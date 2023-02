Marc Hofer war Herr über 1100 Laufmeter im Oltner Stadtarchiv

Pensionierung Oltner Stadtarchivar Marc Hofer: «Ich glaube, Neugierde und Mitgefühl sind gute Voraussetzungen für Historiker» Rund zehn Jahre war Marc Hofer Oltens Stadtarchivar. Seine Berner Mundart verrät: Olten ist nicht seine eigentliche Heimat. Dabei ist er durchaus mit der Stadt verbunden. Urs Huber Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Stadtarchivar Marc Hofer hier mit der Urkunde von 1592, welche Olten das «Stattrecht» bestätigte. Dieses «Stattrecht» wurde Olten 1653 im Zuge der Bauernunruhen von Solothurn entzogen und erst im November 1800 wieder zugesprochen. Patrick Lüthy

Verstaubt seien sie, die Archivarinnen und Archivare. Bücherwürmer obendrein. Das macht einen der Volksmund glauben. Dummes Zeug. Kein Mensch weiss, woher diese Klischees stammen. Auf Oltens Stadtarchivar Marc Hofer jedenfalls treffen sie nicht zu. Der pflegt den aufrechten Gang und das adrette Äussere. Staub sucht man bei dem Mann, der Ende Februar altershalber in den Ruhestand tritt, vergebens.

Gut 1100 Laufmeter an Beständen

Das Oltner Stadtarchiv nämlich, Hofers Reich, hat etwas klinisch Reines. Das mag zum einen mit der Ordnung zusammenhängen, die solchen Orten eigen ist. Sofern sie denn gepflegt werden. Und sein Reich mit einem Gesamtbestand von gut 1100 Laufmetern ist gepflegt.

Über ein Kilometer Bücher im Oltner Stadtarchiv. Patrick Lüthy

Das mag zum andern aber auch damit zusammenhängen, dass er als Archivar zwei Lieblingsaufgaben hat. «Historisch Wertvolles fürs Archiv sichern.» Das erwähnt er zuerst. Und dann sagt er noch: «Wegwerfen.» Letztgenanntes macht einen zuerst mal perplex.

Alles archivieren: Ein Teufelszeug

Der Mann ist gut beschlagen. «Ja, sehen Sie», sagt der dreifache Familienvater und – das sorgt beim Berner für die immaterielle und ideelle Verbindung zur Stadt – Gatte einer Oltnerin, «ins Archiv gehören Dokumente mit einer rechtlichen und administrativen Bedeutung oder mit einem historischen Wert.» Er nickt. Und seinem Gegenüber leuchtet das ein. Nicht selten würde aber zunächst wahllos alles archiviert, bis das Sammelsurium eine Dimension annehme, die nicht mehr überblickbar sei.

Blick in das Oltner Stadtarchiv. Patrick Lüthy

Dann schlägt jeweils die Stunde der ArchiVentis, der Firma, die Hofer neben seinem 40-Prozent-Pensum bei der Stadt privat betreibt und auch über seine bevorstehende Pensionierung hinaus führen wird. «Es gibt Orte, da muss man Lastwagen an Material zur Vernichtung abtransportieren», gibt der Mann zu verstehen, der bei grossen Vorhaben dieser Art auf Teilzeitkräfte zurückgreifen kann.

Dreidimensionales von Zweidimensionalem unterscheiden

Es gibt bezüglich Einschätzung der Wertigkeit historischer Zeugnisse keine scharfen Grenzen. «Ich glaube, Neugierde und Mitgefühl sind gute Voraussetzungen für Historikerinnen und Archivare, denn der Entscheid, was ins Archiv kommt, ist immer auch ein Werturteil», sagt Hofer. Und für die Erhaltung historisch wertvoller Objekte arbeitet er auch mit dem Historischen Museum zusammen. «Dreidimensionales gehört ins Museum, Zweidimensionales ins Archiv», schiebt der Berner hinterher.

Stadtarchivar Marc Hofer geht in Pension. Patrick Lüthy

Auf rund 120 jährlich schätzt Hofer die Zahl der Aussenkontakte; Menschen oder Institutionen, die im Archiv der Stadt Olten etwas nachschlagen oder nachfragen wollen. Er sei jeweils behilflich bei der Suche nach Informationen und Dokumenten. «Wenn ich allerdings nach zwei, drei Stunden nichts vom Gesuchten zu entdecken vermag, muss ich annehmen: Es findet sich nichts dazu im Archiv.» Dank dem archivischen Informationssystem seien die Suchergebnisse auch zuverlässig.

Höhepunkt: 200 Jahre eigenständiges Olten

Fragt man Hofer nach seinem schönsten Erlebnis im Laufe seiner Oltner Jahre, zögert er keine Sekunde. Das ist nicht etwa die Begleitung der Aktenführung in der Verwaltung. Denn dies ist das tägliche Brot. Sondern? «Olten regiert sich selber – 200 Jahre Selbstverwaltung», hebt er an. Das war 2017. Eine wunderbare Gelegenheit zur Präsentation der Oltner Geschichte, die der Berner, der seinerzeit Philosophie und Geschichte studiert hatte, ergreifen konnte.

Informationstafeln zur damaligen Ausstellung zieren noch heute die Wände des Archivs, im Beitrag Hofers in den Neujahrsblättern 2017 lässt sich seine akribische Recherche dazu nachlesen. Da kamen etwa die Gründungsurkunde der Einwohnergemeinde von 1817 und die Protokolle der Gemeindeversammlungen und des Stadtrats zum Zug. Die demokratische Neuordnung der Stadt Olten und ihr Beitrag zur Gründung des Bundesstaates 1848 habe aktuelle Bezüge bis in unsere Gegenwart.

Patrick Lüthy

Und jetzt: Was wird der Berner nach seiner Pensionierung vermehrt machen? Fussballspiele von YB besuchen? «Das macht der mittlere Sohn bereits», lacht Hofer. Sport sei eigentlich nicht so sein Ding. O.K., vielleicht schwimmen im Murtensee, das gehe durch. Oder Tango tanzen. Und er kocht gern und leidenschaftlich. Erst vor kurzem hat er ein komplettes «Filet Wellington» hingezaubert, wie er meint.

Eine ausgeprägte Beharrlichkeit

Am 28. Februar hat Hofer, der seinen Landsleuten, den Bernerinnen und Bernern, «eine ausgeprägte Beharrlichkeit» zuschreibt, seinen letzten Arbeitstag als Stadtarchivar und übergibt an seine Nachfolgerin Sandra Morach. Und was sagt er zu Olten? «Die Stadt hat doch eine beachtliche kulturelle Dimension.» Munzinger, der als erster Bundespräsident zu den Gründern der modernen Schweiz gehörte, fällt ihm dazu ein.

Für Marc Hofer geht es nach der Pensionierung weiter. Patrick Lüthy

Auch Disteli, der Maler, Zeichner und Politagitator. Und institutionell sieht er Olten gut aufgestellt. Mit Museen, Stadt- und Kleintheater. Und nur in Olten könne man einem grossen Schriftsteller wie Alex Capus einfach so en passant begegnen.