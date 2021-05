Olten Taxigewerbe: Eine Funkfernbedienung muss her Die GLP/EVP/CVP-Fraktion fordert eine höhere Durchfahrtsautonomie für den gewerblichen Personentransport im Oltner Säliquartier. Urs Huber 25.05.2021, 18.20 Uhr

Konzessionierte Taxis sollen im Säliquartier Barrieren via Fernbedienung öffnen können. Bruno Kissling

«Umgehend.» So ultimativ ist die Aufforderung etikettiert: Die GLP/EVP/CVP-Fraktion will den Stadtrat von Olten mit einem als dringlich eingereichten Auftrag dazu verpflichten, die konzessionierten Taxis mit einer Funkfernbedienung auszurüsten. Damit sollen die Taxilenkerinnen und -lenker die im Säliquartier eingerichteten Barrieren bedienen können, um so unnötig längere Fahrstrecken für ihre Fahrgäste zu verhindern.