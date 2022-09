Olten SVP-Politiker ist Kunstsammler, kämpft aber gegen den Kunstmuseums-Projektkredit: Herr Ruf, wie geht das auf? Er ist einer der schärfsten Kritiker des Kunstmuseums Olten: SVP-Gemeinde- und Kantonspolitiker Philippe Ruf sagt, wieso er privat Kunst sammelt, aber trotzdem die Prüfung von Alternativen zur städtischen Institution fordert – und was ihn an der Abstimmung vom 25. September besonders stört. Interview: Fabian Muster Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Philippe Ruf steht in seiner Wohnung neben seinem Lieblingsbild des Solothurner Malers Roland Flück; es zeigt eine Szene in einer Aussenwirtschaft. Bruno Kissling

Philippe Ruf ist SVP-Gemeindeparlamentarier und Kantonsrat. Der 33-Jährige verfolgt vor allem bei den Finanzen eine rigide Austeritätspolitik; das heisst, dass ein Gemeinwesen sich bei den Ausgaben diszipliniert und spart. Er kämpfte etwa Anfang Jahr erfolgreich gegen eine Steuererhöhung in Olten. Ruf hat sich auch mehrmals kritisch zum Kunstmuseum geäussert, half bei der Unterschriftensammlung fürs Referendum mit, über das die Stimmbevölkerung am 25. September abstimmt, und hat mehrere Vorstösse zum Kunstmuseum eingereicht, in denen er etwa die Glaubwürdigkeit der ausgewiesenen Besucherzahlen anzweifelt.

Er schert von der Parteilinie aber auch immer wieder aus, wie die Unterstützung für die nationale Massentierhaltungsinitiative zeigt, für die der Vegetarier im lokalen Komitee aktiv ist. Das Interview findet in Philippe Rufs Eigentumswohnung im Kleinholzquartier statt. Es hängen mehrere Bilder an der Wand. Sein Lieblingswerk ist jenes des Solothurner Malers Roland Flück.

Warum haben Sie sich die Bilder gekauft?

Philippe Ruf: Ich habe es gerne schlicht. Die Kunst gibt mir einen Farbtupfer – in die Wohnung und auch ins Leben. So habe ich den Zugang zu Bildern und Skulpturen gefunden – auch zu tollen Künstlerinnen und Künstler in der Region. Ich würde mich aber nicht als Kunstexperte bezeichnen.

Diese haben sicher eine Stange Geld gekostet. Verraten Sie uns wie viel?

Ich kann das nicht genau beziffern. Aber andere geben Geld für ihr Auto aus – ich finde es in Kunst besser investiert.

Privat sammeln Sie als gut verdienender Angestellter Kunst, aber ein Kunstmuseum in Olten lehnen Sie ab. Wie geht das auf?

Ich bin bereit für die Kunst, die ich selber geniessen will, aus dem eigenen Portemonnaie zu zahlen. Aber ich finde es nicht in Ordnung, dass gewisse Leute für ihre Partikularinteressen wie es das Kunstmuseum eines ist, die Erwartung haben, dass die gesamte Oltner Bevölkerung dafür zahlen soll.

Sie sagen, Olten braucht nicht auch noch ein Kunstmuseum, weil es bereits gute Häuser in Solothurn oder Aarau gibt. Man solle sich auf Sachen konzentrieren, die herausstechen. Die Sammlung des Kunstmuseums ist aber 120-jährig und hat zum Beispiel einen einzigartigen Bestand des einheimischen Zeichners und Karikaturisten Martin Disteli. Das ist doch ein Alleinstellungsmerkmal.

Wie viele Menschen interessiert diese Sammlung? Wie oft gingen Sie diese schon anschauen? Für gewisse Leute mag dies von wert sein, aber wir machen hier Politik für die gesamte Oltner Bevölkerung, die ja auch mit ihren Steuern dafür bezahlt. Aber wenn es einfach 90 Prozent der Oltnerinnen und Oltner nicht interessiert, ist das eine schwierige Sache, dass diese trotzdem mit ihren Steuern dafür zahlen sollen.

Das ist doch kein Gegenargument: Es ist ja häufig so, dass man mit den eigenen Steuergeldern etwas finanziert, was man nicht nützt oder nicht interessiert.

Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nicht vergleichen, wie viel wir für Kultur und Sport ausgeben. Ich glaube, es gab mal das Beispiel des Hammerwerfers, von denen es nur eine Handvoll in Olten gibt. Trotzdem bekannten wir uns zur Leichtathletik und unterstützten das Sanierungsprojekt. Wir müssen die städtischen finanziellen Mittel einfach dort einsetzen, wo wir wirklich gut sind. Ein Beispiel: Wir sind im Eishockey top, Aarau und Solothurn haben bereits lässige Kunstmuseen. Wir fahren dorthin, um Kunst anzuschauen; sie kommen dafür zu uns an die Eishockeyspiele des EHC Olten.

Mit dem jetzigen Projekt wird die Stadt künftig zumindest mit einem der beiden Liegenschaften an der Kirchgasse Erträge erwirtschaften. Sogar ein Verkauf nach der Sanierung des Hauses 8 ist möglich. Das müsste doch in Ihrem Sinne sein?

Ja, das finde ich auch. Nehmen wir das Beispiel Zürich, wo im Niederdorf viele Liegenschaften der Stadt gehören – und die entwickeln das sensationell. Im Erdgeschoss wird zu fairen Mietpreisen an Lokale und Läden vermietet; in den oberen Stockwerken gibts Büros und Wohnungen. Private hingegen würden die Ladenlokale dem Meistbietenden vermieten. Die Stadt darf also durchaus Einfluss auf den Immobilienmix an so zentralen Lagen in der Innenstadt nehmen.

Sie sagten in der Parlamentssitzung von Ende Juni wörtlich: «Ich glaube, es hat durchaus auch positive Aspekte, ein Kunstmuseum in Olten zu haben.» Welche sind das?

Das Kunstmuseum ist eine kulturelle Bereicherung und bietet den regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Möglichkeit, sich zu präsentieren und den Einstieg in die Kunstwelt zu schaffen. Und es ist deshalb auch ein Teil der Kultur und Geschichte des Ortes. Und natürlich hat es in Olten auch ab und an attraktive Ausstellungen.

Und trotzdem sind Sie grundsätzlich gegen ein Kunstmuseum?

Ich bin nicht pauschal gegen ein Kunstmuseum. Wenn die Oltner Bevölkerung das möchte und bereit ist zu zahlen, dann soll sie auch ein Kunstmuseum erhalten. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass man die Bevölkerung fragt, ob sie das will und dafür zahlen möchte. Das stört mich: dass dies bisher nicht geschehen ist. So wie das Kunstmuseum bisher geführt wurde, sieht man, dass es weder die Innenstadt bereichert hat, noch auf grosses Interesse in der Bevölkerung stösst. Und darum ist es überfällig, dass man die Oltner Bevölkerung dazu befragt.

Philippe Ruf spricht vor einem Bild des Malers Franco Müller. Bruno Kissling

Das wird jetzt mit dieser Abstimmung gemacht.

Nein, es ist der Entscheid, ob das Volk das Kunstmuseum, so wie es jetzt angedacht ist, unterstützen will und den Umbau in ein Wohn- und Geschäftshaus vorantreiben möchte für so viel Geld wie geplant. Aber es ist kein Entscheid für oder gegen ein Kunstmuseum.

Dann hätte das Volk also separat über die beide Geschäfte abstimmen sollen?

Genau.

Aber dann hätte von Ihrer Seite, die gegen diese Verknüpfung der beiden Vorlagen Kunstmuseum sowie Wohn- und Geschäftshaus sind, ein Antrag im Gemeindeparlament gestellt werden müssen?

Es war eine Vorlage des Stadtrats. Ich bin mir nicht sicher, ob eine solche Aufsplittung der beiden Geschäfte möglich gewesen wäre. Dann hätten wir es zurückweisen müssen.

Sie hätten aber auch eine Volksinitiative starten können mit der Frage: Wollen wir ein Kunstmuseum, Ja oder Nein? Die Hürde mit 500 Unterschriften innert 60 Tage ist ja nicht so hoch.

Das wäre durchaus eine Option. Aber ich glaube, die Frage mit Ja oder Nein greift zu kurz. Wir müssten verschiedenen Alternativen anschauen.

Mögliche Alternativen haben Sie bereits in einem dringlichen Vorstoss im März, der vom Gemeindeparlament aber abgelehnt wurde, vorgebracht: Eine Markthalle und das Haus der Fotografie sollten als Alternative zu einem Kunstmuseumsneubau geprüft werden.

Es gibt für mich auch andere Optionen, die eine Innenstadt beleben könnten. Stichwort Gastronomie: Es gibt tolle Cafés und dann die zwei Fast-Food-Restaurants an der Kirchgasse, aber gut essen kann man dort nicht. Das fehlt mir an einem solchen zentralen Ort.

Gerade so ein Gastronomiebetrieb hätte ja der Stadtrat im Haus 8 an der Kirchgasse nach dem Umbau womöglich vorgesehen.

Ja, aber das Vorgehen der Stadt stand unter schlechten Vorzeichen und hat kein Interesse bei Investoren ausgelöst. Ich bin aber dagegen, dass das heutige Kunstmuseumsgebäude verkauft wird, da bin ich mit den Linksgrünen einig. Man kann da durchaus etwas Gescheites im Baurecht oder als Stadt machen.

