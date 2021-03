Olten Stadtrat zur Verschiebung des Oltner Schulfestes: «Das Risiko wäre einfach zu gross» Der Grossanlass Schulfest findet wegen Corona nicht wie geplant im Sommer 2021 statt, sondern wird ins kommende Jahr verschoben; die Vorbereitungsarbeiten machen einen frühzeitigen Entscheid nötig. Urs Huber 02.03.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schulfest 2019 in Olten. Damals war von Cornona noch nichts zu spüren.

Patrick Luethy / OLT

1875 stand dem Oltner Schulfest eine Scharlachepidemie im Weg, 147 Jahre später, die Coronapandemie. Am Dienstag nämlich hat der Stadtrat bekanntgegeben, das Schulfest vom 4. Juli 2021 ins kommende Jahr zu verschieben. «Das Risiko wäre einfach zu gross», so Stadträtin Iris Schelbert Widmer. 1500 Schulkinder samt Eltern und weiteren Verwandten; letztlich eben doch zu viele Menschen für das grösste eigentliche Stadtfest.

Umzug vielleicht noch möglich

«Der Umzug an sich wäre womöglich noch zu verantworten gewesen, weil sich die Zaungäste auf die Umzugsroute verteilen», so die Stadträtin weiter. Aber dann, bei der Verpflegung über Mittag, den speziellen Aufführungen in der Schützi, das samstägliche Bürostuhlrennen: «Nein, das wäre nicht zu verantworten gewesen.» Planungen, welche nach dem Umzug die Trennung der Schülerinnen und Schüler von der Festgemeinde vorsahen, wurden verworfen.

«Es gab einfach keine befriedigende Lösung»

, bilanziert die Stadträtin und Vorsteherin der Direktion Bildung. Der Entscheid kommt überraschend früh: «Ein rascher Entscheid war nötig geworden, weil das Fest, das bei den letzten Auflagen mit dem Bürostuhlrennen kombiniert worden war, jeweils mit aufwendigen Vorbereitungen – insbesondere auch auf Seiten der Schulen für den Festumzug, aber auch bei den beteiligten Vereinen – verbunden ist», hatte der Stadtrat seinen Beschluss begründet.

Schade, aber nicht wirklich überraschend

Vom Entscheid sind also nicht nur die Kinder der städtischen Schulen und deren Umfeld betroffen, sondern auch eine Zeile weiterer Mitwirkenden: «Heuer hätten wir endlich mal genügend Musikgesellschaften als Gäste am Umzug begrüssen können», sagt Iris Schelbert Widmer. Ihrer fünf nämlich. Eine davon: logischerweise die Stadtmusik Olten. Daraus wird jetzt nichts.

«Es wäre für uns einer der ersten Auftritte nach Corona geworden», sagt Präsidentin Ursula Tschan. Die Teilnahme am jeweiligen Schulfestumzug sei durchaus etwas Spezielles, gibt sie weiter zu verstehen. «Wann hat man denn sonst so viel Publikum», so die Präsidentin weiter. Ein lebendiger Auftritt ohne Bewertungsdruck sei die Teilnahme jeweils, in festlicher Atmosphäre notabene.

Und jetzt? «Schade», sagt die Präsidentin, aber wirklich überraschend komme der Entscheid nicht. Finanzielle Einbussen deswegen habe der Verein allerdings nicht zu befürchten. Die Teilnahme am Umzug ist Teil des Leistungsvertrages, den die Stadtmusik mit dem offiziellen Olten abgeschlossen hat.

Bürostuhlrennen: Vielleicht später dann

Für Lee Aspinall, dem Vater des populären Oltner Bürostuhlrennens, kommt die Absage, wenn auch nicht unerwartet, so doch etwas früh. «Aber ich verstehe durchaus, dass in der Schule andere Zeit- und Planungshorizonte zur Anwendung kommen müssen», meint er. Ob das Bürostuhlrennen allenfalls noch in diesem Jahr zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt wird oder wie das Schulfest ins kommende Jahr verlegt wird, entscheidet sich in den nächsten drei, vier Wochen. Verhandlungen mit Sponsoren sind am Laufen. «Es dürfte allerdings grundsätzlich nicht einfach sein, dafür eine Bewilligung zu bekommen», reicht Aspinall noch nach.

Ebenfalls zu den Helfenden am Schulfest gehört jeweils der Sportverein Olten. Wie Präsident Luis Geiser erklärt, sei der Verein jeweils mit Beiz und asiatischer Küche präsent gewesen. «Das hat für uns jeweils einen Gewinn in mittlerer vierstelliger Höhe bedeutet.» Der falle jetzt dahin. «Grundsätzlich sind wir ein eingespieltes und erfahrenes Team, welches mit einer kurzen Vorbereitungszeit auskommen würde.» Aber der Absageentscheid sei logischerweise unter andern Gesichtspunkten gefallen. Planungssicherheit sei absolut bedeutend. «Für uns jedenfalls geht die Terminierung des Entscheides in Ordnung», so Geiser zum Schluss.