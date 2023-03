Oltner Tanzschule Spectacolo Dance Academy zeigt Spektakel

Olten Spectacolo Dance Academy zeigt Spektakel: Über 160 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene entführen Publikum in verschiedene Tanzwelten Mit ihrem Programm «Micromesomacro» feiert die einheimische Tanzschule Spectacolo Dance Academy im Oltner Stadttheater ihren 20. Geburtstag. Es war der erste Auftritt seit Corona und die gelungene Feuertaufe für die neue Leiterin Vanessa Wüst. Fabian Muster Jetzt kommentieren 26.03.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zeitweise hatte man als Zuschauer das Gefühl, man wäre an einer professionellen Vorstellung, so überzeugten Choreografie, Tanz und Kostüme der Auftretenden mit dem Einsatz des Lichts und der Nebelmaschine.

Das Setting dazu passte: Aufführung im Oltner Stadttheater, das seit Wochen ausverkauft war, und ein begeistertes Publikum, das am Schluss der fast dreistündigen Show Standing Ovations gab für die über 160 Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Oltner Tanzschule Spectacolo Dance Academy.

Der Schluss der Veranstaltung mit allen Beteiligten. Bild: Walter Kreil/Ekatarina Maar

Vanessa Wüst, die vor einem Jahr die Leitung von Gründerin Victoria Gsell übernommen hat, war die Erleichterung nach dem gelungenen Auftritt ihrer Schülerinnen und der Handvoll Schüler sichtlich anzumerken. «Ihr seid die tollsten Kinder und Tänzerinnen – ich bin mega stolz auf euch alle!», rief sie in den Theatersaal. Man sah ihr an, dass die Tanzschule «wie eine Familie» für sie ist, in der sie ihr «Herzblut» hineinsteckt.

Der Dank kam postwendend zurück, als eine Schülerin ihr auf der Bühne stellvertretend für ihre Kolleginnen ein Geschenk überreichte und sagte: «Du hast uns nicht nur das Tanzen beigebracht, sondern es auch zu lieben.»

Bis zu fünf Trainings pro Woche

Die Vorstellung «Micromesomacro» war der erste grosse Auftritt nach Corona und gleichzeitig die Feier für den 20. Geburtstag der Tanzschule. Man entführte das Publikum in verschiedene Welten: Mal tanzten die Kinder als Clowns, Quallen oder Mäuse, die etwas älteren als Flamingo-Tänzerinnen, Rehe oder Forscherinnen zu Rock- und Popmusik, ein Stück später gab es Einzelauftritte oder solche in Duos oder Trios zu melancholisch-schwerem Sound.

Enayat Kornassan Enayat Kornassan Enayat Kornassan Enayat Kornassan Enayat Kornassan Enayat Kornassan Enayat Kornassan Enayat Kornassan Enayat Kornassan Walter Kreil/Ekatarina Maar Walter Kreil/Ekatarina Maar

Viele Tänzerinnen standen mehrmals auf der Bühne – in verschiedenen Kostümen. Die Vorstellung war eine bunte Mischung zwischen klassischem Ballett und modernem Tanz.

Eine der renommiertesten Tanzschulen der Schweiz

Der Aufwand fürs Training ist enorm: Manche der Tänzerinnen proben bis zu fünf Mal pro Woche in speziellen Förderklassen. Das zahlt sich aus: Die Spectacolo Dance Academy gehört zu den renommiertesten Tanzschulen der Schweiz, die immer wieder national, aber auch international Erfolge feiert.

Unter anderem hält sie den zweifachen Schweizer-Meister-Titel im Jazz und Modern Dance und holte im vergangenen Jahr den dritten Platz für die Schweiz an der Weltmeisterschaft in Spanien. In diesem Jahr findet die WM in Portugal statt, an der man mit verschiedenen Gruppen ebenfalls teilnehmen will.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen