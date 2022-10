Olten Südwest FDP Olten fordert Stadtrat zur sofortigen Rücknahme seines «Notrechtsentscheids» auf – dieser geht aber nicht darauf ein In einem offenen Brief verlangt die FDP Olten vom Stadtrat, seinen Entscheid über den dringlichen Zusatzkredit für die Stadtteilverbindung Hammer in der Höhe von 600'000 Franken zurückzunehmen. Die Partei kritisiert die Anwendung von Notmassnahmen, obwohl keine Notsituation vorliege. Adrian Kamber Jetzt kommentieren Aktualisiert 31.10.2022, 17.46 Uhr

Die Stadtteilverbindung Hammer soll Olten SüdWest besser mit dem Bahnhof Hammer und der Stadt erschliessen. Bruno Kissling

Die FDP Olten fordert den Stadtrat dazu auf, in seiner Sitzung vom 31. Oktober den Entscheid betreffend «Vorprojekt Stadtteilverbindung Hammer – Dringlicher Zusatzkredit» zu widerrufen. Stattdessen soll der Stadtrat den Kreditantrag in der nächsten Sitzung vom 23. und 24. November dem Gemeindeparlament ordentlich zur Beschlussfassung vorlegen. Dies geht aus einem offenen Brief hervor, den die FDP an die Adresse des Stadtrats richtete.

Bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheides über einen solchen Kreditantrag könne der Stadtrat – entgegen seiner Aussage in seiner einleitend erwähnten Medienmitteilung – weiterhin mit den SBB, dem Grundeigentümer von Olten SüdWest und weiteren Parteien unter Beachtung seiner Finanzkompetenzen Gespräche führen. Diese liegen bei einmaligen Ausgaben bei 400'000 Franken, bei wiederkehrenden bei 40'000 Franken.

Wie vergangene Woche bekannt wurde, hat der Oltner Stadtrat einen dringlichen Zusatzkredit in der Höhe von 600'000 Franken für die weitere Planung der Stadtteilverbindung Hammer beschlossen. Der Stadtrat befürchtete, dass die SBB ihr 100-Millionen-Multiprojekt alleine weiterplanen würde - ohne Abstimmung mit der Stadt über die Unterführung vom Bahnhof Olten-Hammer zum Gebiet Olten SüdWest.

Der Stadtrat begründete seinen Entscheid in Analogie zu Paragraf 146, Absatz 2 des kantonalen Gemeindegesetzes. Dieser erlaubt die Bewilligung eines dringlichen Nachtragkredits, wenn die Mehrausgabe nicht voraussehbar, notwendig und unaufschiebbar ist.

«Gesetzliche Kompetenzen ausgehebelt und klar überschritten»

Die FDP beklagt, dass der Stadtrat diese Voraussetzungen nicht näher begründet, und wirft dem Stadtrat vor, die «gesetzlichen Finanzkompetenzen ausgehebelt und klar überschritten» zu haben. Sie spricht in dem Brief davon, dass der Stadtrat «Notmassnahmen anwenden würde, obwohl gar keine Notsituation vorliegt und ordentliche politische Entscheidungswege möglich wären». Insbesondere habe der Stadtrat selbst das bereits für die September-Sitzung des Gemeindeparlaments traktandierte Geschäft kurzfristig verschoben. Die FDP bezeichnet den vom Stadtrat gewählten Weg «sowohl politisch als auch rechtlich als falsch und unstatthaft».

Mit der Rücknahme des Beschlusses und der Vorlage des Geschäfts an der nächsten Gemeindeparlamentssitzung würde der Stadtrat «im reputationsmässig schwer belasteten Thema Olten SüdWest neues Vertrauen gewinnen», wie es weiter heisst. Zudem könnte der Stadtrat so «auch frühzeitig die Erfolgsaussichten einer späteren, zwingenden Volksabstimmung über einen Baukredit von inzwischen weit über 20 Millionen Franken wesentlich erhöhen.»

Die FDP schreibt weiter, dass dem Stadtrat Beschwerden gemäss Paragraf 202 des Gemeindegesetzes drohen würden, wenn er auf dem Zusatzkredit beharrt. Diese Beschwerden hätten «gute Erfolgsaussichten und würden die Planung der Stadteilverbindung länger verzögern als ein ordentlicher Parlamentsbeschluss.»

Stadtrat geht nicht auf Forderung der FDP ein

Wie Stadtschreiber Markus Dietler am Abend mitteilte, habe der Stadtrat in seiner Sitzung über den offenen Brief der FDP gesprochen. Der Stadtrat sei zum Entscheid gekommen, an dem Beschluss vom 24. Oktober über den dringlichen Zusatzkredit festzuhalten. Diesen Entscheid wird er mit einer Erklärung an der Parlamentssitzung vom 23. und 24. November 2022 begründen.

