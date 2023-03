Olten Sieben Acts und sieben Locations: unverkennbare Zeichen des Wandelbar Festivals Eine Live-Übertragung durch Kanal K und zwei neue Lokalitäten: Das sind die Neuheiten des diesjährige Wandelbar Festivals. Jetzt kommentieren 06.03.2023, 19.25 Uhr

Das OK mit Finja Basan, Tabea Glinz und Nadine Schärer (v. l.) lädt auch dieses Jahr zur musikalischen Tour durch die Stadt ein. Bild: zvg / Timo Orubolo

Auch diesen Frühling lädt das Wandelbar Festival wieder zu einer musikalischen Tour durch die Stadt Olten ein. Sieben Schweizer Musik-Acts sind für Samstag, 1. April, für die Bühnen in sieben Oltner Bars und Clubs gebucht.

Sie bieten dem Publikum mit Pop-, Rock-, RnB-, Mundart-, Electro-Pop- und Indie-Sounds wieder die Möglichkeit, aus einer Vielfalt an Genres neue Acts für sich zu entdecken und Oltens Barleben von einer anderen Seite kennen zu lernen. 2019 wandelten Musikbegeisterte das erste Mal mit dem Wandelbar Festival durch Olten.

Wandelbar Festival Locations & Acts 2023 17 Uhr Café Grogg, Balz okay

18 Uhr Riva Café & Weinbar, Eli Wolff

19 Uhr Café Bar Gryffe, DANA

20 Uhr Magazin Bar, Monte Mai

21 Uhr Garage 8, Dog Daughterz

22 Uhr Schlosserei by Aaria, Marlin

23 Uhr Terminus Club, Nathalie Froehlich

Das Prinzip des Wandelbar Festivals war schon damals einfach: Sieben Acts spielen zwischen 17.00 und 23.45 Uhr jeweils 45 Minuten an einer anderen Location und sollen damit zeigen, was Olten und die Schweizer Musikwelt zu bieten haben.

Zwischen den Auftritten bleiben auch dieses Jahr jeweils 15 Minuten zum Wechsel der Location und damit gilt weiterhin: Wer möchte, lauscht allen sieben Acts. Wer nicht möchte, kann jederzeit aussteigen, in einer Location länger verweilen und erst beim übernächsten Act wieder dazukommen.

Freier Eintritt in alle Locations

Und auch für diese Ausgabe bleibt das OK seiner Strategie treu und verzichtet auf einen Eintrittspreis. Der Zugang zur musikalischen Tour soll weiterhin niederschwellig und so ein Anlass für alle bleiben. Finanziert werden die Gagen der Acts sowie die Technik und alle weiteren Ausgaben weiterhin durch die Unterstützung von Stiftungen, Sponsoren und den Beiträgen in die Kollekte.

So ist jeder Gast eingeladen, einen Beitrag im Rahmen seiner oder ihrer Möglichkeiten zu leisten, um damit zu helfen, das Festival langfristig niederschwellig finanzieren zu können.

Erneut ein SRF Best Talent auf der Bühne

Nach Naomi Lareine (2022) und Veronica Fusaro (2019) betritt dieses Jahr mit der Sängerin Dana erneut ein SRF Best Talent eine Wandelbar-Bühne. Dieses reiht sich damit unmittelbar neben das Gurten Festival, auf dem die Sängerin im Juli 2023 spielen wird. Und auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher wieder auf regionale Acts wie den Solothurner Samuel Blatter im Solo als «Balz Okay» oder die Oltnerin Eli Wolff freuen.

Während Ersterer den meisten aus der Zusammenarbeit mit dem Oltner Slam-Poeten Kilian Ziegler bekannt ist, kennt man die Oltnerin Eli Wolff bisher nur im Solo. Im Riva singt sie mit ihrer souligen Stimme nun das erste Mal mit Band.

After-Party im Terminus

Und auch überregionale Acts wie die Künstlerin «Nathalie Froehlich» aus Lausanne finden dieses Jahr den Weg nach Olten. Während «Balz Okay» das Festival vor dem Café Grogg mit experimentellem Mundart-Jazz eröffnet, lädt Nathalie Froehlich als letzte Station im Duo mit ihrem DJ und französischem Electro-Hip Hop im Terminus Club, wo die diesjährige After-Party stattfinden wird, zum Tanzen ein.

Wer am Samstag, 1. April, keine Zeit findet, persönlich in der Dreitannenstadt mit zu wandeln, kann dank «Kanal K» und dem Wandelbar-Technikpartner «Event-One» per Live-Übertragung bei einer Auswahl der Konzerte zumindest mit dem Ohr dabei sein. Der Kanal K Eventbus wird vor Ort sein und alle Konzerte übertragen.

