Olten «Silo 8»: Der Karrierekatalysator von Karl's kühner Gassenschau kommt noch einmal zum Handkuss Am 24. Mai startet Karl's kühne Gassenschau ihre aktuelle Spielzeit in Olten SüdWest. Zur Aufführung kommt «Silo 8», ein Klassiker. Noch aber gehört die Szenerie Schreinerei, Schlosserei und anderem technikaffinen Personal. Urs Huber Jetzt kommentieren 11.04.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Besuch bei Karl's kühner Gassenschau: Paul Weilenmann und Catherine Bloch führen durch das Gelände. Hanspeter Bärtschi

Funken stieben, Holzspäne wirbeln, Tacker klacken. Dann zerschneidet ein dumpfes Dröhnen die Luft. Eingefleischte reagieren darauf kaum mehr. Nur Gäste. «Das Silo», sagt Paul Weilenmann. Falltest. Weilenmann ist einer der Gründer von Karl's kühner Gassenschau, der Gauklertruppe par excellence, die 1984 zum ungeahnten Höhenflug ansetzen, der sich ab Mitte der 1990er-Jahre andeutete und seit gut 15 Jahren ungebremst nach oben führt. Eigentlich schon ein Narrativ.

Aber eben: das Silo, welches kippt und zu Boden stürzt. Teil der faszinierenden Dramaturgie. Das Element gab der Produktion den Namen, oder andersrum. «Was haben wir uns nicht alles überlegt, damit der Turm so stürzt, dass er beim Aufprall am Boden nicht beschädigt wird oder gar auseinanderbricht», sagt Weilenmann. Das war im Vorfeld zum Jahr 2006, als «Silo 8» in Winterthur Premiere feierte und während zweier Saisons ausverkauft war.

Die Arbeiter werden vor dem geplanten Umsturz eines Turmes gewarnt. Hanspeter Bärtschi

Mit «Silo 8» sei Karl's kühner Gassenschau der definitive Durchbruch gelungen, sagt Weilenmann dann. Nur ein Grund, weshalb der Klassiker jetzt wieder gegeben wird in Olten SüdWest. Aber, es gebe noch andere Gründe. Doch davon später.

Mit dem Gelände allerdings hat’s nichts zu tun. Aber es wird von den Protagonisten hochgelobt. «Es ist optimal für uns», sagt Catherine Bloch, Sprecherin von Karl's kühner Gassenschau. Gut gelegen, etwas abgeschirmt und nicht weit ab vom Schuss. «Solche Plätze haben absoluten Seltenheitswert in der Schweiz.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Noch gehört das Gelände mit der imposanten Tribüne und allerlei grossmächtigen Accessoires wie Raupenbagger und Lastkran aber nicht den Schauspielerinnen und Schauspielern. Die sind ab Anfang Mai dabei, wie Weilenmann verrät. Mit dem Aufbau sei man im Fahrplan.

Handwerk hat guten Boden

Aktuell prägen Technikaffine die Szenerie. Sie kümmern sich um Auf- und Umbauten, stellen die Requisiten her, schleifen Metallteile zurecht, zimmern Holzkonstruktionen und komplettieren allerlei. Wer erinnert sich nicht an das traumhaft bezaubernde «Luftschiff», das 2008 und 2009 in aparten Höhen über der Freiluftbühne in Olten schwebte.

In der Werkstatt sprühen die Funken. Hanspeter Bärtschi

«Wir machen praktisch alles wieder neu», sagt Weilenmann dann. Dazu gehört auch das erwähnte «Luftschiff». Dessen Gerippe wird eben im Schutz eines mittelgrossen Partyzeltes mit tüllähnlichem Stoff verkleidet.

Angelernt werden müssen die wenigsten der Mitwirkenden. Es gehört zur Tradition, dass Handwerkerinnen und Handwerker nicht selten jahrelang die Produktionen begleiten und gar ihre rollende Werkstatt mitbringen. «Das erleichtert vieles», meint Weilenmann. «Und es sind gute Leute.»

Das «Luftschiff» aus weissem Stoff. Hanspeter Bärtschi

Neu angelegt werden auch die Grabarbeiten. Unter der Bühne findet sich ein mittleres Labyrinth aus Gängen und Räumen, für Garderoben, technische Installationen, etwa einen Hubstapler, der die Akteure wieder auf die Bühnenoberfläche zurück hievt. Die Katakomben sozusagen.

Ein Tunnel führt gar hinter die Tribüne. «Den brauchen die Akteure, damit sie nach ihrem Abgang rechtzeitig wieder zum Auftritt kommen», erklärt Weilenmann. Ein Laie vermag sich dies alles nur schemenhaft vorzustellen.

Ein Teil der ausgeklügelten Technik befindet sich auch unterhalb der Bühne. Hanspeter Bärtschi

Die Tribüne zählt zwar nach wie vor 1400 Plätze, bietet aber in ihren vergrösserten Dimensionen etwas mehr Komfort. Gut 125'000 Personen können in einer Saison bedient werden, wenn alle der rund 90 Vorstellungen ausverkauft sind.

«Silo 8» ist keine Neuinterpretation

Man habe «Silo 8» übrigens nicht neu interpretiert, sondern einfach ein paar Adaptionen entwickelt, schiebt Weilenmann nach. In der Ausgabe 2022 würden die acht Hauptrollen von vier Frauen und vier Männern gespielt. «Wir sind damit geschlechterneutral.» Weilenmann lächelt.

Paul Weilenmann führt durch das Gelände Hanspeter Bärtschi / SZ Ein Teil der ausgeklügelten Technik befindet sich auch unterhalb der Bühne. Hanspeter Bärtschi / SZ Hier wird ein Schiff aus weissem Stoff gebaut Hanspeter Bärtschi / SZ Die Vorbereitungsarbeiten sind in vollem Gang Hanspeter Bärtschi / SZ Blick auf die imposanten Bühnenaufbauten Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Volle Konzentration am Steuerpult Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Für die ganz waghalsigen Szenen werden Attrappen eingesetzt Hanspeter Bärtschi / SZ Die Scheinwerfen sind bereit Hanspeter Bärtschi / SZ Einer der Türme wird probegestürzt Hanspeter Bärtschi / SZ Die spezielle Aesthetik ist überall sichtbar Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Paul Weilenmann freut sich auf die erste Aufführung Hanspeter Bärtschi / SZ

Gut, «Silo 8» war ein Renner. Von den Leuten geliebt. Und es war der Karrierebooster für Karl's kühne Gassenschau. «Schon», sagt Weilenmann. «Aber ein weiterer Grund für das Comeback war auch die Coronalage.»

Zwar habe man sich Gedanken zu einem neuen Stück gemacht, doch die Unsicherheiten hätten dazu geführt, auf etwas Bekanntes zurückzugreifen. «Das macht’s einfacher für alle Beteiligten», sagt Weilenmann. Ob da letztlich nicht der Kick fehle? Weilenmann lächelt. «Den gibt’s sowieso», meint er.

«Wir sind zufrieden mit dem Verlauf des Vorverkaufs», erklärt Catherine Bloch. Das Pu­blikumsinteresse sei zwar noch etwas verhalten. «Aber das ist verständlich.» Und Karl's kühne Gassenschau hat ein treues Publikum. «Es gibt viele, die uns seit fast 40 Jahren begleiten», sagt die Sprecherin. Dann zerschneidet erneut ein dumpfes Dröhnen die Luft. Das Silo ist erneut auf die schiefe, mit Holzschnitzeln ausgelegte Ebene gefallen. Und heil geblieben. Wer hätte was anderes erwartet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen