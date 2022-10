Olten Südwest FDP Olten fordert Stadtrat zur sofortigen Rücknahme seines «Notrechtsentscheids» auf In einem offenen Brief verlangt die FDP Olten vom Stadtrat, seinen Entscheid über den dringlichen Zusatzkredit für die Stadtteilverbindung Hammer in der Höhe von 600'000 Franken zurückzunehmen. Die Partei kritisiert die Anwendung von Notmassnahmen, obwohl keine Notsituation vorliege. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 31.10.2022, 11.52 Uhr

Die Stadtteilverbindung Hammer soll Olten SüdWest besser mit dem Bahnhof Hammer und der Stadt erschliessen. Bruno Kissling

Die FDP Olten fordert den Stadtrat dazu auf, in seiner Sitzung vom 31. Oktober den Entscheid betreffend «Vorprojekt Stadtteilverbindung Hammer – Dringlicher Zusatzkredit» zu widerrufen. Stattdessen soll der Stadtrat den Kreditantrag in der nächsten Sitzung vom 23. und 24. November dem Gemeindeparlament ordentlich zur Beschlussfassung vorlegen. Dies geht aus einem offenen Brief hervor, den die FDP an die Adresse des Stadtrats richtete.