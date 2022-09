Olten SüdWest Vizestadtpräsidentin Marion Rauber sagt, wieso sich der Stadtrat einig war: «Wir vergeben uns mit dem Weiterzug ans Bundesgericht zeitlich nichts» Der Stadtrat ficht das Urteil des Verwaltungsgerichts zum neuen Gestaltungsplan Olten SüdWest an: Marion Rauber streicht im Interview die Gründe hervor, wieso die Regierung einstimmig dafür war, vor Bundesgericht zu ziehen. Interview: Fabian Muster Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Der Stadtrat befürchtet, dass mit dem bisherigen Gestaltungsplan in Olten SüdWest weiterhin so uniform gebaut wird bis bisher (im Hintergrund das Stadthaus). Bruno Kissling

Baudirektorin und Vizestadtpräsidentin Marion Rauber beantwortet in Abwesenheit des Stadtpräsidenten Thomas Marbet, der zu Besuch in der Oltner Partnerstadt Altenburg (D) weilt, die Fragen dieser Zeitung auf Anfrage schriftlich.

Der Stadtrat zieht das negative Urteil des Verwaltungsgericht zum überarbeiteten Gestaltungsplan ans Bundesgericht weiter. Warum?

Baudirektorin und Vizestadtpräsidentin Marion Rauber. Bruno Kissling

Marion Rauber: Der Stadtrat ist überzeugt, dass die avisierte räumliche Entwicklung Olten SüdWest, an der während über sieben Jahren Behörden und Fachleute von Stadt und Kanton zusammen mit externen Fachleuten, Kommissionen und Bevölkerung gearbeitet haben, die richtige Grundlage für eine nachhaltige und qualitätsvolle Stadtentwicklung ist. Nicht zuletzt ist die Entwicklung auch wichtig für weitere Projekte wie das Multiprojekt der SBB über 100 Millionen Franken beim Bahnhof Hammer, das Areal Stationsstrasse und den Masterplan Schützenmatte. Wir vergeben uns mit dem Weiterzug ans Bundesgericht zeitlich nichts.

Der Kanton hat das Urteil nicht angefochten, die Grundeigentümerin Terrana AG Rüschlikon ebenfalls nicht. Was macht den Stadtrat so sicher, dass man vor Bundesgericht nicht nochmals durchfällt?

Wenn ein letztinstanzlicher Gerichtsentscheid ans Bundesgericht weitergezogen wird, gibt es nie eine Garantie, dass man obsiegen wird. Jedoch ist das Risiko, welches mit der Rechtskraft des Entscheides des Verwaltungsgerichtes entstehen würde, derart gross, dass ein Gang ans Bundesgericht für alle Stadtratsmitglieder naheliegt.

Kritisiert hat das Verwaltungsgericht vor allem, dass der Planungshorizont bis 2055, also mit mehr als 30 Jahren, viel zu lang sei. Das verbiete das neue Raumplanungsgesetz, bei dem der Planungshorizont gemeinhin 15 Jahre beträgt. Mit der geplanten Umzonung wäre die «städtische Bauzone überdimensioniert», hiess es im Urteil. Diesen Punkt umzukippen, scheint rechtlich unmöglich.

Die Grösse der städtischen Bauzone ändert sich mit der Teilzonenplanänderung nicht, es geht ja nicht um eine Einzonung, sondern um eine Umzonung. Die Beurteilung des kantonalen Amtes für Raumplanung (Vorprüfungsbericht vom 12. August 2019) zeigt zudem, dass es auch eine andere Auslegeordnung geben kann, wo die Auswirkungen auf die Ortsplanungsrevision als überschaubar beurteilt wird: «Die Überarbeitung des Teilzonen-, Erschliessungs- und Gestaltungsplans Olten SüdWest eilt den stadtweiten Planungsüberlegungen also voraus, was wir aufgrund des grossen öffentlichen Interesses am Gebiet Olten SüdWest und als recht- und zweckmässig erachten. Da die zur Vorprüfung vorgelegte Planung eine bereits rechtskräftige frühere Planung revidiert ohne wesentliche Parameter zu verändern (Bruttogeschossfläche, Ausnützungsziffer, Nutzungsmix), sind die Auswirkungen an den Schnittstellen zur Ortsplanungsrevision überschaubar.»

