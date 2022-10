Olten «Silo 8» war mit 95'000 Zuschauenden ein grosser Renner – wann Karl's kühne Gassenschau nach Olten zurückkehrt, ist aber offen Die aus dem Jahr 2006 adaptierte Version des Stückes «Silo 8» kam gut an: Karl's kühne Gassenschau aber auch Region Olten Tourismus sind sehr zufrieden. Eine Rückkehr mit einem neuen Stück nach Olten ist nicht vor 2025 zu erwarten. Fabian Muster Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Die beiden Altersheimbewohner Danilo (links) und Wädi beim Töffrennen auf dem Gelände in Olten SüdWest. Henry Muchenberger

Es ist eine der spektakulärsten Szenen von «Silo 8»: Die beiden Bewohner im Altersheim der Zukunft, Danilo und Wädi, schnappen sich ihre drei- und vierrädrigen Töffs und fahren Runde um Runde ein Rennen gegeneinander – bis es zu einem bösen Unfall kommt.

Auch sonst vermochte das leicht angepasste Stück aus dem Jahr 2006 von Karl’s kühne Gassenschau zu begeistern. Insgesamt knapp 95'000 Personen verfolgten das Freilufttheater in Olten SüdWest an 84 Vorstellungen seit Ende Mai. «Das ist eine tolle Zahl nach der Coronazeit», sagt Sprecherin Catherine Bloch auf Anfrage. Rund 80 Vorstellungen waren ausverkauft, die restlichen zu guten 90 Prozent besucht.

Nur einmal musste eine Vorstellung wegen Regen unterbrochen werden

Dazu kam das Glück mit dem Wetter: Bis auf die letzten beiden Wochen gab es sehr selten Regen. Nur einmal musste laut Bloch eine Vorstellung für kurze Zeit unterbrochen werden, bis weitergespielt werden konnte. In einem Punkt nahmen die Organisatoren noch Rücksicht auf die Pandemie: Statt 1400 Personen wie in den Jahren zuvor in Olten, wurden nur 1200 Leute auf die Tribüne gelassen, damit die Zuschauenden mehr Platz hatten.

In der vergangenen Saison konnte die ursprünglich aus Zürich stammende Gruppe wiederum auf ein Team von rund 50 Leuten aus der Region zählen; dies bei diversen Aufgaben wie Parking, Reinigung oder beim Einlass aufs Gelände oder der Tribüne. Zudem hat Karl’s kühne Gassenschau versucht, bei Dienstleistungen oder Produkten möglichst Firmen aus der Region zu berücksichtigen – sei es bei der Umgebungsgestaltung oder dem Gastrobereich.

Region Olten Tourismus mit speziellen Angeboten

Sehr zufrieden zeigt man sich auch bei Region Olten Tourismus. Die Präsenz von Karl’s kühne Gassenschau in Olten sei für die Stadt eine tolle Plattform, um in der ganzen Schweiz Aufmerksamkeit zu erlangen, sagt Geschäftsführer Stefan Ulrich. Mit normalen Werbemassnahmen sei so etwas kaum möglich. Deshalb ist ein solcher Grossveranstalter «sehr wertvoll für uns».

Und dieses Grossereignis versuchte das Team um Stefan Ulrich, für den Tourismus in der Region zu nutzen. Im Vorfeld und während der ganzen Gastspielzeit sind Übernachtungsangebote beworben worden. Wer in einem der zehn mitmachenden Hotels oder Bed- and Breakfast-Betrieben logierte, durfte auf einen reduzierten Preis von bis zu 20 Prozent sowie zusätzlichen Angeboten wie einen Shuttledienst hoffen. Das führte laut Ulrich tatsächlich zu mehr Buchungen.

Gruppen seien schon morgens angereist, hätten den Tag in Olten verbracht und so bereits vor der Vorstellung am Abend hier gegessen, getrunken und eingekauft. Zudem kam es zu mehr Kontakten im Tourist-Center an der Frohburgstrasse oder zu mehr Buchungen bei Führungen – dies auch dank dem 50-Prozent-Rabatt, zu dem eine Eintrittskarte von «Silo 8» berechtigte.

Gelände wird bis Ende Oktober zurückgebaut

Bis Ende Oktober wird nun das Gelände in Olten SüdWest zurückgebaut. Ein Teil des Materials wird bereits ins waadtländische Saint-Triphon gebracht, wo die französische Version des Stückes «Silo 8» ab nächsten Frühling gespielt wird. Ein weiterer Teil wird in Olten zwischengelagert, weil am Spielort in der Westschweiz noch nicht alle Bewilligungen definitiv vorliegen.

Im Frühling 2024 soll ein neues Programm Premiere feiern. So wie die Planung der Gaukler-Truppe derzeit aussieht, wird dies allerdings nicht in Olten sein. «Wir prüfen diverse Standortoptionen in unserem Stammgebiet im Raum Zürich, sagt Mediensprecherin Catherine Bloch. Die Stadt Olten als Austragungsort könnte dann erst im Jahre 2025 oder vielleicht sogar 2026 wieder ein Thema werden – nach ein oder zwei gespielten Saisons des neuen Stücks.

