Stadtbibliothek Olten: Einführung einer Open Library

Olten Längere Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek: Der Besuch ist jetzt auch möglich, wenn die Schalter zu sind Mit Hilfe eines Chips in der neuen Bibliothekskarte können die Benutzenden nun auch ausserhalb der normalen Öffnungszeiten die Eingangstür der Oltner Stadtbibliothek öffnen. Damit will man sich den Kundenbedürfnissen anpassen. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 01.12.2022, 15.00 Uhr

Die Stadtbibliothek will neue Kundschaft gewinnen. Bruno Kissling

Bisher hat die Oltner Stadtbibliothek regulär 24 Stunden pro Woche geöffnet, dies von Dienstag bis Samstag. Mit dem neuen Konzept Open Library wird die Institution über 20 Stunden pro Woche länger zur Verfügung stehen. Neu kann die Bibliothek seit dem 29. November zu bestimmten Zeiten auch ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten genutzt werden. Ganz ohne Personal.

Ermöglicht wird dies durch die neuen Bibliothekskarten. Diese sind mit einem RFID-Chip ausgestattet. Hält man die Karte auf den Scanner beim Eingang, öffnet sich dieser von jetzt an auch zu den festgelegten Open-Library-Zeiten für die Besucherinnen und Besucher. Neue Kunden erhalten automatisch die entsprechenden Karten, die bereits bestehenden sollen laufend ausgetauscht werden.

Mit diesen neuen Karten erfolgt der Zutritt auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten. zvg

Einführung dank erfolgreicher Pilotphase

«Wir wollen damit auch neue Kundinnen und Kunden gewinnen», sagt Stadtbibliothekarin Dorothee Windlin. Bei der bestehenden Kundschaft waren die Öffnungszeiten immer wieder ein Thema. Dies wurde nicht zuletzt auch bei einer Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur zur Gegenwart und Zukunft der Stadtbibliothek vor rund vier Jahren klar. Als Sofortmassnahme habe man gemäss Windlin nach dieser Studie etwa die Betriebsferien abgeschafft.

Seit Sommer 2021 lief nun eine Pilotphase zur Open Library. Die Stadtbibliothekarin erklärt: «Bereits Ende vergangenen Jahres haben wir festgestellt, dass das Konzept gut ankommt.» Während dieser Phase sei zwar noch jemand vom Personal vor Ort gewesen, aber einen Service habe es wie angedacht keinen gegeben. «Mit den zusätzlichen Öffnungszeiten können wir den Nutzenden ein noch besseres Angebot bieten», so Windlin.

Dorothee Windlin, Leiterin Stadtbibliothek Olten. Bruno Kissling

Open Library gilt nicht am Abend

Verlängerte Öffnungszeiten am Abend wird es nicht geben. Dafür müsste zusätzliches Security-Personal engagiert werden, das am Ende noch einen Rundgang macht, wie Windlin erklärt. Die Open-Library-Zeiten sind deshalb so angesetzt, dass immer jeweils noch eine bediente Öffnungszeit folgt. Anhand der personalisierten Bibliothekskarten könne man sehen, wer die Räumlichkeiten während der Open Library nutzt.

Die Open-Library-Zeiten sind wie folgt: Dienstags bis freitags von 8 bis 10 Uhr und von 12 bis 15 Uhr sowie samstags von 9 bis 10 Uhr. Die bisherigen bedienten Öffnungszeiten von 10 bis 12 Uhr (statt wie bisher bis 11.30 Uhr) und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr bleiben bestehen. Der neue Service ist für Bibliotheksnutzende ab 18 Jahren möglich. Kunden ohne Abo, welche nur die Räumlichkeiten der Bibliothek nutzen, können eine Bibliothekskarte für 5 Franken beziehen.

