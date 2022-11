Stadtteilverbindung Hammer FDP Olten wird Beschwerde gegen dringlichen Zusatzkredit einreichen: «Befremdlich, dass Stadtrat Entscheid erst in drei Wochen begründen will» Der Stadtrat hält an seinem «Notmassnahmen-Entscheid» über den Kredit von 600'000 Franken fest und will ihn nicht dem Gemeindeparlament vorlegen. Vertreter der FDP wollen nun beim Kanton Beschwerde gegen den Stadtrat einreichen. Adrian Kamber 01.11.2022, 14.21 Uhr

Der Oltner Stadtrat wird sich mit einer Beschwerde auseinandersetzen müssen. Bruno Kissling

«Es wird ganz sicher eine Beschwerde gegen den Stadtrat wegen Kompetenzüberschreitung geben», sagt Nico Zila, Gemeindeparlamentarier und Fraktionschef der FDP. «Wir begreifen nicht, warum der Stadtrat für dieses Geschäft ohne Not einen dringlichen Kredit gesprochen hat. Dieses Vorgehen ist für uns politisch und juristisch nicht nachvollziehbar.»

Wie diese Zeitung berichtete, forderte die FDP Olten den Stadtrat in einem offenen Brief dazu auf, den am 24. Oktober beschlossenen dringlichen Zusatzkredit über 600'000 Franken für das Vorprojekt Stadtteilverbindung Hammer zurückzunehmen. Stattdessen sollte der Stadtrat das Geschäft dem Gemeindeparlament an einer der beiden nächsten Sitzungen vom 23. und 24 November vorlegen. Dieser ging aber nicht auf die Forderung ein und hält an seinem Entscheid fest.

Nico Zila, Gemeinderat und Fraktionschef FDP Olten zvg

«Als Antwort auf unseren offenen Brief erhielten wird bloss einen Zweizeiler. Das hat uns doch etwas überrascht. Wir finden es befremdlich, dass der Stadtrat seinen Entscheid erst in drei Wochen an der Gemeindeparlamentssitzung begründen will», so Zila. Und weiter:

«Das Geschäft wäre für die FDP inhaltlich voraussichtlich unumstritten gewesen. Der Stadtrat hätte eine komfortable Mehrheit gehabt. Es leuchtet uns nicht ein, warum man mit diesem vorschnellen Vorgehen nun die Leute gegen sich aufbringt.»

Einzelne Parteimitglieder werden Beschwerde einreichen

Wie die FDP in ihrem Brief bereits antönte, will man nun beim kantonalen Departement des Inneren eine Beschwerde gegen den Stadtrat einreichen. Der Stadtrat sei gemäss der FDP nicht berechtigt gewesen, seinen Entscheid auf Paragraf 146, Absatz 2 des kantonalen Gemeindegesetzes zu stützen. Dies aus dem Grund, dass die Kriterien der Unvorhersehbarkeit und der Unaufschiebbarkeit nicht gegeben seien.

Da die Partei als solche nicht beschwerdeberechtigt ist, werden nun einzelne Parteimitglieder die Beschwerde einreichen. Wer das genau sein wird, konnte Zila noch nicht sagen. Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage ab Bekanntgabe des Entscheids.