Ebenfalls moniert hat das Gericht die Erschliessung, die bereits heute ungenügend sei. Wieso macht der Stadtrat bei der Personenunterführung Hammer nun nicht endlich vorwärts?

Die Erschliessung soll auf der einen Seite für die Stadtteile Kleinholz, Bornfeld und auf der anderen Seite für die Innenstadt und die Stationsstrasse/Schützi verbessert werden. Dabei spielt die Stadtteilverbindung eine zentrale Rolle. Das hat auch die SBB dazu motiviert, ihr Multiprojekt ebenfalls jetzt zu lancieren. Dabei gilt es jetzt zwingend, die Koordination bezüglich der Unterführung und das Zeitfenster für eine Realisierung unter dem SBB-Trassee sicherzustellen. Ansonsten sind auch die Agglomerationsgelder in Gefahr. Der für die September-Sitzung gestrichene Projektierungskredit soll nun im ersten Quartal erneut im Gemeindeparlament traktandiert werden.

So sieht das Areal Olten SüdWest aus mit der heutigen Überbauung mit 420 Mietwohnungen. Bruno Kissling

Bis ein Urteil des Bundesgerichts steht, kann es dauern. Bis 2027 müsste aber ein baureifes Projekt der neuen Stadtteilverbindung stehen, damit die drei Millionen an Bundesgeldern des Agglomerationsfonds nicht verloren gehen und die Abstimmung mit dem Sanierungsprojekt der SBB beim Bahnhof Hammer noch möglich ist. Das könnte nun mit dem Weiterzug knapp werden.

Die Planung und Realisierung der Stadtteilverbindung ist unabhängig von der rechtlichen Auseinandersetzung zum Gestaltungsplan Olten SüdWest. Eine hindernisfreie, sichere und velofreundliche Erschliessung ist auch für weitere Stadtteile von Bedeutung. Und zum Zeitpunkt der geplanten baulichen Realisierung zwischen 2026 bis 2028 herrscht auch rechtliche Klarheit beim Gestaltungsplan.

Die Stadt hat mit dem Grundeigentümer auch dank des neuen Gestaltungsplans die Finanzierung für die Stadtteilverbindung gesichert – die Mehrwertabgabe, die mit der Umzonung von weiteren 9 Hektaren erst später fällig würde, hätte die Terrana AG Rüschlikon bereits jetzt bezahlt. Das könnte nun hinfällig werden, weil das Verwaltungsgericht die Umzonung kassiert hat. Das heisst, die Stadt müsste sich die 16 Millionen ans Bein streichen, falls man vor Bundesgericht nicht Recht erhält.

Der vom Stadtrat ausgehandelte Vertrag und damit auch die 16,2 Millionen Franken Finanzierungsbeitrag an die Stadtteilverbindung und die 12'000 m2 Land für öffentliche Bauten und Anlagen werden bereits mit dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes schwierig zu erfüllen. Daher muss eine neue Finanzierungslösung gefunden werden.

Wie könnte diese aussehen?

Wir hatten mit der Grundeigentümerin einen ausgehandelten Vertrag, der nun nicht mehr gültig wäre, falls das Urteil des Verwaltungsgerichts rechtskräftig würde. Die Stadt Olten kann die Stadtteilverbindung mit Kosten von rund 20 Millionen Franken aber sicher nicht alleine stemmen, mit all den anderen Projekten, die ebenfalls anstehen. Daher müssten wir die Finanzierung erneut mit der Grundeigentümerin anschauen.

Die Privatperson, die mit ihrer Beschwerde vor Verwaltungsgericht Recht erhielt, ist der Überzeugung, dass die Areal-Besitzerin mithilfe des Gesetzes gezwungen werden könnte, einen Grossteil zur Finanzierung der Personenunterführung beizutragen. Wie sieht das der Stadtrat?

Der weitere Planungsprozess wird zeigen, wie viel rechtlich eingefordert werden kann. Es sind aber auch Stimmen zu hören, welche verlangen, dass die Grundeigentümerin die Finanzierung der Stadtteilverbindung vollständig übernehmen soll. Eine solche Forderung entbehrt aber jeglicher gesetzlicher Grundlage.

