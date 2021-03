Corina Bolliger von der Jungen SP fordert in einer Motion die Errichtung mindestens zweier städtischer Tagesschulen in Olten. Der Stadtrat verweist in seiner Antwort auf eine dazu laufende Bedürfnisabklärung der Stadt in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Rebecca Rutschi 0 Kommentare 23.03.2021, 05.00 Uhr