Das Kunstmuseum Olten an der Kirchgasse 8, das in ein Wohn- und Geschäftshaus umgebaut werden soll. Bruno Kissling

Sie schlugen auch eine Markthalle in der Nummer 8 oder 10 vor. Neben dem Problem, dass die beiden Häuser dafür wohl zu klein sind, wird in Aarau derzeit darüber diskutiert, ob die bestehende Markthalle belebt oder sogar abgerissen werden soll – auch von bürgerlicher Seite.

Soweit würde ich nicht gehen. Zudem ist die Lage der Markthalle in Aarau nicht so zentral in der Innenstadt wie es bei uns wäre. Ferner könnte man eine Markthalle auch mit Kulturangeboten kombinieren wie Lesungen, Fotoausstellungen oder auch mit einem Gastronomieangebot.

Man wirft den Kritikern des Kunstmuseums von den Befürworterinnen vor, dass diese das Kunstmuseum gegen das Haus der Fotografie ausspielen – eine Institution mit einer 120-jährigen Geschichte gegen einen Newcomer.

Nein, das eine kann durchaus mit dem anderen koexistieren. Aber: Fotokunst haben wir in Winterthur und Lausanne, Kunst hingegen fast überall, auch ganz in der Nähe mit Aarau und Solothurn. Mit dem International Photo Festival haben wir internationale Strahlkraft erreicht, das haben wir mit dem Kunstmuseum ganz klar nicht.

Also doch ein Gegner des Kunstmuseums?

Nein, so sehe ich mich nicht. Die Bevölkerung soll einfach darüber abstimmen können; von ihr verlangt man ja, dass sie es bezahlt.

Aber jetzt drehen Sie sich schon ziemlich im Kreis: Zuerst sagen Sie, Sie wollen kein Kunstmuseum, dann, man müsste Alternativen zum Kunstmuseum anschauen, plötzlich sind Sie für eine Koexistenz von Kunstmuseum und Haus der Fotografie. Das nimmt Ihnen doch niemand ab?

Doch, das ist meine Aufgabe als Politiker: Ich schaue, was die beste Lösung für die gesamte Bevölkerung ist. Ich möchte, dass die Bevölkerung endlich mitreden kann, was sie will. Und das ist mit der Verknüpfung der beiden Geschäfte immer noch nicht so möglich, wie ich mir das gewünscht hätte. Es war immer die Rede davon, dass man dann über ein Kunstmuseum separat abstimmen kann. Und das ist jetzt immer noch nicht der Fall. Das stört mich.

Was müsste in Ihren Augen nach einem Volksnein zum Projektierungskredit geschehen?

Ich verlange, dass der Stadtrat anschaut, was es für verschiedene Alternativen für ein Kunstmuseum gibt und nochmals über die Bücher geht: Ist es der richtige Ort? Ist es die richtige Form eines Kunstmuseums? Stimmt der Preis? Gibt’s andere Möglichkeiten, um so einen attraktiven Platz mitten im Stadtzentrum zu nutzen? Diese Fragen müssen gestellt wurden, und das Gemeindeparlament muss das Thema dann nochmals diskutieren.

Wird der Projektierungskredit am 25. September hingegen angenommen, würden Sie den Volksentscheid akzeptieren und auch den Baukredit, der ja in einem Jahr obligatorisch vors Volk kommt, nicht mehr bekämpfen. Sie sprachen in der Parlamentssitzung Ende Juni gar von einer «Absichtserklärung» oder «Wer A sagt, muss dann auch B sagen». Stehen Sie immer noch zu diesen Aussagen?

Jetzt haben Sie nur einen Teil der Aussagen, die ich im Parlament gemacht habe, zitiert. Es war ein Gesamtvorschlag, einen Deal einzugehen, wenn wir uns im Parlament geeinigt hätten, den Projektierungskredit dem obligatorischen Referendum zu unterstellen. Linksgrün wollte allerdings nicht auf diesen Kompromiss eingehen.

Aber die Folge wäre ja schliesslich dieselbe: Wenn die Stimmbevölkerung zum Projektierungskredit Ja sagt, müsste man dann auch zum Baukredit ein Jahr später zusagen.

Das ist das Problem der Zusammenführung der beiden Geschäfte, das ich angesprochen habe: Man weiss nicht: Geht es jetzt ums Kunstmuseum oder um das Bauprojekt im Wohn- und Geschäftshaus an der Kirchgasse 8? Wir wissen nicht, was die Bevölkerung je separat zum Kunstmuseum oder zum Bauprojekt an der Liegenschaft 8 sagen würde. Das ist bei einem Volksja, aber auch bei einem Nein alles reine Spekulation. Umso wichtiger ist es, jetzt Nein zu sagen, damit nicht 2,5 Millionen unnötig ausgegeben werden.

