360 Stellenprozente mehr für Oltner Stadtverwaltung

Olten Stadtrat beantragt fürs nächste Jahr mehr Stellen – unter anderem soll der Werkhof einen Vollzeit-Mitarbeitenden mehr erhalten Die Oltner Stadtverwaltung soll per Anfang 2023 insgesamt um 360 Stellenprozente aufgestockt werden – dies weil die Aufgaben zunehmen. Ursprünglich war sogar ein höhere Stellenaufstockung geplant.

Mitarbeiter des Städtischen Werkhofes Olten entsorgen im Gebiet Kleinholz zusammen mit der Grünabfuhr die abgeräumten Christbäume in der Stadt Olten. Bruno Kissling

Die Bevölkerung wächst, die Ansprüche der Leute wachsen und damit hat auch die Oltner Stadtverwaltung mehr zu tun: So geht jedenfalls zusammengefasst die Argumentation des Stadtrats. Er beantragt nämlich für nächstes Jahr insgesamt 360 Stellenprozente mehr in den drei Bereichen Soziales, Bildung und Werkhof.

Der eigentliche Bedarf wäre sogar noch höher, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Doch «aufgrund einer gesamtstädtischen Betrachtung und Priorisierung wurden die Anträge gegenüber dem eigentlichen Bedarf deutlich reduziert.» Insgesamt verzichtet der Stadtrat auf eine Erhöhung von weiteren 320 Stellenprozenten in den drei genannten Bereichen.

Sozialregion Olten soll 200 Stellenprozente mehr erhalten

Die stärkste Stellenanpassung soll es bei der Sozialregion Olten geben. Dort gibt es den grössten Nachholbedarf. Im Vergleich mit anderen Sozialregionen im Kanton zeigt sich, dass in Olten die meisten Fälle pro Mitarbeitenden betreut werden, nämlich 91 Fälle pro 100 Stellenprozente. Die national zuständige Fachstelle beim Kindes- und Erwachsenenschutz empfiehlt ein Verhältnis von 50 bis 60 Fälle pro Vollzeitangestellte.

Im entsprechenden Stadtratsprotokoll heisst es denn auch schwarz auf weiss: «Die Qualität der Arbeit nimmt aufgrund der hohen Fallbelastung ab respektive die Arbeit kann nicht mehr zufriedenstellend ausgeführt werden.» Die Sozialregion Olten sehe sich aus diesem Grund regelmässig mit negativen Rückmeldungen von Angehörigen der Klientinnen und Klienten sowie von Institutionen zur Qualität der Arbeit der Mandatsführenden konfrontiert. Darunter leidet auch die Mitarbeiterzufriedenheit.

Daher soll der Stellenplan in den nächsten drei Jahren kontinuierlich angepasst werden. So will die Sozialregion 200 Stellenprozente mehr, was zusätzliche Kosten von 242'000 Franken jährlich auslöst. Ursprünglich war gar eine Aufstockung von insgesamt 360 Stellenprozenten geplant.

Schulverwaltung: 60 Prozent höheres Pensum

Auch bei der Bildung sieht der Stadtrat erneut Handlungsbedarf. Statt der von der Direktion beantragten 120 Stellenprozenten werden vom Stadtrat nach einer Überprüfung allerdings nur 60 Prozent für die Schulverwaltung freigegeben. Das führt zu jährlichen Mehrkosten von rund 83'000 Franken. Zudem wurde bei der Schulverwaltung ein auf Ende 2022 befristetes 20-Prozent-Pensum in ein unbefristetes umgewandelt. Vorerst verzichtet wird auf eine zusätzliche Kinder-, Jugend- und Familienförderung.

Werkhof erhält einen Vollzeit-Mitarbeitenden mehr

Einen Vollzeit-Mitarbeitenden mehr soll der Werkhof beim Gärtnerei-Team erhalten. Dies, weil es wegen steigender Anzahl Grünflächen und Bäume mehr zu tun gibt. Jährlich kostet dies 97'000 Franken. Auch in diesem Bereich wurde auf eine weitere Stellenerhöhung im Bereich Reinigung von 100 Prozent verzichtet. Der dort höhere Aufwand soll durch geringe Anzahl Touren kompensiert werden.

