Kunstmuseum Olten: Jetzt prüft auch die FDP ein Referendum

Olten Stadtverwaltung widerspricht Gegnerschaft des Kunstmuseums-Projekt: «Kirchgasse 8 kann rentabel betrieben werden» Nach der SVP überlegt sich nun auch die FDP, ein fakultatives Referendum ergreifen. Die Stadtverwaltung äussert sich zudem zur Kritik der beiden bürgerlichen Parteien, dass die Nettorendite zu tief und die Projektierungskosten zu hoch seien. Fabian Muster Jetzt kommentieren 24.06.2022, 19.06 Uhr

Eine allfällige Referendumsabstimmung wäre Ende November. Bruno Kissling

Das Gemeindeparlament hat am Donnerstagabend die weitere Planung des Kunstmuseums Olten und des neuen Wohn- und Geschäftshauses gegen die Stimmen von SVP und FDP bewilligt. Auch dem Antrag der Freisinnigen, den Projektierungskredit von 2,5 Millionen Franken freiwillig dem Stimmvolk zu unterbreiten, hat das Mitte-links-Bündnis aus SP, Olten jetzt!, Grüne sowie Mitte/GLP/EVP-Fraktion nicht entsprochen (siehe gestrige Ausgabe).

Derzeit prüft nicht nur die SVP, sondern auch die FDP, ob man ein fakultatives Referendum ergreifen will. Auf Anfrage schreibt Fraktionschef Nico Zila, dass man dazu einen Entscheid im Parteivorstand fällen werde.

Projektierungskredite verglichen bei anderen Projekten

Einer der Kritikpunkte der Gegnerschaft war die Höhe des Projektierungskredits von 2,5 Millionen Franken, was 11 Prozent der Grobkostenschätzung für die Entwicklung der beiden städtischen Gebäude an der Kirchgasse 8 und 10 ausmacht; diese beläuft sich auf insgesamt 22,8 Millionen Franken.

Die Projektierungskredite der vergangenen beiden Grossprojekte in Olten waren ähnlich hoch, der prozentuale Anteil an den Gesamtkosten einmal tiefer und einmal höher: Für die neue Schulanlage Kleinholz kosteten die Planungen 2,22 Millionen, was 8,8 Prozent der Gesamtkosten ausmachte (der Baukredit selbst schlug mit 39,8 Millionen zu Buche); bei den Planungen für den neuen Bahnhofplatz hat das Parlament im September 2020 2,7 Millionen Franken bewilligt, was 11,3 Prozent an den Gesamtkosten ausmacht (der Anteil der Stadt Olten am Bauprojekt liegt derzeit bei 23,9 Millionen).

Baudirektionsleiter Kurt Schneider erklärt, dass der Aufwand für die Projektierung für den Umbau respektive die Ergänzung bereits bestehender Gebäude wie dem neuen Kunstmuseum und dem Wohn- und Geschäftshaus mit verschieden Grössen und Arten von Räumen oder bei komplexen Lagen im innerstädtischen Bereich wie dem Bahnhofplatz höher sind; dies etwa im Vergleich zu einem Schulhaus, das auf der grünen Wiese mit relativ einfachen und repetitiven Grundrissen neu gebaut werden kann.

Stadt will bei Rendite-Liegenschaft Investitionskosten tief halten

Der Vorwurf der SVP, dass die Nettorenditeberechnung für das geplante Wohn- und Geschäftshaus an der Kirchgasse 8 mit 1,9 Prozent zu tief sei – die Bruttorendite betrüge 3,9 Prozent –, sei eine politische Wertung, sagt Schneider. «Gemäss dem Nachweis von einem ausgewiesenen Spezialisten für Bauökonomie kann das Gebäude rentabel betrieben werden.»

Falls die Politik eine höhere Rentabilität möchte, sei dies mithilfe von zwei Reglern umsetzbar: Entweder die Stadt saniere die Liegenschaft günstiger oder verlange einen höheren Mietzins. Somit hat die Stadt Olten laut dem Baudirektionsleiter auch bei einer Rendite-Liegenschaft ein natürliches Interesse daran, dass die Investitionskosten einer strengen Kostenkontrolle unterliegen.

