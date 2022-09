Olten SüdWest: Arealbesitzerin will so weiterbauen wie bisher

Olten SüdWest Nach negativem Gerichtsentscheid: Arealbesitzerin ficht Urteil nicht an – Sigmund Bachmann will gleich eintönig weiterbauen Es war eine Schlappe für die Olten-SüdWest-Besitzerin, aber auch für Stadt und Kanton, welche den neuen Gestaltungsplan gemeinsam ausgearbeitet haben. Zumindest zwei von drei Parteien wollen nicht vor Bundesgericht ziehen. Die Terrana AG Rüschlikon könnte dann mit dem bisherigen Gestaltungsplan weiterbauen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 12.09.2022, 15.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sieht die heutige Überbauung aus - die neuen Bauten könnten ähnlich aussehen, wenn die Arealbesitzerin nach dem bisherigen Gestaltungsplan von 2008 bauen würde. Bruno Kissling

Das Verwaltungsgericht hat die Genehmigung des überarbeiteten Gestaltungsplans in Olten SüdWest aufgehoben. Dies, weil der Planungshorizont bis ins Jahr 2055 zu lang sei und den Vorgaben des Raumplanungsgesetzes widerspreche. Zudem fehle die Koordination mit der laufenden Revision der städtischen Ortsplanung und sei die verkehrsmässige Erschliessung des Quartiers mit Blick auf die vorgesehene Nutzung heute ungenügend.

Sigmund Bachmann, der Vertreter der Areal-Besitzerin Terrana AG Rüschlikon, stellt fest, dass eine einzelne Person mehrere Jahre Arbeit «zunichte gemacht» und einen – zumindest in seinen Augen - verbesserten Gestaltungsplan in Bezug auf Erscheinungsbild, Grünflächen und Wohnqualität verhindert hat. Ein Treffen mit der Person sei über Mittelsleute nicht zustande gekommen, so dass ein direktes Gespräch nie stattgefunden habe.

Areal-Vertreter Sigmund Bachmann, der Fragen zum Masterplan beantwortet, auf dem der überarbeitete Gestaltungsplan basiert. Die Infoveranstaltung fand Ende September 2017 in der Aula der BBZ Olten statt. Patrick Lüthy

Viel Hoffnung hat Bachmann nicht mehr für den neuen Gestaltungsplan, der in Kooperation mit der Stadt Olten und dem Kanton ausgearbeitet wurde. Ein Weiterzug ans Bundesgericht kommt für ihn vor allem aus zeitlichen Gründen nicht infrage.

«Es ist nicht absehbar, dass der überarbeitete Gestaltungsplan innert nützlicher Frist rechtskräftig würde», sagt er. Bis das Bundesgericht einen Entscheid fälle, könne es bis zu einem Jahr dauern. Bei einer Rückweisung ans Verwaltungsgericht käme nochmals bis zu einem Jahr dazu.

Gestaltungsplan: Kein neuer Anlauf mit der Stadt

Auch für einen erneuten Anlauf mit der Stadt, um den bisherigen Gestaltungsplan aus dem Jahr 2008 anhand der kritisierten Punkte des Verwaltungsgerichts zu überarbeiten, ergibt für ihn keinen Sinn. Zwar könnte man sich mit der Stadt wieder finden, glaubt er, doch ein neuer Gestaltungsplan müsste wiederum aufgelegt werden mit den entsprechenden Einsprachemöglichkeiten. «Es würde sicher jemand einen neuen wunden Punkt finden.»

Wird das Urteil des Verwaltungsgerichts rechtskräftig, wäre der bisherige Gestaltungsplan aus dem Jahr 2008 weiterhin gültig. Dort ist noch keine Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ausgeschieden für ein neues Schulhaus. Das würde hinfällig.

Das hiesse ausserdem, dass nur fünfstöckige Gebäude möglich sind, was mit der Ausnützungsziffer zu den uniformen und eintönigen Bauten führen könnte wie bisher mit dem geringeren Anteil von Grünfläche. Bachmann macht kein Geheimnis daraus, dass er dies so tun würde. Er sagt:

«Aus wirtschaftlichen Gründen werde ich von der bewilligten Ausnützung nicht abweichen.»

Vertrag für frühzeitige Mehrwertabgabe käme nicht zustande

Mit einer Rückweisung des neuen Gestaltungsplans würde auch der Vertrag mit der Stadt nicht zum Tragen kommen, der für die vorzeitige Abschöpfung der Mehrwertabgabe wegen der Umzonung von 9 Hektaren Industrieland eigentlich erst später fällig würde. Rund 16 Millionen Franken hätte die Terrana AG Rüschlikon an eine neue Personenunterführung Hammer bezahlt.

Zusammen mit den Beiträgen von 3 Millionen des Agglomerationsfonds käme eine Langsamverkehrsverbindung den Wohngebieten westlich der Eisenbahnlinie durch den Hammer-Bahnhof in die Innenstadt die Stadtkasse bei derzeitigen Baukosten von 20 Millionen Franken noch auf 1 Million zu stehen.

Der Neubau der Personenunterführung Hammer soll mit dem Sanierungsprojekt der SBB für den Bahnhof Hammer koordiniert werden. Bruno Kissling

Bachmann hatte zu einem früheren Zeitpunkt - noch vor der Ausarbeitung des neuen Gestaltungsplan - der Stadt schriftlich versprochen, bis zu 2,5 Millionen an die neue Unterführung zu zahlen. Dieser Vertrag ist weiterhin gültig. Für Bachmann sollte der Bau der Verbindung für Fussgänger und Velofahrerinnen zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen, da er Hand in Hand mit den SBB und deren 100-Millionen-Projekt für den Bahnhof Hammer ausgeführt werden könnte.

Er hofft daher, dass eine andere Lösung für die Finanzierung gefunden werden kann, zu der auch die Terrana AG Rüschlikon bis zu einem gewissen Grade Hand bieten würde; Genaueres dazu wollte er aber nicht sagen.

Derzeit sind in der bisherigen Überbauung rund 290 von 420 Wohnungen vermietet. Innerhalb von drei Monaten könnte die Terrana AG Rüschlikon ein neues Projekt eingeben. Bachmann hofft, dass bei weiteren Überbauungen auf bis zu zwei Baufeldern eine kritische Masse erreicht werden könnte, damit wirklich ein neuer Stadtteil entstünde, der besser vom Wohnungsmarkt aufgenommen würde und mehr Leute dahin zügelten.

Verkauf von Areal kommt für Besitzerfirma nicht infrage

Unklar ist auch, wie es mit der geplanten Pflegeheimbau des Hauses zur Heimat weitergeht. Bachmann hat die Verantwortlichen über das Gerichtsurteil orientiert und erwartet deren Rückmeldung.

Trotz der Mühen, die das Oltner Entwicklungsgebiet mit 24 Hektaren der Terrana AG Rüschlikon macht, will Bachmann von einem Verkauf des Areals nichts wissen. Es sei die einzige Baulandreserve, die seine Firma noch besitze. «Diese werde ich sicher nicht wegen dieses momentanen Rückschlags verkaufen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen