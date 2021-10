Olten Trotz Absage des zehnten Geburtstags: Organisatoren des Oltner Kabarett-Castings veranstalten ein Mini-Festival Vom 21. bis zum 23. Oktober soll im Schwager Theater in Olten heitere Stimmung herrschen - Corona hin oder her. 06.10.2021, 05.00 Uhr

Lisa Christ (Casting Gewinnerin 2018) beim Talk bei der Wunschfeder an den Oltner Kabarett-Tagen 2019.

Dieter Graf (Archiv)

Die zehnte Auflage des Oltner Kabarett-Castings fiel wegen Corona ins Wasser. Trotzdem wollen die Organisierenden den zehnten Geburtstag feiern und veranstalten daher ein Mini-Festival. Dieses findet vom Donnerstag bis Samstag, 21. bis 23. Oktober, im Oltner Schwager Theater statt, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Renommierte Kabarettistinnen und Kabarettisten vor Ort

Auf die drei Abende verteilt werden alle neun bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner auftreten. Das seien am Donnerstag Christoph Simon, 9 Volt Nelly und Cenk, am Freitag Dominik Muheim, Jakob Heymann und Lisa Christ (im Bild) und am Samstag Lisa Catena, Jan Rutishauser und Sven Garrecht. Sie alle seien mittlerweile in unterschiedlichem Mass in der Kabarettszene etabliert, aber trotzdem immer wieder auf den Kleinkunstbühnen im deutschsprachigen Raum unterwegs.

Viele von ihnen hätten neben dem Gurkenglas weitere begehrte Preise erspielt wie etwa den Salzburger Stier, den Swiss Comedy Award, die Sprungfeder, den Deutschen Kabarettpreis oder andere. Die neun Kabarettistinnen und Kabarettisten sind in der Programmgestaltung frei und können ihren jeweiligen Abend individuell oder gemeinsam gestalten.

Tickets für die einzelnen Daten gibt es unter info@kabarett.ch oder 062 212 08 61.