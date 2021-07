Olten: Schweizerisches Jugendschriftwerk Jubiläum

Olten SJW-Heftli «gegen Schund und Schmutz» Am 1. Juli 1931 fand in Olten die Gründung des Schweizerischen Jugendschriftenwerks statt. Jürg Salvisberg 01.07.2021, 05.00 Uhr

Vielsprachig, jugendbezogen und aktuell kommen die Titel des SJW daher.

Generationen verbinden ihre Schulzeit mit den Heften des Schweizerischen Jugendschriftenwerks (SJW). Nicht alle der über 2600 Titel fanden ein so grosses Publikum wie «Robinsons Abenteuer», mit einer Auflage von fast 900'000 Exem­plaren. Schon oft totgesagt, findet der Lesestoff des SJW wieder regen Absatz. Seit der Gründungsversammlung vor 90 Jahren im Hotel Schweizerhof in Olten passte sich das SJW erfolgreich dem nationalen Zeitgeist an und meisterte so manche Sinn- und Finanzkrise.

Drei Jahre vor dem Treffen des «unternehmenden Ausschusses» des SJW im Eisenbahnknotenpunkt gab ein Vorfall im Stadtzürcher Riedtli-Schulhaus dem Projekt den nötigen Startschub. Als ein 13- jähriger, den Unterricht schwänzender Schüler in einer Baumhütte aufgestöbert wurde, wo er sich den angesagten, jedoch als schmuddelig empfundenen Kiosk-Heften von Harry Piel und Frank Allan widmete, wollten viele Kreise den Sumpf der stark gehandelten Schundliteratur trockenlegen. Wie Umfragen und Razzien ergaben, drohten gemäss dem damaligen Lehrer Fritz Brunner diese «untergeistigen Schriften» mit ihren schauderhaften Verbrechergeschichten in den Sekundarschulklassen bis zur Hälfte der Mädchen und alle Knaben zu infizieren.

Wie Charles Linsmayer in seiner Schrift «Ein geistiges Rütli für die Schweizer Jugend» aus Anlass des 75-Jahr-Jubiläums des SJW ausführt, zeigten die umstrittenen Hefte wohl die Verdorbenheit und Schlechtigkeit der Welt, verherrlichten diese indes keineswegs, sondern bekämpften sie durch ihre tapferen und raffinierten Helden. Obwohl also Frank Allan oder Harry Piel das Böse niederrangen und dem Guten zum Sieg verhalfen, taten sie dies nicht nach dem Gusto der eilig aus der Taufe gehobenen Arbeitsgemeinschaft zum Schutze der Jugend vor Schund und Schmutz in Wort und Bild. Im Verbund mit Lehrern, Erziehungsbehörden, Bibliothekaren und der Pro Juventute wollte sie die schädliche Wirkung dieser Hefte auf die sittliche, geistige und gesundheitliche Entwicklung der Jugend unterbinden. Diesen Kampf aufzunehmen gedachte sie mit der Herausgabe äusserlich ähnlicher, günstiger Jugendschriften mit erzieherisch wertvollen Inhalten. Das Schöne, Gute und Wahre sollte Förderung finden, wenn auch die Texte aus Pädagogenhand teils weltfremd daherkamen.

Neuland betrat das SJW, das im Frühling 1932 in einem eigenen Verlag die ersten zwölf Hefte herausbrachte, damit nicht vollständig. Es setzte bereits jahrzehntelange, allerdings weniger erfolgreiche Bestrebungen im Bereich Jugendliteratur fort. Inhaltlich konnte das erste Dutzend mit moralisch unbedenklichen Abenteuerromanen die verteufelten Schundhefte nicht aus dem Feld schlagen.

Ein echter Renner: Die Pfahlbauer am Moossee.

