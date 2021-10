Thomas Droll feiert Jubiläum als freischaffender Künstler

Olten Thomas Droll: ein Linkshänder wie Rubens, Picasso, Dürer und da Vinci Der Oltner Thomas Droll ist seit zwei Jahrzehnten freiberuflich als Kunstmaler tätig. Das Jubiläum feiert er mit einer grossen Ausstellung in der Galerie von Barbara und Thomas Dutoit in Unterentfelden. Urs Huber Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Droll mit "hats". zvg

Was haben Thomas Droll, Picasso, Dürer, Rubens und da Vinci gemeinsam? Ok, malende Künstler sind sie alle. Aber darüber hinaus? Philanthropen werden darauf gekommen sein: Richtig, sie alle sind Linkshänder. Wundert’s einen da noch, dass in der Literatur mitunter Linkshändern besondere Eigenschaften zugeschrieben werden. So sollen sie kreativ denken und handeln, während Rechtshänder in der Mehrzahl eher rational vorgehen.

Seit zwei Jahrzehnten in der Freiberuflichkeit

Doch zurück zu Thomas Droll, der vor 20 Jahren den Schritt in die Freiberuflichkeit als Maler gewagt hat. Ein kleines Jubiläum, sozusagen. «Ich wollte eigentlich immer schon freischaffend sein», sagt der heute 54-Jährige. Am liebsten gar von allem Anfang an. Geliebäugelt hatte er auch mit dem Beruf des Schauspielers. Aber auch bei Drolls galt die Regel: Erst musste ein rechtschaffener Beruf her, wie man damals so sagte. Und so machte der Mann, der sich als Bub in einer Ecke von Vaters Atelier mit Pinsel und Farbe austoben konnte, eine kaufmännische Lehre, arbeitete einige Jahre auf dem Beruf und mietete sich als 17-Jähriger ein eigenes Atelier; doch bemerkenswert.

«Das Grundwissen über Zeichnen, Malerei und ihre Techniken sowie über das der Farbenlehre wurde mir in den ersten Jahren von meinem Vater vermittelt. Ich bildete mich dann autodidaktisch weiter»,

sagt Droll über seinen Werdegang. Freunde aus der Szene halfen ihm, erste Ausstellungen zu organisieren. Erfolgreich. Ja, so erfolgreich, dass er sich 1991 entschloss, das Berufsleben herkömmlicher Art vollständig aufzugeben und sich nur noch der Malerei zu widmen. «Gelegenheitsjobs als Bierfuhrmann bei der Bierbrauerei Feldschlösschen und als Teilzeitangestellter bei einem Bestattungsinstitut sicherten mir ein finanzielles Einkommen», ist auf seiner Website nachzulesen.

Zwei Jahre später dann sorgte ein Freund und Bewunderer seiner Arbeiten mit einer idealen Kombination von freiberuflicher Tätigkeit und Beschäftigung im Angestelltenverhältnis für die Startrampe zu einer Kunstmalerlaufbahn. Seinem einstigen Wunsch nach Schauspielerei hat er übrigens jahrelang so quasi berufsbegleitend und -ergänzend nachgelebt, als Parodist. «Heute beschränkt sich mein Engagement lediglich noch auf die Banausiade, die Vorfasnachtsveranstaltung der Oltner Banause Zunft», wie er meint.

Kunstwerke mehr als Kapitalanlage

Wer wie Droll zwei Jahrzehnte intensiv am Kunstmarkt arbeitet, der weiss, wie der Hase mittlerweile läuft.

«Ich glaube, die ganze Kunstwelt ist heute viel kommerzieller geworden und weniger von Liebhabertum geprägt»,

sagt Droll. Hatte man Kunstwerke früher aus Freude an sich an der Wand hängen, so stellt sich heute viel eher die Frage: Wie viel wird das Kunstwerk später wert sein. Er sage dann jeweils, das sei schwierig zu ermitteln. Und er schiebe dann hinterher: «Vielleicht in 100 Jahren wird man es wissen, wenn es mich nicht mehr gibt.» Er lacht. Das sei andern ja auch so ergangen.

Aber nicht nur der Kunstmarkt hat sich entwickelt, Droll und seine Malkunst ebenfalls. Es sei schwierig zu sagen, inwieweit dies geschehen sei. Aber manchmal betrachte er alte Werke aus seiner Hand und frage sich: «Wie konnte ich nur?» Vielleicht sei er im Laufe der Zeit mutiger geworden, experimentierfreudiger, gibt er zu verstehen. Aber dennoch: Er sei immer noch ein Zweifler. Neue, bislang unbekannte Stilmittel kommen dafür in seinem Atelier heute zur Anwendung. Dazu gehören etwa seine kontrastreichen Gemälde mit weissen Wolken auf schwarzem Hintergrund oder faszinierende Bilder, in denen der Betrachter verschwommene Strassenszenen durch beschlagene Autoscheiben wahrnimmt. Ab und an greift der Maler auch zu Grundierungen mit Quarzsand, was den Arbeiten zusätzlich eine vertiefte Struktur verleiht.

«Free»: Öl auf Leinwand. zvg

Geblieben aber ist ihm der Ansatz von Konkretem, Figurativem, das Einfangen von Momenten, plakativ umgesetzt und mit imaginärem Brennglas Szenen festhaltend, die in Wirklichkeit mit einer kaum wahrnehmbaren Halbwertszeit ausgestattet sind.

Eine Ausstellung zur Feier des Tages

Nun feiert Droll sein Jubiläum als freischaffender Künstler mit einer grossen Ausstellung in der Galerie von Barbara und Thomas Dutoit in Unterentfelden. Dort hat er bereits in den Jahren 2015 und 2018 erfolgreich gastiert. Über 50 neue Kunstwerken zeigt der Künstler, alle in Öl auf Leinwand gehalten. Prädikat «unverkennbar Droll», wie man das Ausstellungsgut mit seinen typischen Motiven etikettieren möchte.



Ausstellung vom 16. Oktober bis 6. November 2021. Vernissage: Sa., 16. Oktober, 16 bis 18.30 Uhr. Am 17. Oktober, von 11 bis 16 Uhr, geöffnet. Der Künstler ist anwesend. Öffnungszeiten Galerie: Di. bis Fr., 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Sa., 9 bis 14 Uhr. Es gelten die aktuellen BAG-Vorgaben.