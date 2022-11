Stunk im Altersheim Weingarten Olten: Das sagt der Kanton

Olten Stunk im Alters- und Pflegeheim Weingarten: Das sagt der Kanton dazu Missmanagement, Kommunikationsprobleme, Personalnot: Die Probleme im einstigen Bürgerheim sind bekannt und offenkundig akut. Das Gesundheitsamt steht deshalb in engem Kontakt mit den Heimverantwortlichen. Urs Huber 23.11.2022, 12.30 Uhr

Das Alters- und Pflegeheim Weingarten in Olten kommt nicht zur Ruhe. Bruno Kissling

Sie waren nicht etwa aus der Luft gegriffen, die Äusserungen von Heinz Eng, dem Heimkommissionspräsidenten des Oltner Alters- und Pflegeheims Weingarten. Am 19. November hatte er in einer Stellungnahme die Variante« Schliessung des Heims» nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Bauliche Veränderungen seien zwingend notwendig, das Angehen von Verbesserungen etwa bezüglich Heimleitung, Personal, Pflege ebenso. «Andernfalls droht dem Heim der Entzug der Betriebsbewilligung», so Eng damals.