In der Lesegunst stellten sich dennoch gewisse Evergreens ein. So erlebten die «Pfahlbauer am Moossee» bis 1980 insgesamt 13 Auflagen mit aufgefrischter grafischer Gestaltung. Das Prinzip, die Illustrationen zu modernisieren und den Text unverändert zu belassen, erwies sich laut Linsmayer als tückisch, wenn man an den Wandel im Sprachgebrauch unter Jugendlichen denkt. Teil der geistigen Landesverteidigung Noch vor dem Zweiten Weltkrieg expandierte das SJW in die französische, italienische und rätoromanische Schweiz. Die Präsenz in allen Sprachregionen und sogar mit allen romanischen Idiomen dokumentierte, dass das SJW neuen schädlichen Einflüssen auf die Jugend die Stirn bieten wollte.

Mit einem klaren Stellungsbezug gegen den Nationalsozialismus wurden die SJW-Hefte Teil der geistigen Landesverteidigung. Dass das Heft «650 Jahre Eidgenossenschaft» im Jahr 1941 Mythos und Historie vermischte, war so nicht verwunderlich. Nicht die Rolle im Zweiten Weltkrieg, sondern die Verbundenheit mit Pro Juventute führte beim SJW zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Von der Organisation, welche das Sekretariat führte, trennte sich das SJW 1989, nachdem die Tätigkeit des Hilfswerks «Kinder der Landstrasse» deren Image ramponiert hatte. Die Lagerung, Verwaltung und Auslieferung der Hefte sowie die Buchhaltung mussten nun in Eigenregie erfolgen. Sinkende Absätze, finanzielle Nöte und wiederholte Sparübungen stellten das Überleben des SJW um die Jahrtausendwende in Frage. Der wirtschaftliche Negativtrend mit dem veränderten Verhalten der kopierfreudigen Lehrerschaft sowie das Internet- und Handy-Zeitalter stürzten das SJW in eine Krise, die in seltsamem Gegensatz zu einer inhaltlichen Modernisierung der Hefte stand.

Die zuerst so gescholtenen Comics und Krimis durften ab 1980 in der SJW-Reihe erscheinen. Kritische jüngere Schweizer Autorinnen und Autoren fanden beim SJW eine neue Heimat. Zudem wurde der Lebensalltag der Jugendlichen mit Themen wie Sexualität, Aids und Drogen nicht länger tabuisiert. Mit aktuellen Themen aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und einem neu lancierten Vertrieb gelang dem SJW 2006 eine ökonomische Trendwende. Damit auch im digitalen Zeitalter erfolgreich Kultur- und Leseförderung vom Erstlesealter bis zu jungen Erwachsenen möglich ist, passt sich das SJW laufend den Gegebenheiten an. Vereinfachte Texte sollen allen Kindern im ersten Zyklus des neuen Lehrplans 21 den Einstieg in die literarische Welt ermöglichen. «Analoges Lesen ist die Grundlage für digitales Lesen», unterstreicht Regula Malin. Ein Kind müsse sich literarische Texte jedoch gut vorstellen können.

sagt die SJW-Verlagsleiterin. Dass das SJW einen Beitrag zur nationalen Kohäsion leistet, mehrsprachige Texte produziert und die Sprachkulturen wertschätzt, bleiben für Regula Malin dauerhafte Anliegen.

Zu dieser Identität gehört eine Produktion, die im Unterschied zu den anderen Verlagen von A bis Z in der Schweiz erfolgt. Bei Heftpreisen von sechs bis acht Franken ist das SJW auf Drittmittel der öffentlichen Hand und Sponsoringbeiträge angewiesen.

Es gibt auch einen Oltner Fan des SJW «Der Schund wuchert weiter», kommentierte die «NZZ» am 19. Juli 1931 die Notwendigkeit der Gründung des SJW in Olten. Mit dieser Motivation allein wäre das SJW im 20. Jahrhundert nicht zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Der langjährige Vizepräsident Peter Gyr (Malters) mutmasst, dass ein guter Draht der Verlagsleitung in die Schulhäuser und der Enthusiasmus der Lehrerschaft den Ausschlag gaben.

Der Ursprungsort selber hat heutzutage quasi eine Vertretung im Stiftungsrat. Marianne Hertner, die Leiterin der FHNW-Bibliothek in Olten, bekennt sich als «richtiger Fan des SJW» und nimmt seit einem runden Jahrzehnt mit grossem Interesse diese Tätigkeit wahr.