegeheim Weingarten am Dienstagabend verlief dann eindeutig.

Mit 17 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen genehmigten die Stimmberechtigten 9,4 Millionen Franken für die Sanierung des Haupt- und die Erweiterung des Ostgebäudes. Die letzte kantonale Verfügung hätte dem Bürgerheim ohne Massnahmen nur noch den Betrieb bis Ende Juli 2023 erlaubt.

Unklar blieb in der Diskussion bis am Schluss, warum die vorletzte Verfügung vom Februar 2019, obwohl beim Posteingang durch jemanden abgestempelt, der Verwaltung und dem Bürgerrat erst zwei Jahre später zur Kenntnis gelangte, was den Zeitdruck enorm verschärfte. Bürgerpräsident Felix Frey wiederholte, dass die Bürgergemeinde damals nicht direkt angeschrieben worden sei, und deutete damit nochmals eine Unterlassung des damaligen Heimleiters und des Ex-Heimkommissionspräsidenten an.

«Katastrophale Nichtkommunikation»

Peter Schafer kritisierte das Vorgehen der Bürgergemeinde. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Eine andere «katastrophale Nichtkommunikation» bot dem ehemaligen Bürgerrat Peter Schafer denn auch den ersten Angriffspunkt, um den Kreditantrag zu Fall zu bringen. In seinem langen Votum drückte er zuerst seine Enttäuschung darüber aus, dass an der Budgetgemeinde im Dezember 2021 zum anstehenden Geschäft kein Wort verloren wurde.

«Eigentlich müsste das Budget 2022 nochmals auf den Tisch»,

sagte der frühere Stadtrat; denn die Bürgergemeinde schlittere in einen «unterirdischen Selbstfinanzierungsgrad». Er kritisierte den Entscheidungsdruck, weil die infrastrukturellen Mängel des 1928 eröffneten Bürgerheims seit dem Masterplan Weingarten schon längst bekannt gewesen seien. Er stellte deshalb auch die Funktionsweise der Heimkommission stark in Frage.

Der fehlende Keller, der Standort der Wäscherei, die fehlende Autoeinstellhalle und ausgebliebene energetische Sanierungen bieten nach Schafer eine schlechte Ausgangslage, um das Heim in die Zukunft zu führen. Demnächst gebe es auf dem Platz Olten sieben Alters- und Pflegeheime.

Statt eines Alleingangs sei eine Zusammenarbeit zwischen den Trägerschaften angezeigt, um Synergien zu erzielen und Kosten zu senken. Da die Sanierungspläne für Schafer auf einem «Schönwetter-Finanzplan» beruhen, plädierte er für einen Verkauf des Weingartens. Wie Schafer zweifelten auch andere Rednerinnen und Redner die Berechnungsgrundlagen der Finanzierung an.

Demnach basiert die Amortisation der nötigen Kredite von 7 Millionen Franken bis ins Jahr 2041 auf einer Belegungsquote von mindestens 95 Prozent. Seit Corona hatte diese stark gelitten.

Felix Frey, Bürgergemeindepräsident Olten. Zvg / Oltner Tagblatt

Bürgerpräsident Felix Frey wies darauf hin, dass das Bürgerheim aktuell schuldenfrei dastehe und jahrelang mit voller Belegung eigenwirtschaftlich gearbeitet habe. «Der Ausbau wäre auch aus dem Eigenkapital der Bürgergemeinde finanzierbar», doch Baukredite ermöglichten buchhalterisch eine saubere Trennung. Zudem erbringe das angelegte Eigenkapital mehr Zins, als die Kredite kosten würden.

Frey hofft, dass gerade die Sanierung mit der Vergrösserung der Zimmer im Altbau und der Nachrüstung der Nasszellen zu einer Attraktivierung des Heims beitrage.

«Dass wir nachher wieder ein Heim mit den schönsten Zimmern sind, verspricht eine gute Auslastung.»

Aus der städtischen Baukommission habe es bisher positive Signale zu den Bauplänen gegeben, sodass die zuerst geplante Aufstockung des Ostgebäudes auf fünf Etagen nicht an Einsprachen zu scheitern drohe.

Zwei Bewerber für Pacht auf der Froburg

Noch klarer als die Bauinvestitionen ins Bürgerheim segnete die Gemeindeversammlung auch das zweite Geschäft ab. Dabei war auch dem Kreditantrag von 792'000 Franken für die vorläufige Sanierung des Restaurants Froburg die schon erwähnte Kommunikationspanne vorausgegangen. «Dass wir an der letzten Versammlung nichts gesagt haben, ist nicht gut», gab Andreas Nussbaum seitens der Arbeitsgruppe im Bürgerrat an die Adresse von Kritiker Schafer zu.

«Wir hatten damals allerdings auch noch nichts in der Hand.» Seither haben sich die Dinge auf dem Berg aus Sicht der Bürgergemeinde indes weiter zum Positiven entwickelt, sodass sie das Restaurant weiter selber verpachten will.

Das Restaurant Froburg ob Olten ist seit Herbst 2020 verwaist. Im Bild das frühere Pächterpaar Brigitta & Armindo Martins Correia da Luz-Sartori im und vor dem Restaurant. Bruno Kissling

Mit der Wiedereröffnung der Hotelzimmer und des Restaurants ab August 2022 will sie den auf der Froburg beheimateten Berufsverbänden entgegenkommen, die steigende Zahlen von Lernenden verbuchen. Gleichzeitig soll auch die Öffentlichkeit im Naherholungsgebiet ab September wieder auf eine Bewirtung zählen können. Zudem hielt Andreas Nussbaum für eine neuerliche Pacht eine gute Nachricht bereit: «Wir haben schon zwei Bewerber.»

